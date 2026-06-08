Botrány a palotában: lemásolta Katalin esküvői ruháját Anna hercegnő újdonsült menye

A brit királyi család ismét beszédtémát szolgáltatott, ezúttal egy esküvő miatt: a csillogás mellé egy kis botrány is társult. Harriet Sperling, Anna hercegnő menye – vagyis Erzsébet királynő unokájának, Peter Phillipsnek újdonsült felesége – oldalán mondta ki az igent egy meghitt, mégis kissé kellemetlenre sikeredett ceremónián.
Botrány a királyi esküvőn: Harriet Sperling „lemásolta” Katalin hercegné ikonikus ruháját?
- Harriet Sperling esküvőjén a királyi család tagjai mellett rengeteg ismert ember vett részt.
- A menyasszony ruhája feltűnően hasonlított Katalin hercegné szettjére.
- Harrietett kikezdte az internet népe.
A díszes eseményt a gloucestershire-i All Saints’ Church-ben tartották, ahol a királyi elit szinte teljes létszámban megjelent: Károly király és Kamilla királyné, Vilmos herceg és Katalin hercegné is tiszteletét tette.
Harriet Emilia Wickstead ruháját viselte, hosszú uszállyal és csipkeborítással, amit a tervező autentikus, tradicionális és modern darabként jellemzett.
A rajongók viszont nem ennyire diplomatikusak...
Szerintük a szett túlzottan emlékeztet Katalin hercegné 2011-es ikonikus menyasszonyi ruhájára. A West London-i tervező, Emilia Wickstead egyébként Katalin kedvenc dizájnerei közé tartozik, a hasonlóság tehát nem biztos, hogy véletlen.
Szintén megosztotta a brit népet, hogy a menyasszony tiarát viselt. Sokan úgy vélik, második esküvőn már nem illik fejdíszt viselni.
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