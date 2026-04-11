Menyasszonyi csokormentés: Üvegbe zárva őrzi meg az esküvő pillanatait Kovács Petra

Kovács Petra üvegműves erre a kérdésre akart egyértelmű választ adni, amikor megkereste őt egy menyasszony a kéréssel: mentse meg a csokrát dekorációnak. Az üvegműves vállalkozó ekkor már Tiffany-technikával alkotott rengeteg csodás dekorációt és ékszerként is adott új életet a menyasszonyi csokroknak, de csokorból lakásdekorációt még sosem készített. Petra azonban imádja, ha kreatív lehet, így nem meglepő módon megszületett az első menyasszonyi csokor tartósítását célzó dekorációja: egy képkeret, benne a virág szirmaival.
Hogyan született a menyasszonyi csokor tartósításának ötlete?
- A 35 éves Kovács Petra már gyerekként is imádott kézműveskedni.
- Felnőve az üvegművességben találta meg igazi szenvedélyét, azon belül is a Tiffany-technika rajongója lett.
- Vállalkozása, a Tinytrip GlassArt menyasszonyi csokrokat is üvegbe ment, hogy örök emlékként maradhasson meg a párok számára.
Az első felkéréssel el is indult Petra vállalkozásának csokormentő szolgáltatása, ami máig az egyik legnépszerűbb a termékek közül. Az üvegműves édesanya ékszerekbe, képkeretekbe, tükrökbe és fali sziluettes képekbe is képes átmenteni a menyasszonyi csokrok virágait és leveleit, két üveglap közé préselve a nagy nap minden pillanatát.
Számomra egy esküvői csokor nem csak virágok összessége. Az egy pillanat lenyomata. Egy napé, amiben rengeteg érzés, várakozás és emlék sűrűsödik össze. És pont ezért mindig kicsit fáj látni, hogy ezek a bokréták pár nap alatt eltűnnek. A menyasszonyok sokszor nagyon tudatosan választják ki ezeket, színekben, hangulatban, jelentésben is. Az tükrözi őket. És szerintem ezt kár lenne hagyni elveszni. Amikor egy csokor örök darabbá alakul nálam, akkor nem csak megőrzünk belőle valamit, hanem új értelmet is adunk neki. Már nem csak egy emlék lesz a fejünkben vagy egy fotón, hanem egy tárgy, ami ott van a mindennapokban. Ránézel és visszarepít. Nem csak arra a napra, hanem abba az érzésbe is, amit akkor éreztél. Én ebben látom a legnagyobb értékét, hogy az emlék nem halványul el hanem formát kap és velünk marad
– meséli Petra a Fanny magazinnak, hozzátéve, hogy nála nemcsak megőrzés történik, hanem átalakulás is. A csokor kap egy új életet, egy új formát, ami már nem mulandó. Az üveg ad neki egyfajta állandóságot, közben pedig megmarad benne az eredeti hangulat, a történet. A 35 éves üvegműves nagyon szereti, hogy a megrendelések által az esküvőipar részese és gyönyörű történetekkel, párokkal találkozhat.
„Szolgáltatóként máshogy látom az esküvőket. A szépségük mellett mindig azt keresem bennük, ami mögötte van. Az igazi kapcsolatot, az őszinte érzéseket. Mert végül nem az esküvő a lényeg, hanem az, ami utána következik. Egy esküvő az élet egyik legmeghatározóbb mérföldköve, a menyasszonyi csokor pedig ennek a napnak a vizuális és érzelmi szimbóluma. Sajnos a virágok mulandóak, de az az érzés, amit képviselnek, nem az. Egyébként sosem rajongtam a vágott virágért, így külön öröm, hogy nem ér véget a kis élete a csokornak.Szerintem az emlékek megőrzése segít visszanyúlni a boldog pillanatokhoz a nehezebb időkben is. Egyfajta „horgonyt” jelentenek a múltunkban, ami biztonságot és folytonosságot ad. Ha ránézünk egy ilyen megőrzött tárgyra, nemcsak egy díszt látunk, hanem újra átéljük azt az örömöt és szeretetet, amit aznap éreztünk" – fejti ki a művész.
„Minden egyes menyasszonyi csokor egy időkapszula”
Petra egyébként mindig is szenvedélyesen vonzódott mindenhez, ami alkotás.
Gyerekként is sokat rajzolt, varrt, ékszereket készített növényekből, sőt, eredetileg a bőrműves és az ötvös szakma vonzotta. Az üvegre csak később talált rá, azon belül is a Tiffany-technika fogta meg igazán.
