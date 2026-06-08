Hollywoodból a nudista paradicsomba: FOTÓN Jason Stathamék luxusvillája

Egy közel nyolchektáros tengerparti telket vásároltak meg a South Coast régióban, ahol jelenleg is zajlik álomotthonuk építése. Jason Statham és menyasszonya, Rosie Huntington-Whiteley nem csupán egy luxusingatlant építenek maguknak Anglia déli partvidékén, hanem komplett életstílust teremtenek.

Jason Stathamnek és Rosie-nak elegük lett a rongyrázásból.

Forrás: WireImage

A birtokon cédrusfából készült jógastúdió is épül, mindez egy nudista strand mellett.

A teljes projektet Ben Pentreath, a brit királyi család kedvelt építésze tervezi.

Rosie Huntington-Whiteley szerint a vidéki élet „sárral, lovakkal és fára mászó gyerekekkel” az igazi.

Jason Statham otthona: párjával együtt ide menekül a hollywoodi nyüzsgés elől

A világsztár pár új, mintegy 25 millió fontos (közel 10,32 milliárd forint) otthona egy nudista strand közvetlen szomszédságában épül, és a birtokon már egy titkos erdei jógazóna is helyet kapott egy mesterséges tó partján. A fitnesz, a mentális egészség és a természetközeli életmód az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak, Stathamék pedig láthatóan teljes mértékben képesek ezzel azonosulni.

A jógastúdió cédrusfából készült, és egy hatalmas denevérodúként is funkcionál. Az épületet gabionkő falakból alakították ki, hogy harmonizáljon a főépület markáns, rusztikus stílusával.

A teljes projektet Ben Pentreath építész jegyzi, aki a brit királyi család egyik kedvenc tervezője. Korábban III. Károllyal dolgozott együtt a dorseti Poundbury mintafalu kialakításán, de ő építtette át Katalin hercegné családjának Chelsea-ben található lakását is. Ahogy a Daily Mail is lehozta, a jógarejtekhely mellett Stathamék birtokán helyet kap egy hosszú úszómedence, valamint egy privát edzőterem és lovardák. A tengerpart közelében nyári pavilon és csónakház készül. Az alábbi poszt bal oldalán láthatod a képet az álomotthonról.

Jason Statham and Rosie Huntington-Whiteley will have hidden lakeside yoga retreat at their £25m South Coast 'forever house' next to nudist beach https://t.co/r9zlrRm09f — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

A trendet más hírességek is követik. A Beckham család cotswoldsi birtokán szintén található egy természetes úszótó és egy szafarisátor a tóparton, ahol barbecue-partikat rendeznek. Simon Cowell, Ellen DeGeneres és Portia de Rossi szintén hasonló kialakítású vidéki rezidenciákat építtettek. Rosie Huntington-Whiteley korábban az ausztrál Vogue-nak arról beszélt, hogy tudatosan készül a vidéki életre. A New Forest közelébe költözve nyugalmat és egyszerűbb mindennapokat szeretne gyermekeinek 20 évvel idősebb szerelmével, Jason Stathammel. Lapozd végig az alábbi posztot, és nézd meg, hogyan pihennek Stathamék a természetben!