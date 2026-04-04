Szívszorító viszontlátás: 70 év után találkozott újra élete szerelmével a háborús veterán

Vannak szerelmek, amelyek egy életre szólnak – még akkor is, ha az élet közben más irányba sodor. Egy amerikai veterán szívszorító szerelmi története arra emlékeztet, hogy néha évtizedek múltán is van esély a lezárásra.

Duane Mann és Peggy Yamaguchi szerelmi története bizonyítja, hogy a valódi érzelmeket nem lehet elfelejteni.

Szívszorító szerelmi történet: az idős veterán halála előtt újra találkozott élete szerelmével

Duane Mann mindössze 22 éves volt, amikor 1953-ban, a koreai háború idején Japánba vezényelték. Itt ismerkedett meg Peggy Yamaguchival, és kapcsolatuk szinte azonnal mély szerelemmé vált. Bár csak 14 hónapot tölthettek együtt, a kötelék olyan erős volt, hogy közös jövőt terveztek, sőt Yamaguchi teherbe is esett.

A történet azonban váratlan fordulatot vett: a hadsereg visszarendelte a férfit az Egyesült Államokba. A katona abban a hitben búcsúzott, hogy hamarosan visszatér szerelméért.

Elmondása szerint elegendő pénzt tett félre, hogy újra Japánba utazhasson, és betartsa ígéretét.

Otthon azonban minden megváltozott. Családja nehéz helyzetbe került, ráadásul kiderült, hogy apja elköltötte az összes megtakarítását. Duane Mann így nem tudott visszatérni Japánba – és nem is tudta, hogy közben mi történik szerelmével.

A veterán sosem tudta kiverni a fejéből japán szerelmét

Yamaguchi eközben folyamatosan leveleket írt neki, beszámolt az életéről és próbálta életben tartani a kapcsolatukat. A válasz azonban soha nem érkezett meg. A nő végül úgy hitte, Mann elhagyta őt. Csak évtizedekkel később derült ki az igazság: a férfi édesanyja elégette a leveleket, mert nem akarta, hogy fia japán nőt vegyen feleségül.

A nő utolsó levelében arról írt, hogy elveszítette közös gyermeküket, majd később férjhez ment. Ez a hír összetörte Duane Mannt, aki sokáig abban a hitben élt, hogy szerelme végleg továbblépett.

70 év után találkoztak újra

Az évek múltak, Duane megnősült, családot alapított, de Peggy emléke sosem halványult el benne. Gyermekeinek is gyakran mesélt a Japánban töltött időszakról és élete nagy szerelméről. Végül ők voltak azok, akik segítettek neki újra felvenni a fonalat.

A család a közösségi médiához fordult, és egy megható bejegyzésben kértek segítséget Peggy Yamaguchi felkutatásához. A történet rövid idő alatt bejárta az internetet, és kevesebb mint egy hónap alatt sikerrel jártak: a nő Michigan államban élt, mindössze néhány államnyira Manntől. A keresésben Theresa Wong is segített, aki egy régi, az 1950-es évekből származó cikk segítségével jutott el Peggyhez. A történet őt is mélyen megérintette. Mint mondta, szinte felfoghatatlan, hogy valaki hét évtizeden át hordozzon magában egy ilyen fájdalmat.