Hogyan válasszunk pszichológust? – Szakértői kisokos, ami segít eligazodni a terápiák világában

Entertainment Pictures - ©Miramax Films
Tudtad? Pszichológushoz járni ma már nem tabu, de a választás még mindig nehéz. Mutatjuk, mire figyelj, mielőtt időpontot foglalsz.

Ha eltörik a lábunk, gondolkodás nélkül orvoshoz megyünk. Ha viszont a lelkünk fárad el, még mindig sokan inkább saját magunk próbáljuk megoldani a helyzetet. Pedig a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai. A szakértőnkkel utánajártunk, hogy hogyan érdemes számunkra megfelelő pszichológust választani. 

Robin Williams pszichológusként segítette Matt Damont a Good Will Huntingban. 
Pszichológust keresel? Így találd meg a számodra legmegfelelőbb szakembert

  • A Z generáció sokkal tudatosabban kezeli a mentális egészség kérdését, mint a korábbi generációk.
  • A megfelelő pszichológus kiválasztása kulcsfontosságú a sikeres terápiához.
  • Dr. Makai Gábor segít eligazodni a lehetőségek között.

Felettébbb érdekes generációs különbség figyelhető meg ebben a témában. Bizonyos kutatások szerint a Z generáció – vagyis a mai húszas éveikben járók – már sokkal tudatosabban áll a mentális egészséghez. Számukra természetesebb, hogy ha szoronganak, kiégtek vagy elakadtak az életükben, szakemberhez fordulnak.

A szüleik generációja, a milleniálok egy része viszont még mindig gyakran úgy gondolja: a lelki problémákat „nem kell gyógyítani”, pláne nem egy idegennel való beszélgetéssel. A pszichológushoz járás sok családban még mindig kissé kellemetlen témának számít.

Pedig a valóságban ez inkább egy eszköz – olyan, mint egy mentális edző, aki segít jobban megérteni önmagunkat.

Hogyan válasszunk pszichológust?

Ebben segített eligazodni Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki szerint a legfontosabb, hogy a választás tudatos legyen.

A pszichológus és a kliens közötti kapcsolat az egyik legerősebb tényező a terápia sikerében

 – mondja a szakember.

De mit jelent ez a gyakorlatban?

Nézd meg a szakterületet, mert van, aki szorongással, más párkapcsolati problémákkal, traumákkal vagy éppen gyermekpszichológiával foglalkozik.

Ha például párkapcsolati gondok miatt keresel segítséget, érdemes olyan szakembert választani, aki ebben tapasztalt.

Ellenőrizd a képzettséget

A „pszichológus” kifejezés mögött különböző végzettségek állhatnak. A klinikai szakpszichológus például hosszabb képzést és szakmai gyakorlatot végez. Ez nem jelenti azt, hogy más szakemberek kevésbé kompetensek – de jó tudni, milyen háttérrel dolgozik az, akire rábízzuk a problémáinkat.

Figyelj a kémiára

Ez az a pont, ahol a tudomány és az intuíció találkozik. Ha az első találkozás után azt érzed, hogy kényelmetlen a helyzet, vagy nem tudsz megnyílni, az teljesen rendben van. A pszichológusválasztás kicsit olyan, mint a cipővásárlás: lehet, hogy az első pár nem passzol. És ez nem kudarc – hanem a folyamat része.

A filmekben sem véletlenül jelenik meg

A popkultúra is egyre gyakrabban mutatja meg, milyen ereje lehet egy jó terápiás kapcsolatnak. Az egyik legismertebb példa a Good Will Hunting, amelyben a fiatal matematikai zseni, Will történetét követjük. A karaktert Matt Damon alakítja, míg terapeutáját a legendás Robin Williams játssza – aki nem mellesleg nem követte a forgatókönyvet, inkább a saját tapasztalataira hagyatkozott, így még emberibbé téve a történetet. 

A film egyik legerősebb jelenetében a terapeuta többször elmondja a fiúnak: 

Nem a te hibád.

A jelenet sokak szerint tökéletesen bemutatja, milyen mély hatása lehet egy biztonságos, támogató terápiás kapcsolatnak. A történet persze hollywoodi dramatizálással él – de az alapja valós: néha egy kívülálló szakember segít kimondani azt, amit saját magunknak még nem tudunk.

Miért jó a pszichológus?

Sokan akkor keresnek pszichológust, amikor már nagyon nehéz helyzetbe kerülnek – például szakítás, gyász vagy kiégés után. Pedig a terápia nem csak krízishelyzetekben hasznos.

Dr. Makai Gábor szerint akkor is érdemes lehet szakemberhez fordulni, ha:

  • tartós szorongást tapasztalunk,
  • visszatérő konfliktusaink vannak,
  • elakadtunk az életünk valamely területén,
  • vagy egyszerűen szeretnénk jobban megérteni önmagunkat.

A pszichológus nem „megjavít” minket – inkább segít új nézőpontokat találni.

Egy generációváltás küszöbén

Úgy tűnik, a mentális egészség témája lassan kilép az árnyékból. A fiatalabb generációk már nyíltabban beszélnek szorongásról, terápiáról vagy kiégésről. És bár még mindig sok a stigma, egyre többen értik meg: segítséget kérni nem gyengeség, hanem tudatosság.

Ahogy Dr. Makai Gábor fogalmaz: a pszichológushoz járás nem azt jelenti, hogy „baj van velünk”. Inkább azt, hogy szeretnénk jobban működni – önmagunkkal és a világgal.

