Hogyan válasszunk pszichológust? – Szakértői kisokos, ami segít eligazodni a terápiák világában

Ha eltörik a lábunk, gondolkodás nélkül orvoshoz megyünk. Ha viszont a lelkünk fárad el, még mindig sokan inkább saját magunk próbáljuk megoldani a helyzetet. Pedig a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai. A szakértőnkkel utánajártunk, hogy hogyan érdemes számunkra megfelelő pszichológust választani.
Pszichológust keresel? Így találd meg a számodra legmegfelelőbb szakembert
- A Z generáció sokkal tudatosabban kezeli a mentális egészség kérdését, mint a korábbi generációk.
- A megfelelő pszichológus kiválasztása kulcsfontosságú a sikeres terápiához.
- Dr. Makai Gábor segít eligazodni a lehetőségek között.
Felettébbb érdekes generációs különbség figyelhető meg ebben a témában. Bizonyos kutatások szerint a Z generáció – vagyis a mai húszas éveikben járók – már sokkal tudatosabban áll a mentális egészséghez. Számukra természetesebb, hogy ha szoronganak, kiégtek vagy elakadtak az életükben, szakemberhez fordulnak.
A szüleik generációja, a milleniálok egy része viszont még mindig gyakran úgy gondolja: a lelki problémákat „nem kell gyógyítani”, pláne nem egy idegennel való beszélgetéssel. A pszichológushoz járás sok családban még mindig kissé kellemetlen témának számít.
Pedig a valóságban ez inkább egy eszköz – olyan, mint egy mentális edző, aki segít jobban megérteni önmagunkat.
Hogyan válasszunk pszichológust?
Ebben segített eligazodni Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki szerint a legfontosabb, hogy a választás tudatos legyen.
A pszichológus és a kliens közötti kapcsolat az egyik legerősebb tényező a terápia sikerében
– mondja a szakember.
De mit jelent ez a gyakorlatban?
Nézd meg a szakterületet, mert van, aki szorongással, más párkapcsolati problémákkal, traumákkal vagy éppen gyermekpszichológiával foglalkozik.
Ha például párkapcsolati gondok miatt keresel segítséget, érdemes olyan szakembert választani, aki ebben tapasztalt.
Ellenőrizd a képzettséget
A „pszichológus” kifejezés mögött különböző végzettségek állhatnak. A klinikai szakpszichológus például hosszabb képzést és szakmai gyakorlatot végez. Ez nem jelenti azt, hogy más szakemberek kevésbé kompetensek – de jó tudni, milyen háttérrel dolgozik az, akire rábízzuk a problémáinkat.
Figyelj a kémiára
Ez az a pont, ahol a tudomány és az intuíció találkozik. Ha az első találkozás után azt érzed, hogy kényelmetlen a helyzet, vagy nem tudsz megnyílni, az teljesen rendben van. A pszichológusválasztás kicsit olyan, mint a cipővásárlás: lehet, hogy az első pár nem passzol. És ez nem kudarc – hanem a folyamat része.
A filmekben sem véletlenül jelenik meg
A popkultúra is egyre gyakrabban mutatja meg, milyen ereje lehet egy jó terápiás kapcsolatnak. Az egyik legismertebb példa a Good Will Hunting, amelyben a fiatal matematikai zseni, Will történetét követjük. A karaktert Matt Damon alakítja, míg terapeutáját a legendás Robin Williams játssza – aki nem mellesleg nem követte a forgatókönyvet, inkább a saját tapasztalataira hagyatkozott, így még emberibbé téve a történetet.
A film egyik legerősebb jelenetében a terapeuta többször elmondja a fiúnak:
Nem a te hibád.
A jelenet sokak szerint tökéletesen bemutatja, milyen mély hatása lehet egy biztonságos, támogató terápiás kapcsolatnak. A történet persze hollywoodi dramatizálással él – de az alapja valós: néha egy kívülálló szakember segít kimondani azt, amit saját magunknak még nem tudunk.
Miért jó a pszichológus?
Sokan akkor keresnek pszichológust, amikor már nagyon nehéz helyzetbe kerülnek – például szakítás, gyász vagy kiégés után. Pedig a terápia nem csak krízishelyzetekben hasznos.
Dr. Makai Gábor szerint akkor is érdemes lehet szakemberhez fordulni, ha:
- tartós szorongást tapasztalunk,
- visszatérő konfliktusaink vannak,
- elakadtunk az életünk valamely területén,
- vagy egyszerűen szeretnénk jobban megérteni önmagunkat.
A pszichológus nem „megjavít” minket – inkább segít új nézőpontokat találni.
Egy generációváltás küszöbén
Úgy tűnik, a mentális egészség témája lassan kilép az árnyékból. A fiatalabb generációk már nyíltabban beszélnek szorongásról, terápiáról vagy kiégésről. És bár még mindig sok a stigma, egyre többen értik meg: segítséget kérni nem gyengeség, hanem tudatosság.
Ahogy Dr. Makai Gábor fogalmaz: a pszichológushoz járás nem azt jelenti, hogy „baj van velünk”. Inkább azt, hogy szeretnénk jobban működni – önmagunkkal és a világgal.
