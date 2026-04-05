Nehezebben kapsz munkát, ha ez a hobbi szerepel az önéletrajzodban

Sokan úgy gondolják, a hobbik csak mellékes részletek a CV végén, pedig komoly hatásuk lehet. Az önéletrajz alapján a HR-esek nemcsak a tapasztalatodat, hanem a személyiségedet is próbálják megérteni. Egy rosszul megválasztott vagy félreérthetően megfogalmazott hobbi akár hátrányba is sodorhat.

Milyen hobbik segítik vagy rontják az önéletrajz megítélését?

Van egy szupernépszerű hobbi, amit a munkáltatók egyszerűen nem vesznek túl komolyan, sőt kimondottan lenézik. Hátrányba hozhat, ha nem jól írod be, vagy nem olyan állás esetén, aminél méltányolják.

Ez a hobbi nem más, mint a számítógépezés vagy videojátékozás, azaz a gamerség.

A gamer élet nem mindig menő az állásinterjún

Egy friss német kutatás két jól elkülöníthető csoportot hasonlított össze: azokat, akik csapatsportot űznek, és azokat, akik szabadidejükben videojátékokkal játszanak.

Az előbbiek a közvélekedés szerint közös célok mentén összedolgoznak, és folyamatosan alkalmazkodnak egymáshoz, míg a gamerek digitális terekben mozognak, ahol virtuális világok szabályait tanulják és alakítják.

A kutatás egy izgalmas kérdésre kereste a választ: ha minden más tényező – például az életkor, az iskolai háttér vagy a munkatapasztalat – azonos, vajon melyik csoport tagjai boldogulnak könnyebben az álláskeresés során?

Az önéletrajzok nemcsak a formális adatokat tartalmazták, hanem a hobbikhoz kapcsolódó eredményeket is, tehát értelmezni lehetett mennyire profik a jelöltek, mennyire jól teljesítenek. Egy munkahelyen ez ugye nem mellékes …

A HR-szakemberek döntése elég egyértelmű volt: a csapatsportolók előnyt élveztek, őket vették fel az állásra.

Ennek oka, hogy a csapatsport olyan készségeket feltételez, amelyeket a munkaadók különösen értékelnek: például az együttműködést, a vezetői készségeket és a fegyelmet.

A videojátékok megítélése ezzel szemben még mindig vegyes. Sokan hajlamosak negatív sztereotípiák alapján gondolkodni a gamerekről, pedig a játék számos fontos képességet fejleszt: gyors döntéshozatalt, stratégiai gondolkodást, és sok esetben még az együttműködést is.

A tanulság? Az önéletrajz jóval több, mint egy adatlista. Egyfajta benyomást kelt, amit a másik fél a saját nézőpontján keresztül értelmez. Jelenleg a csapatsport nagyobb plusznak, jobbnak számít a munkaerőpiacon, míg a videojátékosok értékei gyakran kevésbé láthatók, még akkor is, ha valójában nagyon is léteznek.

De miért red flag a gaming?

A kutatás szerint a munkaadók gyakran úgy érzik, hogy a videojáték:

nem releváns készség,

nem komoly elfoglaltság,

sőt, akár azt is sugallhatja, hogy valaki kevésbé motivált vagy nem elég céltudatos.

És igen ott vannak a klasszikus sztereotípiák is: lusta, antiszociális, csak pazarolja az idejét.

Pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb

A gaming egyébként rengeteg hasznos skillt fejleszt, például:

gyors döntéshozatal

problémamegoldás

stratégiai gondolkodás

csapatmunka (igen, még online is!)

Nem véletlen, hogy bizonyos területeken – például IT, mérnöki munka vagy adatelemzés – már egyre inkább értékelik ezeket a képességeket. Fontos, hogy tudd milyen munka illik hozzád, milyen csapatba vagy való, és hidd el, ott nem hátrány, hanem előny lesz a gamer múltad.