Tintapacák, amik elvileg a lelkedbe látnak – Mi a Rorschach-teszt, és miért lett Hollywood kedvence?

Van egy pszichológiai teszt, amelynek működését mindenki ismeri. Még azok is, akik sosem töltötték ki. Egy papírlapon egy furcsa, szimmetrikus tintapaca látható, a kérdés pedig egyszerű: „Mit látsz bele?” Ha a válaszod egy denevér, egy pillangó vagy egy kissé ijesztő szörny, akkor máris közelebb kerültél a híres Rorschach-teszthez.

A módszert egyébként a svájci pszichiáter, Hermann Rorschach dolgozta ki a 20. század elején. Akkoriban sokan úgy gondolták, hogy a kétértelmű képek értelmezése képes feltárni az ember tudatalatti gondolatait és belső konfliktusait.

A tintafoltteszt ezért hamar a pszichológia egyik legismertebb – és talán legrejtélyesebb – eszközévé vált.

Egy gyerekkori játékból lett pszichológiai módszer

A történet gyökere gy társasjáték, amiért Rorschach gyerekkorában rajongott. Ez a klecksográfia, amelyben tintapacákat hajtottak össze papíron, majd történeteket találtak ki a formákhoz. A fiatal pszichológus annyira szerette ezt a hobbit, hogy az iskolában még a „Klecks”, vagyis „tintapaca” becenevet is ráragasztották.

A játék inspirációja részben egy német orvos és költő, Justinus Kerner 19. századi munkája volt, aki tintafoltokból kiindulva írt verseket és fantázialényeket. Ezek az absztrakt formák később a pszichológusok fantáziáját is megmozgatták.

Amikor Rorschach pszichiáterként dolgozott, észrevette, hogy bizonyos mentális zavarokkal élő páciensek egészen más asszociációkat társítanak a tintafoltokhoz, mint az egészséges emberek. Innen jött az ötlet: talán a pacák segíthetnek diagnosztizálni bizonyos pszichiátriai problémákat.

1921-ben megszületett a teszt első rendszere: tíz szimmetrikus tintafoltot tartalmazó kártya, amelyekről a vizsgált személynek el kell mondania, mit lát bennük.