8 olvasási probléma, amit csak az igazi könyvmolyok értenek

könyvekről könyvolvasás olvasás könyvmoly
Simon Benedek
2026.04.09.
Az olvasás nem csupán hobbi, hanem életérzés: egy jó könyv képes teljesen magával ragadni, bárhol is legyünk. A legnagyobb könyvmolyok biztosan találkoztak már azokkal az olvasási problémákkal, amelyeket a cikkben részletezünk. Te magadra ismersz?

Az olvasás szeretete néhány kellemeten problémával is együtt jár.
  • Az olvasás nem csak hobbi, hanem életérzés.
  • Egy igazi könyvmoly számára azonban vannak nehézségei is.
  • Mutatjuk, milyen problémákkal küzdhetsz könyvfanatikusként!

Igazi könyvmolyként biztosan ismered ezeket az olvasási problémákat: melyik a legjellemzőbb rád?

Egy könyvben elveszni páratlan élmény, azonban a könyvmolyok életét néha meg is nehezíti ez a szenvedély. Van néhány „furcsaság”, amit csak az igazán elkötelezett olvasók értenek: az állandó döntésképtelenség, a könyvjelzők paradoxona vagy az, hogy a valóság időnként elfelejtődik, miközben elveszel gy könyvben. Te is ismerősnek találod valamelyiket?

Időérzék hiánya

A történet annyira magával ragad, hogy könnyen előfordulhat, hogy elfeledkezel az időről. Ilyenkor lehet, hogy elfelejtesz fontos teendőket, vagy lényeges dolgokat halasztasz el csak azért, hogy tovább olvashass. 

Könyvjelzők helyett emlékezet

Egy igazi könyvfanatikusnak biztosan van az otthonában megszámlálhatatlan mennyiségű könyvjelzője, de valahogy sosem használja őket. Helyette marad a memória – ami nem mindig pontos... 

Több könyvet veszel, mint amennyit elolvasol

Ez is egy tipikus könyvmolyprobléma. Bár a könyvespolcod már roskadozik, mégsem állít meg semmi abban, hogy újabb köteteket szerezz be: a kedvenc szerződ újdonságait, a barátok ajánlásait vagy az impulzusvásárlásból származó „meglepetéseket” sosem hagyod ki. 

„Nincs mit olvasnom” paradoxon

Hiába van otthon rengeteg könyv, nem tudod eldönteni, mit olvass. Ha veled is előfordult már, hogy csak állsz a polc előtt és úgy érzed, egyik könyved sem győzött meg igazán, hogy elolvasd, akkor átérzed, miről beszélünk. 

Egyszerre túl gyorsan és túl lassan haladsz

Miközben valósággal falod az oldalakat, és izgatottan várod a következő fordulatot, közben mégsem akarod, hogy túl hamar a történet végére érj. Ez az ellentmondásos érzés mindenkit elér, akit áthat az olvasás szeretete

Mindig van nálad könyv, de nem tudod hol

Akár kis, akár nagy táskával jársz, mindig kéznél van egy könyv. De vajon hol lehet? Néha a legkedvesebb kötetek pontosan így tűnnek el nyomtalanul. 

„Könyvmásnaposság”

A könyvmásnaposság nem sorolható az olvasás pozitív hatásai közé. Elolvasol egy lenyűgöző könyvet, és még órákkal később sem tudsz elszakadni a történettől? Ez az állapot, amikor a fejed és a lelked a könyvben ragad, de a tested viszont a valóságban van. Sokszor emiatt nehéz egy új könyvbe belekezdeni vagy mással foglalkozni, amíg az előző kötet hatása alatt vagy.

Valódi érzelmek kitalált karakterek miatt

Már a gondolat is, hogy kedvenc szereplőd veszélybe kerülhet vagy meghalhat, képes valódi kétségbeesést okozni. Bár mások ezt viccesnek találhatják, egy könyvmolynak ez teljesen valódi élmény, amitől nehéz szabadulni a mindennapokban. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
