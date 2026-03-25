Ha ezt az 5 hibát elköveted az önéletrajzodban, már buktad is az álommelót

Az önéletrajzod helyetted is beszél, ez az, ami az első benyomást adja rólad, és elmondja a történeted már akkor, amikor a személyes találkozó még tervben sincs. Akár eldöntheti a sorsodat, megmutathatja, hogy mennyit érsz a piacon, és hozzásegíthet álmaid pozíciójához, de az is könnyedén előfordulhat, hogy éppen a bukásodat okozza.

Az önéletrajz az egyik legfontosabb lépése a kiválasztási folyamatnak.

Apró önéletrajzi hibák miatt bukják sokan az állást Az önéletrajz erejét sokan alábecsülik, pedig az egyik legfontosabb lépése a jelentkezésnek.

Ebben a szakaszban a legnehezebb kitűnni, éppen ezért extra időt kell rá szánni.

Sokan túlzsúfolják, mások túl általánosra csinálják a dokumentumot.

Abban is egyetértenek a munkáltatók, hogy a rossz helyesírás azonnali bukást eredményez.

Mielőtt bárki találkozna veled, az önéletrajz alapján már eldőlhet, hogy érdekes vagy-e egy cég számára, vagy sem. A jól kidolgozott CV éppen ezért alap a mai világban, hiszen sokan teljesen apró hibák miatt esnek ki, amiket egy kis odafigyeléssel könnyen el lehetne kerülni.

Na de melyek ezek a hibák? Az egyik leggyakoribb, hogy ugyanazt az önéletrajzot küldöd minden állásra. Ez kényelmes megoldás, de nem működik. A munkáltatók azonnal látják, ha egy CV általános, és nem az adott pozícióra van szabva. Ha komolyan gondolod, akkor minden jelentkezésnél egy kicsit át kell alakítanod, hogy az adott céghez és munkakörhöz illeszkedjen.

Szintén gyakori hiba a túlzsúfoltság. Sokan mindent bele akarnak írni, amit valaha csináltak, de ettől az egész átláthatatlan lesz, és azt a képet festheti le rólad, hogy túl sok mindennel foglalkozol, de valójában semmihez sem értesz. Egy jó önéletrajz nem hosszú, hanem lényegretörő. Az a fontos, ami releváns, nem az, hogy mennyi mindent tudsz felsorolni.

Szintén negatív, ha hiányoznak az eredmények. Nem elég azt leírni, hogy mit csináltál, azt is meg kell mutatni, hogy milyen eredményeket értél el. Ha valahol dolgoztál, gondold végig, mit tettél hozzá a céghez. Itt tudod megmutatni, hogy miért vagy különleges, és miért érsz többet, mint a versenytársak. Ez az, ami igazán érdekli a munkáltatókat.