Botrány a palotában: lemásolta Katalin esküvői ruháját Anna hercegnő újdonsült menye

A brit királyi család ismét beszédtémát szolgáltatott, ezúttal egy esküvő miatt: a csillogás mellé egy kis botrány is társult. Harriet Sperling, Anna hercegnő menye – vagyis Erzsébet királynő unokájának, Peter Phillipsnek újdonsült felesége – oldalán mondta ki az igent egy meghitt, mégis kissé kellemetlenre sikeredett ceremónián.

Harriet Sperling esküvői ruhája túlságosan hasonlít Katalin hercegné ruhájára.

Forrás: Northfoto

Botrány a királyi esküvőn: Harriet Sperling „lemásolta” Katalin hercegné ikonikus ruháját? Harriet Sperling esküvőjén a királyi család tagjai mellett rengeteg ismert ember vett részt.

A menyasszony ruhája feltűnően hasonlított Katalin hercegné szettjére.

Harrietett kikezdte az internet népe.

A díszes eseményt a gloucestershire-i All Saints’ Church-ben tartották, ahol a királyi elit szinte teljes létszámban megjelent: Károly király és Kamilla királyné, Vilmos herceg és Katalin hercegné is tiszteletét tette.

#britishroyalty #britishmonarchy #mrroyalhigh #royalwedding ♬ original sound - mr.royalhigh @mr.royalhigh Members of the British Royal Family attended yesterday the wedding of Peter Philips and Herriet Sperling 🇬🇧 In attendance: King Charles III, Queen Camilla, William the Prince of Wales, Catherine the Princess of Wales, Princess Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, Princess Eugenie, Jack Brooksbank, Anne Princess Royal, Timothy Laurence, Zara Tindall, Mike Tindall, Mia Tindall & Lena Tindall. Edward and Sophie the Duke and Duchess of Edinburgh were also in attendance ✨ #britishroyalfamily

Harriet Emilia Wickstead ruháját viselte, hosszú uszállyal és csipkeborítással, amit a tervező autentikus, tradicionális és modern darabként jellemzett.

A rajongók viszont nem ennyire diplomatikusak...

Szerintük a szett túlzottan emlékeztet Katalin hercegné 2011-es ikonikus menyasszonyi ruhájára. A West London-i tervező, Emilia Wickstead egyébként Katalin kedvenc dizájnerei közé tartozik, a hasonlóság tehát nem biztos, hogy véletlen.

A rajongók szerint Harriet ruhája egy az egyben Katalin ruhájának másolata.

Forrás: Northfoto

Szintén megosztotta a brit népet, hogy a menyasszony tiarát viselt. Sokan úgy vélik, második esküvőn már nem illik fejdíszt viselni.

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