Ha ezt látod az autódon, azonnal hívd a rendőrséget! Komoly veszélyt jelez

Egyre több furcsa jelzésről számolnak be az autótulajdonosok, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnnek, valójában azonban a bűnözők módszerei lehetnek. Ezek célja gyakran az, hogy megfigyeljék az autót vagy a tulajdonos szokásait, netán előkészítsenek egy későbbi lopást, feltörést. Ha bármelyiket tapasztalod, akkor hívd a rendőrséget!

A biztonság az első: hívd a rendőrséget, ha ezeket tapasztalod az autódon

Érme az ajtókilincsen

Az első alattomos trükk, amikor aprópénzt helyeznek az ajtókilincs mögé. Ez megakadályozhatja, hogy az autód rendesen bezáródjon. A módszert gyakran parkolókban alkalmazzák, ahol a tulajdonosok nem figyelnek fel az apró részletekre.

Papír, zacskó vagy szórólap a szélvédőn

Ha egy cetlit vagy szórólapot találsz a szélvédőn, különösen a vezetőoldalon, érdemes óvatosnak lenni. Előfordulhat, hogy ez csupán figyelemelterelés: amikor kiszállsz eltávolítani, valaki megpróbálhatja ellopni az autót vagy értékeket a járműből. Ez a módszer másra is alkalmas: egészen pontosan arra, hogy kiderítsék, mennyi idő alatt veszed észre. Ha hosszabb ideig ott marad az autódon, akkor azt jelezheti a bűnözőknek, hogy az autót ritkán használják, vagyis könnyű préda.

Palack a kerekek között

Szintén gyakori praktika a tolvajoknak, hogy valamilyen tárgyat – elsősorban műanyag palackot, üdítős flakont– helyeznek az autó mellé vagy alá, netán a kerekek közé. Ez mozgás közben hangos zajt ad, ezért a sofőr vélhetően ellenőrizni fogja, de amikor ezt megteszi, akkor az őrizetlenül hagyott volán mögé beül a rabló.

Ha ezek közül bármelyiket tapasztalod, akkor légy résen és ha már megtörtént a baj, azonnal tegyél rendőrségi feljelentést!