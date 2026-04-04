Hogyan válasszunk pszichológust? – Szakértői kisokos, ami segít eligazodni a terápiák világában

Ha eltörik a lábunk, gondolkodás nélkül orvoshoz megyünk. Ha viszont a lelkünk fárad el, még mindig sokan inkább saját magunk próbáljuk megoldani a helyzetet. Pedig a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai. A szakértőnkkel utánajártunk, hogy hogyan érdemes számunkra megfelelő pszichológust választani.

Felettébbb érdekes generációs különbség figyelhető meg ebben a témában. Bizonyos kutatások szerint a Z generáció – vagyis a mai húszas éveikben járók – már sokkal tudatosabban áll a mentális egészséghez. Számukra természetesebb, hogy ha szoronganak, kiégtek vagy elakadtak az életükben, szakemberhez fordulnak.

A szüleik generációja, a milleniálok egy része viszont még mindig gyakran úgy gondolja: a lelki problémákat „nem kell gyógyítani”, pláne nem egy idegennel való beszélgetéssel. A pszichológushoz járás sok családban még mindig kissé kellemetlen témának számít.

Pedig a valóságban ez inkább egy eszköz – olyan, mint egy mentális edző, aki segít jobban megérteni önmagunkat.

Hogyan válasszunk pszichológust?

Ebben segített eligazodni Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki szerint a legfontosabb, hogy a választás tudatos legyen.

A pszichológus és a kliens közötti kapcsolat az egyik legerősebb tényező a terápia sikerében

– mondja a szakember.

De mit jelent ez a gyakorlatban?

Nézd meg a szakterületet, mert van, aki szorongással, más párkapcsolati problémákkal, traumákkal vagy éppen gyermekpszichológiával foglalkozik.

Ha például párkapcsolati gondok miatt keresel segítséget, érdemes olyan szakembert választani, aki ebben tapasztalt.

Ellenőrizd a képzettséget

A „pszichológus” kifejezés mögött különböző végzettségek állhatnak. A klinikai szakpszichológus például hosszabb képzést és szakmai gyakorlatot végez. Ez nem jelenti azt, hogy más szakemberek kevésbé kompetensek – de jó tudni, milyen háttérrel dolgozik az, akire rábízzuk a problémáinkat.