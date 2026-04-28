Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Banán

Elfelejtheted az éretlen gyümölcsöket: ezzel a trükkel egy nap alatt beérnek

Banán érlelés érés papírzacskó avokádó
Rideg Léna
2026.04.28.
Nem kell napokig várnod a kemény banánra és avokádóra. Ezzel az egyszerű papírzacskós érlelési trükkel akár egyetlen éjszaka alatt tökéletesen beérnek, ráadásul úgy, hogy az ízük is megmarad.

Sokaknak ismerős a helyzet: megveszik a banánt vagy az avokádót, majd napokig csak várnak, hogy végre megérjenek – néha akár egy hétig is kemények maradnak a konyhapulton. Nem véletlen, hogy az interneten rengeteg trükk terjed, amelyekkel fel lehet gyorsítani az érési folyamatot, köztük egy meglepően egyszerű megoldás is, amihez mindössze egy hétköznapi konyhai eszközre van szükség. Mutatjuk a papírzacskós érlelés technikáját!

A papírzacskós érlelés egy nap alatt éretté varázsolja a banánt és az avokádót.
Forrás: Moment RF

Felejtsd el a sütőt: a papírzacskós érleléssel örökre búcsú inthetsz az éretlen gyümölcsöknek

Sokan esküsznek például arra, hogy a még kemény banánt vagy avokádót sütőbe kell tenni, ám ez a módszer gyakran csalódást okoz. Bár a gyümölcs valóban megpuhul, az íze jelentősen romlik, így sok esetben végül a kukában landol. 

Ezzel szemben létezik egy természetes, bevált megoldás, amely nem rontja el az ízeket: a papírzacskós módszer.

A banán és az avokádó érés közben etiléngázt bocsát ki, amely egy természetes növényi hormon, és kulcsszerepet játszik abban, hogy a gyümölcsök megpuhuljanak, valamint intenzívebbé váljon az ízük. Ha ez a gáz egy zárt térben koncentrálódik, az érési folyamat jelentősen felgyorsul.

Ehhez azonban fontos, hogy papírzacskót használjunk, ne műanyagot. A műanyag ugyanis bent tartja a nedvességet, ami könnyen penészedéshez vezethet, míg a papír biztosítja a szükséges légáramlást.

Így csináld:

A módszer egyszerű: tegyük a banánt és az avokádót egy papírzacskóba, majd gyűrjük össze a tetejét, hogy nagyjából lezárjuk. Ezután helyezzük a zacskót egy hűvös, árnyékos helyre a konyhában, például egy szekrénybe. Fontos, hogy ne kerüljön ablak közelébe vagy hőforrás mellé, mert a túl magas hőmérséklet inkább megfőzi a gyümölcsöt, mintsem érleli.

Ha este tesszük el a gyümölcsöket, jó eséllyel már másnap reggelre elérik a kívánt állagot. Ha együtt tároljuk őket, akár 8 óra is elegendő lehet, mivel mindkettő nagy mennyiségben termel etilént. Első alkalommal azonban érdemes inkább 24 órával számolni, különösen nagyobb mennyiség esetén.

A folyamat tovább gyorsítható, ha egy almát vagy egy kivit is a zacskóba teszünk, mivel ezek szintén sok etiléngázt bocsátanak ki.

Reggelre a gyümölcsök ideális állapotba kerülhetnek: puhák lesznek, mégis megőrzik természetes ízüket. A banánnál a sárga szín egyértelmű jel, az avokádónál pedig a sötétzöld, szinte fekete árnyalat és az enyhén puha tapintás mutatja, hogy fogyasztásra kész.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