„Nem szerettem az elején az üveget, túl ridegnek éreztem és nem igazán tudtam vele mit kezdeni. Egészen addig a pillanatig, amíg a Tiffany-technikát kezdtük el tanulni. Ott éreztem azt először, hogy ezt nagyon szeretem csinálni és látom benne a lehetőséget, annak ellenére hogy a legtöbb ember ezt nem látta. A mai világban ugyanis, hogyha valaki meghallja azt, hogy Tiffany, a szitakötő stílusú lámpák jutnak elsőként eszébe. Én ezt szeretném kicsit átformálni és megmutatni, hogy mennyi minden kihozható még ebből a technikából" – teszi le a voksát a stílus mellett Petra, aki főleg ékszereket készít, Amerikából rendelt, prémium minőségű anyagokból.
Először a menyasszonyi csokrokból is üvegékszert készített, amíg meg nem érkezett az első rendelés, hogy dekorációs termékbe mentse át a szirmokat. Petra azonnal ráérzett a kreatív ötletre és azóta is örömmel fogadja az ilyen megrendeléseket. A vásárlók is imádják a Tinytrip GlassArt termékeit, pláne, hogy igazi ritkaság számba megy, hogy valaki ilyen stílusú dekorokat készítsen menyasszonyi csokrokból.
Az üvegezésben a kettősség nyűgöz le: egyszerre rideg, kemény anyag, mégis képes a legfinomabb, legtörékenyebb dolgokat (mint a préselt virágokat) megvédeni és keretbe foglalni. Szeretem a precizitást, amit igényel, és azt a varázslatot, ahogy a fény átszűrődik az üveglapok között. Különleges érzés, hogy ezzel a technikával úgymond „megállítom az időt”. Az üveg nem takarja el a természet szépségét, hanem kiemeli azt, és lehetővé teszi, hogy a virágok (amik eredetileg pár napig éltek volna) évtizedekig a lakás díszei maradhassanak. Minden egyes darab egy kis időkapszula, és ennek az elkészítése hatalmas felelősség és öröm egyszerre
– teszi hozzá Petra.
„Személyes elemek is belekerülnek”
A művész azt is elárulja, hogy nincs semmilyen kritérium, aminek meg kell felelnie a csokroknak ahhoz, hogy dekoráció születhessen belőlük és alkalmasak legyenek a csokormentéshez. A menyasszonyi csokor szárítása után is készülhet csodaszép dekoráció.
Az a legjobb természetesen, ha friss még a virág, amikor hozzám kerül. Ez azt jelenti, hogy az esküvő után, három napon belül hozzám kell kerülnie a csokornak. Ekkor ugyanis a legcsodálatosabb még a virág, élénkek a színek, megtartják a formájukat, nem lesznek töredezettek. De száraz bokrétából is tudok dolgozni. Többen megkerestek már olyannal is, ami több mint öt éve porosodik a padláson, megsárgulva. Én viszont abból is tudok alkotni, nincs olyan, hogy rossz csokor
– részletezi az üvegműves, akinél egy mentés körülbelül egy hónap. Ebből három hét a virágok préselése, illetve az ez idő alatt történő közös tervezés.
„Általában a menyasszonyokkal szoktam egyeztetni, hogy pontosan mi kerüljön a termékre, de néha a vőlegény is beszáll a tervezésbe, ami külön öröm. Az ilyen közös tervezésekkor mindig találunk valami plusz személyes elemet, amit beépíthetünk a képbe, tükörbe vagy éppen képkeretbe. Volt olyan pár, akinél a pi (π) jelet helyeztem el, mert matekosak voltak, másnál pedig a Gyűrűk Ura tematikát örökítettem meg a dekorban, ahogy az esküvőjükön is volt" – sorolta a kreatív ötleteket Petra, aki 2018 óta viszi a vállalkozását. Mindemellett pedig van egy négyéves kislánya is, akit nagy szeretetben nevelnek férjével a Heves vármegyei Verpeléten.
Az üvegműves így tehát nem csak alkotó, de marketinges, weblapfejlesztő, videós, fotós és vágó is egyben, hogy termékei eljussanak az ország minden pontjára.
Hiszi, hogy sikeres vállalkozása már gyermekként ott gyökerezett benne, ami szülei támogatásának hála tudott kibontakozni. Épp ezért a is tartja, hogy soha nem szabad feladni az álmainkat és ha van valamihez tehetségünk, akkor hagyni kell kibontakozni.
Történeteket mesélnek alkotásai
Petra nagyon sokszor hagyatékból dolgozik, hiszen megkeresik elhunyt ólomüvegesek ismerősei. Ő szívesen átveszi ezeket az üvegeket, így új életet adhat az anyagnak. Előfordult már olyan is, hogy háborúból fennmaradt üvegekkel dolgozott, amire külön kollekciót is épített, ez a WEARhistory. Az üvegműves szívének egyébként kifejezetten kedves ez a kollekció, ugyanis nagy figyelmet fordít a fenntarthatóságra és az újrahasznosításra.
