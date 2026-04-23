Ha így érzel a sötétben, egy halott áll melletted – Ezt kell tenned

Akár hiszel a szellemekben, akár nem, egy biztos: minden entitás rezgéssel bír, és ezeket a rezgéseket akár a saját bőrödön is érezheted, szó szerint. Eláruljuk azt a két jelet, amely arra utalhat, hogy épp egy halott tartózkodik az otthonodban, és szeretne kapcsolódni veled.
Vigyázz, halott áll melletted!
A paranormális jelenségekkel foglalkozók szerint számos apró jel utalhat arra, hogy egy láthatatlan entitás – egy halott szerettünk szelleme – tartózkodik mellettünk a sötétben.
Az egyik leggyakoribb tapasztalás a hirtelen, indokolatlan hőmérséklet-csökkenés, amikor a szoba egy pontján hidegebbet érzékelsz, noha nincs huzat, és sem az ajtót, sem az ablakot nem hagytad nyitva.
A hidegfoltok a kísértetjárás leggyakrabban emlegetett jelei. Természetesen előfordulhat, hogy a jelenség mögött rossz szigetelés áll, ha azonban minden racionális magyarázatot kizártál, és még mindig úgy érzed, hogy valami nincs rendben, érdemes gyanakodnod.
Egy másik jel, ami arra utalhat, hogy épp egy halott (szellem) áll melletted, az a közvetlen fizikai érintés, mint például egy lágy simítás a válladon, vagy egy olyan érzés, mintha egy láthatatlan pókhálón sétálnál keresztül.
Mit tehetsz egy ilyen hátborzongató helyzetben?
A legfontosabb, hogy megőrizd a nyugalmadat, ugyanis a félelemmel csak táplálod a túlvilági vagy a két világ között rekedt entitásokat. Szólítsd meg a halott szellemét, és világosan közöld vele, hogy az otthonod a tiéd, nincs ott keresnivalója. Határozottan kérd meg, hogy távozzon a fénybe. Érdemes egyéb trükköket is bevetned – az alábbiakat tapasztalt jósnők is használják:
- a spirituális védelem érdekében gyújts meg egy fehér gyertyát, hogy megtisztítsd a teret;
- a gyertyagyújtást kiegészítheted füstölős rituálékkal, például tömjénes, fehér zsálya, vagy Palo Santo illatú füstölőkkel, illatpálcákkal;
- vidd körbe a lakásban, járj be vele minden sarkot, hogy a szellem szabadon és békében távozhasson;
- képzelj el magad körül egy fényes fehér energiaburkot, amely pajzsként véd minden ártó szándéktól. Az efféle vizualizációs trükkök meggyengítik a szellemeket.
Ha legközelebb ijesztő és megmagyarázhatatlan dolgot tapasztalsz a közvetlen közeledben, ne a pánikra pazarold az energiádat, inkább csak figyelj. Lehet, hogy egy izgalmas történet kezdődik a sötétben...
