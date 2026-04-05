Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
karrier

Nehezebben kapsz munkát, ha ez a hobbi szerepel az önéletrajzodban

Tóth Hédi
2026.04.05.
Egy ártatlannak tűnő hobbi akár vissza is üthet álláskereséskor. Az önéletrajz nemcsak tényeket, hanem benyomást is közvetít.

Sokan úgy gondolják, a hobbik csak mellékes részletek a CV végén, pedig komoly hatásuk lehet. Az önéletrajz alapján a HR-esek nemcsak a tapasztalatodat, hanem a személyiségedet is próbálják megérteni. Egy rosszul megválasztott vagy félreérthetően megfogalmazott hobbi akár hátrányba is sodorhat.

Az önéletrajz hobbirésze is sokat számít a kiválasztás során.
Forrás: Shutterstock

Milyen hobbik segítik vagy rontják az önéletrajz megítélését?

Lehet, hogy eddig azt hitted, a hobbijaid csak extra infók a CV-d végén. De nem így van, nagyon is számítanak. Sőt, akár az is múlhat rajtuk, hogy megkapod-e álmaid állását. 
Van egy szupernépszerű hobbi, amit a munkáltatók egyszerűen nem vesznek túl komolyan, sőt kimondottan lenézik. Hátrányba hozhat, ha nem jól írod be, vagy nem olyan állás esetén, aminél méltányolják. 

Ez a hobbi nem más, mint a számítógépezés vagy videojátékozás, azaz a gamerség. 

A gamer élet nem mindig menő az állásinterjún

Egy friss német kutatás két jól elkülöníthető csoportot hasonlított össze: azokat, akik csapatsportot űznek, és azokat, akik szabadidejükben videojátékokkal játszanak.

Az előbbiek a közvélekedés szerint közös célok mentén összedolgoznak, és folyamatosan alkalmazkodnak egymáshoz, míg a gamerek digitális terekben mozognak, ahol virtuális világok szabályait tanulják és alakítják. 

A kutatás egy izgalmas kérdésre kereste a választ: ha minden más tényező – például az életkor, az iskolai háttér vagy a munkatapasztalat – azonos, vajon melyik csoport tagjai boldogulnak könnyebben az álláskeresés során?

Az önéletrajzok nemcsak a formális adatokat tartalmazták, hanem a hobbikhoz kapcsolódó eredményeket is, tehát értelmezni lehetett mennyire profik a jelöltek, mennyire jól teljesítenek. Egy munkahelyen ez ugye nem mellékes …

A HR-szakemberek döntése elég egyértelmű volt: a csapatsportolók előnyt élveztek, őket vették fel az állásra.

Ennek oka, hogy a csapatsport olyan készségeket feltételez, amelyeket a munkaadók különösen értékelnek: például az együttműködést, a vezetői készségeket és a fegyelmet.

A videojátékok megítélése ezzel szemben még mindig vegyes. Sokan hajlamosak negatív sztereotípiák alapján gondolkodni a gamerekről, pedig a játék számos fontos képességet fejleszt: gyors döntéshozatalt, stratégiai gondolkodást, és sok esetben még az együttműködést is.

A tanulság? Az önéletrajz jóval több, mint egy adatlista. Egyfajta benyomást kelt, amit a másik fél a saját nézőpontján keresztül értelmez. Jelenleg a csapatsport nagyobb plusznak, jobbnak számít a munkaerőpiacon, míg a videojátékosok értékei gyakran kevésbé láthatók, még akkor is, ha valójában nagyon is léteznek.

De miért red flag a gaming?

A kutatás szerint a munkaadók gyakran úgy érzik, hogy a videojáték:

  • nem releváns készség, 
  • nem komoly elfoglaltság, 
  • sőt, akár azt is sugallhatja, hogy valaki kevésbé motivált vagy nem elég céltudatos. 

És igen ott vannak a klasszikus sztereotípiák is: lusta, antiszociális, csak pazarolja az idejét. 

Pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb

A gaming egyébként rengeteg hasznos skillt fejleszt, például:

  • gyors döntéshozatal 
  • problémamegoldás 
  • stratégiai gondolkodás 
  • csapatmunka (igen, még online is!) 

Nem véletlen, hogy bizonyos területeken – például IT, mérnöki munka vagy adatelemzés – már egyre inkább értékelik ezeket a képességeket. Fontos, hogy tudd milyen munka illik hozzád, milyen csapatba vagy való, és hidd el, ott nem hátrány, hanem előny lesz a gamer múltad. 

A kulcs: hogyan adod el magad

A tanulság nem az, hogy titkold el, ha szeretsz játszani. Hanem az, hogy hogyan kommunikálod ezt. 
Ha csak annyit írsz: gaming, számítógépes játékok, az sokak szemében időpazarlás, lustaság, gyerekesség.

De ha így fogalmazol: „Online stratégiai játékok, amelyek erősítették a problémamegoldó gondolkodásomat, a csapatmunkában való együttműködésemet, valamint a rezilienciámat és az alkalmazkodóképességemet”... na, az már egészen más vibe, más üzenet. 

Szóval mit írj a CV-dbe?

A munkaadók szeretik azokat a jelölteket, akik sokoldalúak, érdekesek, és illeszkednek a csapatba. De fontos, hogy olyan hobbikat emelj ki, amiket könnyű értelmezni és értékelni. 
Nem, nem kell felhagynod a gaminggel, de ha állást keresel, érdemes tudatosan kezelni, mit és hogyan osztasz meg magadról. Mert néha nem az számít, mit csinálsz szabadidődben, hanem az, hogy milyen sztorit mesélsz róla

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
