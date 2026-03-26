Gyermekkönyvet írt a gyászról, majd kiderült: ő ölte meg a férjét

Egy amerikai gyilkosság sokkolta a közvéleményt: Kouri Richins utahi ingatlanügynök saját férje megölése miatt állt bíróság elé – miközben korábban egy gyermekkönyvet is írt a gyász feldolgozásáról.

Sokkoló gyilkosság: a bíróság szerint előre megfontoltan ölte meg férjét

Különös gyilkosság: fentanilt tartalmazó koktéllal ölte meg a férjét az ingatlanügynök

A vád szerint Kouri Richins tudatosan és előre megfontoltan végzett férjével. A tragédia 2022 márciusában történt, amikor Eric Richins egy, a felesége által készített koktélt ivott meg otthonukban. Másnap reggel már holtan találták. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi szervezetében a halálos dózis többszörösének megfelelő mennyiségű fentanil volt jelen.

Az esküdtszék végül rövid tanácskozás után mondta ki a bűnösséget: Kouri Richins-t súlyosbított emberölésben találták vétkesnek, amiért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható.

A döntés mindössze három óra alatt megszületett. Az ítélethirdetéskor Kouri Richins láthatóan megtört, a beszámolók szerint a padlót nézte, miközben az áldozat családtagjai könnyek között ölelték egymást a tárgyalóteremben.

Ezért gyilkolta meg a férjét

A tárgyalás során az ügyészség több lehetséges indítékot is bemutatott: Kouri Richins jelentős, mintegy 4,5 millió dolláros adósságot halmozott fel, és abban bízott, hogy férje halála után hozzáférhet a több millió dolláros vagyonhoz. Emellett egy másik férfival, Robert Josh Grossmannel is kapcsolatban állt, akivel az üzenetváltások szerint közös jövőt tervezett. Ezekben a beszélgetésekben arról írt, hogy elhagyná a férjét, jelentős összeget szerezne a válásból, majd új életet kezdene.

A vád szerint Kouri Richins nem először próbálkozott mérgezéssel. A hatóságok úgy vélik, hogy Valentin-napon már megkísérelte megölni férjét, amikor egy fentanillal szennyezett ételt adott neki, amitől a férfi rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Az esküdtszék ezért gyilkossági kísérletben is bűnösnek találta.

Ez buktatta le a feleséget

Az ügy során az is kiderült, hogy Kouri Richins több életbiztosítást kötött férje nevében annak tudta nélkül, amelyek összértéke megközelítette a kétmillió dollárt. Emiatt a bíróság okirat-hamisítás és biztosítási csalás miatt is elmarasztalta.