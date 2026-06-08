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álomotthon

Hollywoodból a nudista paradicsomba: FOTÓN Jason Stathamék luxusvillája

Getty Images Europe - Simon Ackerman
álomotthon longevity Jason Statham jóga
Jónás Ágnes
2026.06.08.
Elegük lett a nyüzsgésből, és közel nyolchektáros tengerparti birtokon építi új álomotthonát a sztárpár. Jason Statham és menyasszonya, Rosie Huntington-Whiteley közel 10 milliárd forint értékű fontból alakítgatja a mesébe illő rezidenciát, amelyhez mesterséges tó, erdei jógarejtekhely, privát partszakasz és lovarda is tartozik – mindez ráadásul egy nudista strand közvetlen szomszédságában.
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Egy közel nyolchektáros tengerparti telket vásároltak meg a South Coast régióban, ahol jelenleg is zajlik álomotthonuk építése. Jason Statham és menyasszonya, Rosie Huntington-Whiteley nem csupán egy luxusingatlant építenek maguknak Anglia déli partvidékén, hanem komplett életstílust teremtenek. 

Jason Statham és Rosie Huntington-Whiteley
Jason Stathamnek és Rosie-nak elegük lett a rongyrázásból.
Forrás: WireImage
  • A birtokon cédrusfából készült jógastúdió is épül, mindez egy nudista strand mellett.
  • A teljes projektet Ben Pentreath, a brit királyi család kedvelt építésze tervezi.
  • Rosie Huntington-Whiteley szerint a vidéki élet „sárral, lovakkal és fára mászó gyerekekkel” az igazi.

Jason Statham otthona: párjával együtt ide menekül a hollywoodi nyüzsgés elől

A világsztár pár új, mintegy 25 millió fontos (közel 10,32 milliárd forint) otthona egy nudista strand közvetlen szomszédságában épül, és a birtokon már egy titkos erdei jógazóna is helyet kapott egy mesterséges tó partján. A fitnesz, a mentális egészség és a természetközeli életmód az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak, Stathamék pedig láthatóan teljes mértékben képesek ezzel azonosulni. 

A jógastúdió cédrusfából készült, és egy hatalmas denevérodúként is funkcionál. Az épületet gabionkő falakból alakították ki, hogy harmonizáljon a főépület markáns, rusztikus stílusával. 

A teljes projektet Ben Pentreath építész jegyzi, aki a brit királyi család egyik kedvenc tervezője. Korábban III. Károllyal dolgozott együtt a dorseti Poundbury mintafalu kialakításán, de ő építtette át Katalin hercegné családjának Chelsea-ben található lakását is. Ahogy a Daily Mail is lehozta, a jógarejtekhely mellett Stathamék birtokán helyet kap egy hosszú úszómedence, valamint egy privát edzőterem és lovardák. A tengerpart közelében nyári pavilon és csónakház készül. Az alábbi poszt bal oldalán láthatod a képet az álomotthonról.

A trendet más hírességek is követik. A Beckham család cotswoldsi birtokán szintén található egy természetes úszótó és egy szafarisátor a tóparton, ahol barbecue-partikat rendeznek. Simon Cowell, Ellen DeGeneres és Portia de Rossi szintén hasonló kialakítású vidéki rezidenciákat építtettek. Rosie Huntington-Whiteley korábban az ausztrál Vogue-nak arról beszélt, hogy tudatosan készül a vidéki életre. A New Forest közelébe költözve nyugalmat és egyszerűbb mindennapokat szeretne gyermekeinek 20 évvel idősebb szerelmével, Jason Stathammel. Lapozd végig az alábbi posztot, és nézd meg, hogyan pihennek Stathamék a természetben!

Mindig erről álmodtam. Sár lesz és gyerekek, akik fára másznak, meg lovak vesznek körül bennünket. Hollywood és London túlzottan programközpontú és zsúfolt. Én békére vágyom” – mondta a modell, aki számára a vidéki élet iránti vonzalom teljesen természetes:

Devon vidéki részén nőtt fel, ahol – mint említette – „rusztikus, vad és egyszerű” életet éltek. Állatok vették körül őket, lovakat gondoztak, Rosie maga vasalta az iskolai egyenruháját, és az itteni élet megtanította az önállóságra.

Édesanyja gyakran figyelmeztette: „Az élet nem fog mindent ezüsttálcán eléd tenni.” A modell ugyanezt az értékrendet szeretné továbbadni gyermekeinek is.

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