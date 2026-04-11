Menyasszonyi csokormentés: Üvegbe zárva őrzi meg az esküvő pillanatait Kovács Petra

Kovács Petra üvegműves erre a kérdésre akart egyértelmű választ adni, amikor megkereste őt egy menyasszony a kéréssel: mentse meg a csokrát dekorációnak. Az üvegműves vállalkozó ekkor már Tiffany-technikával alkotott rengeteg csodás dekorációt és ékszerként is adott új életet a menyasszonyi csokroknak, de csokorból lakásdekorációt még sosem készített. Petra azonban imádja, ha kreatív lehet, így nem meglepő módon megszületett az első menyasszonyi csokor tartósítását célzó dekorációja: egy képkeret, benne a virág szirmaival.

Petra ékszerekbe, tükrökbe és képekbe foglalja a virágokat, ami az egyik legkülönlegesebb módja a menyasszonyi csokor tartósításának.

Fotós: Kovács Petra

Hogyan született a menyasszonyi csokor tartósításának ötlete? A 35 éves Kovács Petra már gyerekként is imádott kézműveskedni.

Felnőve az üvegművességben találta meg igazi szenvedélyét, azon belül is a Tiffany-technika rajongója lett.

Vállalkozása, a Tinytrip GlassArt menyasszonyi csokrokat is üvegbe ment, hogy örök emlékként maradhasson meg a párok számára.

Az első felkéréssel el is indult Petra vállalkozásának csokormentő szolgáltatása, ami máig az egyik legnépszerűbb a termékek közül. Az üvegműves édesanya ékszerekbe, képkeretekbe, tükrökbe és fali sziluettes képekbe is képes átmenteni a menyasszonyi csokrok virágait és leveleit, két üveglap közé préselve a nagy nap minden pillanatát.

Számomra egy esküvői csokor nem csak virágok összessége. Az egy pillanat lenyomata. Egy napé, amiben rengeteg érzés, várakozás és emlék sűrűsödik össze. És pont ezért mindig kicsit fáj látni, hogy ezek a bokréták pár nap alatt eltűnnek. A menyasszonyok sokszor nagyon tudatosan választják ki ezeket, színekben, hangulatban, jelentésben is. Az tükrözi őket. És szerintem ezt kár lenne hagyni elveszni. Amikor egy csokor örök darabbá alakul nálam, akkor nem csak megőrzünk belőle valamit, hanem új értelmet is adunk neki. Már nem csak egy emlék lesz a fejünkben vagy egy fotón, hanem egy tárgy, ami ott van a mindennapokban. Ránézel és visszarepít. Nem csak arra a napra, hanem abba az érzésbe is, amit akkor éreztél. Én ebben látom a legnagyobb értékét, hogy az emlék nem halványul el hanem formát kap és velünk marad

– meséli Petra a Fanny magazinnak, hozzátéve, hogy nála nemcsak megőrzés történik, hanem átalakulás is. A csokor kap egy új életet, egy új formát, ami már nem mulandó. Az üveg ad neki egyfajta állandóságot, közben pedig megmarad benne az eredeti hangulat, a történet. A 35 éves üvegműves nagyon szereti, hogy a megrendelések által az esküvőipar részese és gyönyörű történetekkel, párokkal találkozhat.

„Szolgáltatóként máshogy látom az esküvőket. A szépségük mellett mindig azt keresem bennük, ami mögötte van. Az igazi kapcsolatot, az őszinte érzéseket. Mert végül nem az esküvő a lényeg, hanem az, ami utána következik. Egy esküvő az élet egyik legmeghatározóbb mérföldköve, a menyasszonyi csokor pedig ennek a napnak a vizuális és érzelmi szimbóluma. Sajnos a virágok mulandóak, de az az érzés, amit képviselnek, nem az. Egyébként sosem rajongtam a vágott virágért, így külön öröm, hogy nem ér véget a kis élete a csokornak.Szerintem az emlékek megőrzése segít visszanyúlni a boldog pillanatokhoz a nehezebb időkben is. Egyfajta „horgonyt” jelentenek a múltunkban, ami biztonságot és folytonosságot ad. Ha ránézünk egy ilyen megőrzött tárgyra, nemcsak egy díszt látunk, hanem újra átéljük azt az örömöt és szeretetet, amit aznap éreztünk" – fejti ki a művész.