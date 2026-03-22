A sárga valóban az örömlányok színe volt? Így különböztették meg egykor a prostituáltakat

„Ruha teszi az embert” – több igazság van ebben a mondásban, mint hinnénk, főleg, ha visszafele lépdelünk a divattörténet idővonalán. Az ember öltözéke azonnal elárulta az illető vagyoni helyzetét, társadalmi státuszát. Ez számos történelmi mítoszhoz vezetett, melyek közül az egyik legizgalmasabb a sárga ruhához köthető. Mégis, miért olyan különleges ez a ruhadarab? Nos, a prostitúció története során számos helyen ez volt az örömlányok megkülönböztető viselete. Azonban ahogy oly sok esetben, a tények és mítoszok között is elmosódott a határvonal.
A sárga az örömlányok színe?
- Az ókori Rómától egészen az újkori Európáig számos forrás utal sárga ruhás örömlányokra.
- Valóban léteztek olyan előírások, luxustörvények, amik szabályozták a prostituáltak öltözékét.
- A prostitúció története és az élénk ruhadarab jóval praktikusabb okból kapcsolódik össze.
Sárgát a kurtizánra! Ókori prostitúció
Mióta csak létezik, a legősibb foglalkozást végző nőket minduntalan meg akarták különböztetni az úgymond „tisztességes társadalomtól”, hisz foglalkozásuk szembe ment a hagyományos társadalmi értékkel. Ebből az előítéletből származik az a 18-19. századi erotikatörténetből szárnyra kapó feltételezés, hogy a prostituáltak számára a sárga ruha volt a kötelező viselet.
Különös, de ez már az ókori Rómára vezethető vissza, hisz egy közkeletű elképzelés szerint ott volt először kötelező a napfény színében táncoló kelmék viselete örömlányok részére. Léteznek is olyan források, melyek erre tesznek utalást, csakhogy ezekben a sárga szó többes számban van, mely egyéb élénk színeket is jelenthet.
Ráadásul a prostitúció az ókori Rómában legális tevékenység volt, az örömlányoknak pedig összetett hierarchiájuk volt: az öltözéket inkább az határozta meg, hogy szabad ember vagy rabszolga volt-e az illető.
A római nők sárga ruhájának mítosza egy botrányos császárnéhoz, Messalinához, Claudius kikapós feleségéhez köthető, aki a beszámolók szerint szőkített hajjal fogadta szeretőit (kuncsaftjait?) a bordélyokban. Innen ered az elképzelés a római kurtizánok kötelező szőke hajviseletéről. Csakhogy a szőke haj nem egyedül az örömlányok, hanem a tisztes asszonyok körében is nagy divat volt, így valószínű, hogy csak a császárné hajszíne alakult át városi legendává.
A prostitúció története és a luxustörvények
A középkorból azonban már vannak arra vonatkozó bizonyítékok, hogy törvényben szabályozták a szexmunkások öltözékét. Az ún. luxustörvényeket a városokban vezették be, és szigorúan meghatározták, hogy ki mit viselhetett, vagy mit volt kötelező hordania nyilvánosan. Ezeknek három alapvető funkciója volt: megkülönböztette a nemest a közembertől, az import áruk birtoklásának korlátozásával a helyi ipart védték, illetőleg megszégyenített bizonyos csoportokat. A kurtizánok persze a harmadik kategóriába estek.
1382-ben például egy angol törvény előírta a csíkos csuklya felvételét a szexmunkásoknak, míg a prémet, ékszereket vasszigorral tiltotta. Utóbbi, vagyis a drága luxuscikkek tilalma szinte valamennyi középkori államban jelen volt.
A legtöbb luxustörvény inkább a ruha anyagára vonatkozott, hisz a drága kelmék arisztokrata kiváltságnak számítottak. Bizonyos helyeken persze a sárga szín is megjelent, mint a hús örömeinek attribútuma: Lipcsében sárgával szegélyezett kék köpeny volt az előírás, Pisa városában a fejpánt, Bécsben és Velencében pedig a sál tündökölt a repce káprázatos színében. Ennél is izgalmasabb az az 1516-ból származó londoni feljegyzés, miszerint az örömlányokat egy sárga „H” viselésére kötelezték a mellkasukon.
Az tehát tény, hogy valóban szerepel a sárga szín a prostituáltak „egyenruhájában”, azonban nem volt egységes, városonként eltérő luxustörvények uralkodtak.
18. század, a sztárkurtizánok kora
Az újkorban, elsősorban az 1700-as években nagyot fordult a világ: míg korábban a státusz határozta meg, ki mit viselhetett, most az erszény vette át az uralmat. Ahogy a kurtizánok egyre gazdagabbak lettek, elkezdték az arisztokraták öltözékét utánozni. Igaz frivolabb kivitelben. Mély dekoltázzsal, élénk színekkel, gazdagon ékszerezve csábították a kuncsaftokat. Mivel a sárga színt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ráadásul az előkelő arannyal mutat rokonságot, kedvelt árnyalat lett köreikben – sok más egyéb élénk szín, például a piros mellett.
Ahogy átlépünk a 19. századba, a szoknyák alja egyre feljebb kúszik, hamarosan újra megjelenik a csík, mint megkülönböztető jelzés, a luxustörvények pedig csak emlékek csupán. Ha a kurtizánok megkülönböztető viseletet is hordtak – például csíkos harisnyát – azt önszántukból, nem pedig törvényi előírás hatására tették.
Sárga volt a prostituáltak színe?
Ugyan valóban létezik rá történelmi bizonyíték, hogy a szexmunkások sárgát voltak kötelesek viselni, ezek azonban regionális jellegű törvények voltak. A szokások városonként különböztek, a sárga ruha jelentése sem az ősi foglalkozásról, hanem az illető státuszáról árulkodott. Ez csak a történelmi mítoszok egyik érdekes eleme, mely hiedelmekből és félreértésekből táplálkozik.
