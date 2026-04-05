Nehezebben kapsz munkát, ha ez a hobbi szerepel az önéletrajzodban

Sokan úgy gondolják, a hobbik csak mellékes részletek a CV végén, pedig komoly hatásuk lehet. Az önéletrajz alapján a HR-esek nemcsak a tapasztalatodat, hanem a személyiségedet is próbálják megérteni. Egy rosszul megválasztott vagy félreérthetően megfogalmazott hobbi akár hátrányba is sodorhat.
Milyen hobbik segítik vagy rontják az önéletrajz megítélését?
Lehet, hogy eddig azt hitted, a hobbijaid csak extra infók a CV-d végén. De nem így van, nagyon is számítanak. Sőt, akár az is múlhat rajtuk, hogy megkapod-e álmaid állását.
Van egy szupernépszerű hobbi, amit a munkáltatók egyszerűen nem vesznek túl komolyan, sőt kimondottan lenézik. Hátrányba hozhat, ha nem jól írod be, vagy nem olyan állás esetén, aminél méltányolják.
Ez a hobbi nem más, mint a számítógépezés vagy videojátékozás, azaz a gamerség.
A gamer élet nem mindig menő az állásinterjún
Egy friss német kutatás két jól elkülöníthető csoportot hasonlított össze: azokat, akik csapatsportot űznek, és azokat, akik szabadidejükben videojátékokkal játszanak.
Az előbbiek a közvélekedés szerint közös célok mentén összedolgoznak, és folyamatosan alkalmazkodnak egymáshoz, míg a gamerek digitális terekben mozognak, ahol virtuális világok szabályait tanulják és alakítják.
A kutatás egy izgalmas kérdésre kereste a választ: ha minden más tényező – például az életkor, az iskolai háttér vagy a munkatapasztalat – azonos, vajon melyik csoport tagjai boldogulnak könnyebben az álláskeresés során?
Az önéletrajzok nemcsak a formális adatokat tartalmazták, hanem a hobbikhoz kapcsolódó eredményeket is, tehát értelmezni lehetett mennyire profik a jelöltek, mennyire jól teljesítenek. Egy munkahelyen ez ugye nem mellékes …
A HR-szakemberek döntése elég egyértelmű volt: a csapatsportolók előnyt élveztek, őket vették fel az állásra.
Ennek oka, hogy a csapatsport olyan készségeket feltételez, amelyeket a munkaadók különösen értékelnek: például az együttműködést, a vezetői készségeket és a fegyelmet.
A videojátékok megítélése ezzel szemben még mindig vegyes. Sokan hajlamosak negatív sztereotípiák alapján gondolkodni a gamerekről, pedig a játék számos fontos képességet fejleszt: gyors döntéshozatalt, stratégiai gondolkodást, és sok esetben még az együttműködést is.
A tanulság? Az önéletrajz jóval több, mint egy adatlista. Egyfajta benyomást kelt, amit a másik fél a saját nézőpontján keresztül értelmez. Jelenleg a csapatsport nagyobb plusznak, jobbnak számít a munkaerőpiacon, míg a videojátékosok értékei gyakran kevésbé láthatók, még akkor is, ha valójában nagyon is léteznek.
De miért red flag a gaming?
A kutatás szerint a munkaadók gyakran úgy érzik, hogy a videojáték:
- nem releváns készség,
- nem komoly elfoglaltság,
- sőt, akár azt is sugallhatja, hogy valaki kevésbé motivált vagy nem elég céltudatos.
És igen ott vannak a klasszikus sztereotípiák is: lusta, antiszociális, csak pazarolja az idejét.
Pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb
A gaming egyébként rengeteg hasznos skillt fejleszt, például:
- gyors döntéshozatal
- problémamegoldás
- stratégiai gondolkodás
- csapatmunka (igen, még online is!)
Nem véletlen, hogy bizonyos területeken – például IT, mérnöki munka vagy adatelemzés – már egyre inkább értékelik ezeket a képességeket. Fontos, hogy tudd milyen munka illik hozzád, milyen csapatba vagy való, és hidd el, ott nem hátrány, hanem előny lesz a gamer múltad.
A kulcs: hogyan adod el magad
A tanulság nem az, hogy titkold el, ha szeretsz játszani. Hanem az, hogy hogyan kommunikálod ezt.
Ha csak annyit írsz: gaming, számítógépes játékok, az sokak szemében időpazarlás, lustaság, gyerekesség.
De ha így fogalmazol: „Online stratégiai játékok, amelyek erősítették a problémamegoldó gondolkodásomat, a csapatmunkában való együttműködésemet, valamint a rezilienciámat és az alkalmazkodóképességemet”... na, az már egészen más vibe, más üzenet.
Szóval mit írj a CV-dbe?
A munkaadók szeretik azokat a jelölteket, akik sokoldalúak, érdekesek, és illeszkednek a csapatba. De fontos, hogy olyan hobbikat emelj ki, amiket könnyű értelmezni és értékelni.
Nem, nem kell felhagynod a gaminggel, de ha állást keresel, érdemes tudatosan kezelni, mit és hogyan osztasz meg magadról. Mert néha nem az számít, mit csinálsz szabadidődben, hanem az, hogy milyen sztorit mesélsz róla.
