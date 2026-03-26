Gyermekkönyvet írt a gyászról, majd kiderült: ő ölte meg a férjét

Egy amerikai gyilkosság sokkolta a közvéleményt: Kouri Richins utahi ingatlanügynök saját férje megölése miatt állt bíróság elé – miközben korábban egy gyermekkönyvet is írt a gyász feldolgozásáról.
Különös gyilkosság: fentanilt tartalmazó koktéllal ölte meg a férjét az ingatlanügynök
A vád szerint Kouri Richins tudatosan és előre megfontoltan végzett férjével. A tragédia 2022 márciusában történt, amikor Eric Richins egy, a felesége által készített koktélt ivott meg otthonukban. Másnap reggel már holtan találták. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi szervezetében a halálos dózis többszörösének megfelelő mennyiségű fentanil volt jelen.
Az esküdtszék végül rövid tanácskozás után mondta ki a bűnösséget: Kouri Richins-t súlyosbított emberölésben találták vétkesnek, amiért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható.
A döntés mindössze három óra alatt megszületett. Az ítélethirdetéskor Kouri Richins láthatóan megtört, a beszámolók szerint a padlót nézte, miközben az áldozat családtagjai könnyek között ölelték egymást a tárgyalóteremben.
Ezért gyilkolta meg a férjét
A tárgyalás során az ügyészség több lehetséges indítékot is bemutatott: Kouri Richins jelentős, mintegy 4,5 millió dolláros adósságot halmozott fel, és abban bízott, hogy férje halála után hozzáférhet a több millió dolláros vagyonhoz. Emellett egy másik férfival, Robert Josh Grossmannel is kapcsolatban állt, akivel az üzenetváltások szerint közös jövőt tervezett. Ezekben a beszélgetésekben arról írt, hogy elhagyná a férjét, jelentős összeget szerezne a válásból, majd új életet kezdene.
A vád szerint Kouri Richins nem először próbálkozott mérgezéssel. A hatóságok úgy vélik, hogy Valentin-napon már megkísérelte megölni férjét, amikor egy fentanillal szennyezett ételt adott neki, amitől a férfi rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Az esküdtszék ezért gyilkossági kísérletben is bűnösnek találta.
Ez buktatta le a feleséget
Az ügy során az is kiderült, hogy Kouri Richins több életbiztosítást kötött férje nevében annak tudta nélkül, amelyek összértéke megközelítette a kétmillió dollárt. Emiatt a bíróság okirat-hamisítás és biztosítási csalás miatt is elmarasztalta.
Kulcsfontosságú bizonyítéknak bizonyultak Kouri Richins internetes keresései is. Egy szakértő szerint a nő olyan kifejezésekre keresett rá, mint a fentanil halálos dózisa, a gazdagok számára fenntartott luxusbörtönök, illetve arra is, hogyan tüntetik fel a mérgezést a halotti anyakönyvi kivonatban.
Az ügyészség a tárgyalás során lejátszotta azt a segélyhívást is, amelyet Kouri Richins férje halálának éjszakáján indított. Az ügyész szerint a hangfelvétel nem egy kétségbeesett, gyászoló feleséget mutatott, hanem egy tudatosan cselekvő elkövetőt.
A tragédia után gyermekkönyvet írt
A történet egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy Kouri Richins a tragédia után gyermekkönyvet adott ki, amely a gyász feldolgozásáról szólt. A könyv témája és a körülmények végül felkeltették a hatóságok figyelmét, és hozzájárultak a nyomozás elindításához.
Az eredetileg öthetesre tervezett tárgyalás végül hamarabb lezárult, miután Kouri Richins lemondott a vallomástétel jogáról, védői pedig tanúk meghallgatása nélkül fejezték be a védekezést. Az ítélethirdetés időpontját május 13-ra tűzték ki, amely különös egybeesés: ezen a napon ünnepelte volna 44. születésnapját az áldozat – írja a The Guardian.
