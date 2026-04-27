Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 27., hétfő Zita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
biztonság

Ha ezt látod az autódon, azonnal hívd a rendőrséget! Komoly veszélyt jelez

biztonság Közönséges bűnözők rendőrség lopás autó
Simon Benedek
2026.04.27.
Vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy egy bűnöző garázdálkodik a környékeden. Ha ezeket látod az autódon, azonnal hívd a rendőrséget!

Egyre több furcsa jelzésről számolnak be az autótulajdonosok, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnnek, valójában azonban a bűnözők módszerei lehetnek. Ezek célja gyakran az, hogy megfigyeljék az autót vagy a tulajdonos szokásait, netán előkészítsenek egy későbbi lopást, feltörést. Ha bármelyiket tapasztalod, akkor hívd a rendőrséget!

Egy fekete maszkos férfi próbál ellopni egy autót.
Sok autólopási trükk van, amit érdemes kiszúrni. Mutatjuk, mik ezek!
Forrás:  Getty Images
  • Az autókon megjelenő furcsa jelek gyakran nem véletlenek, hanem a bűnözők különböző módszerei lehetnek.
  • A legapróbb ilyen figyelmen kívül hagyása is végzetes lehet.
  • Ha bármelyik gyanús jelet észleled, legyél résen, és ha kell, hívd a rendőrséget!

A biztonság az első: hívd a rendőrséget, ha ezeket tapasztalod az autódon

Gyanús érme a kilincsen? Papírzacskó a szélvédőn? Műanyagflakon a kerekek között? Ha ezeket tapasztalod az autódon, akkor jobb, ha azonnal reagálsz! Mutatjuk, mikor kell hívnod a rendőrséget!

Érme az ajtókilincsen

Az első alattomos trükk, amikor aprópénzt helyeznek az ajtókilincs mögé. Ez megakadályozhatja, hogy az autód rendesen bezáródjon. A módszert gyakran parkolókban alkalmazzák, ahol a tulajdonosok nem figyelnek fel az apró részletekre.

Papír, zacskó vagy szórólap a szélvédőn

Ha egy cetlit vagy szórólapot találsz a szélvédőn, különösen a vezetőoldalon, érdemes óvatosnak lenni. Előfordulhat, hogy ez csupán figyelemelterelés: amikor kiszállsz eltávolítani, valaki megpróbálhatja ellopni az autót vagy értékeket a járműből. Ez a módszer másra is alkalmas: egészen pontosan arra, hogy kiderítsék, mennyi idő alatt veszed észre. Ha hosszabb ideig ott marad az autódon, akkor azt jelezheti a bűnözőknek, hogy az autót ritkán használják, vagyis könnyű préda.

Palack a kerekek között

Szintén gyakori praktika a tolvajoknak, hogy valamilyen tárgyat – elsősorban műanyag palackot, üdítős flakont– helyeznek az autó mellé vagy alá, netán a kerekek közé. Ez mozgás közben hangos zajt ad, ezért a sofőr vélhetően ellenőrizni fogja, de amikor ezt megteszi, akkor az őrizetlenül hagyott volán mögé beül a rabló. 

Ha ezek közül bármelyiket tapasztalod, akkor légy résen és ha már megtörtént a baj, azonnal tegyél rendőrségi feljelentést!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu