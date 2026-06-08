Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 8., hétfő Medárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
királyi család

Botrány a palotában: lemásolta Katalin esküvői ruháját Anna hercegnő újdonsült menye

Northfoto - Dwayne Senior
királyi család esküvő ruha
Királyi esküvő, királyi dráma. Vajon Harriet Sperling szándékosan idézte meg Katalin legendás ruháját vagy mind csak a véletlen műve?
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

A brit királyi család ismét beszédtémát szolgáltatott, ezúttal egy esküvő miatt: a csillogás mellé egy kis botrány is társult. Harriet Sperling, Anna hercegnő menye – vagyis Erzsébet királynő unokájának, Peter Phillipsnek újdonsült felesége – oldalán mondta ki az igent egy meghitt, mégis kissé kellemetlenre sikeredett ceremónián. 

Harriet Sperling esküvői ruhája túlságosan hasonlított Katalin hercegné ruhájára.
Harriet Sperling esküvői ruhája túlságosan hasonlít Katalin hercegné ruhájára. 
Forrás: Northfoto

Botrány a királyi esküvőn: Harriet Sperling „lemásolta” Katalin hercegné ikonikus ruháját?

  • Harriet Sperling esküvőjén a királyi család tagjai mellett rengeteg ismert ember vett részt.
  • A menyasszony ruhája feltűnően hasonlított Katalin hercegné szettjére.
  • Harrietett kikezdte az internet népe.

A díszes eseményt a gloucestershire-i All Saints’ Church-ben tartották, ahol a királyi elit szinte teljes létszámban megjelent: Károly király és Kamilla királyné, Vilmos herceg és Katalin hercegné is tiszteletét tette.

@mr.royalhigh Members of the British Royal Family attended yesterday the wedding of Peter Philips and Herriet Sperling 🇬🇧 In attendance: King Charles III, Queen Camilla, William the Prince of Wales, Catherine the Princess of Wales, Princess Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, Princess Eugenie, Jack Brooksbank, Anne Princess Royal, Timothy Laurence, Zara Tindall, Mike Tindall, Mia Tindall & Lena Tindall. Edward and Sophie the Duke and Duchess of Edinburgh were also in attendance ✨ #britishroyalfamily #britishroyalty #britishmonarchy #mrroyalhigh #royalwedding ♬ original sound - mr.royalhigh

Harriet Emilia Wickstead ruháját viselte, hosszú uszállyal és csipkeborítással, amit a tervező autentikus, tradicionális és modern darabként jellemzett. 

A rajongók viszont nem ennyire diplomatikusak...

Szerintük a szett túlzottan emlékeztet Katalin hercegné 2011-es ikonikus menyasszonyi ruhájára.  A West London-i tervező, Emilia Wickstead egyébként Katalin kedvenc dizájnerei közé tartozik, a hasonlóság tehát nem biztos, hogy véletlen. 

Harriet Sperling és Kate Middleton esküvői ruhája
A rajongók szerint Harriet ruhája egy az egyben Katalin ruhájának másolata. 
Forrás: Northfoto

Szintén megosztotta a brit népet, hogy a menyasszony tiarát viselt. Sokan úgy vélik, második esküvőn már nem illik fejdíszt viselni. 

Ezek is érdekelhetnek:

Esküvő a királyi családban: két váratlan vendég is megjelent a ceremónián

Szombaton összeházasodott Anna hercegnő fia, Peter Phillips és a menyasszonya, Harriet Sperling. Az esküvőn megjelent a királyi család szinte minden fontos tagja.

Hoppá! Katalin hercegné az exével mulatott: Vilmos előtt ezt a férfit szerette – Fotó

Katalin hercegné és Vilmos herceg is részt vett Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén a Cotswoldsban. Az ünnepségen azonban nemcsak a királyi család tagjai jelentek meg, hanem Katalin hercegné egykori pasija, Rupert Finch is.

Eltüntetik Harry és Meghan nyomait a királyi birtokról – Folytatódik a királyi dráma

Egy üresen álló ház és egy múlt, amit most mintha teljesen ki akarnának radírozni a térképről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu