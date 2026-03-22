A sárga valóban az örömlányok színe volt? Így különböztették meg egykor a prostituáltakat

„Ruha teszi az embert” – több igazság van ebben a mondásban, mint hinnénk, főleg, ha visszafele lépdelünk a divattörténet idővonalán. Az ember öltözéke azonnal elárulta az illető vagyoni helyzetét, társadalmi státuszát. Ez számos történelmi mítoszhoz vezetett, melyek közül az egyik legizgalmasabb a sárga ruhához köthető. Mégis, miért olyan különleges ez a ruhadarab? Nos, a prostitúció története során számos helyen ez volt az örömlányok megkülönböztető viselete. Azonban ahogy oly sok esetben, a tények és mítoszok között is elmosódott a határvonal.

Sárgát a kurtizánra! Ókori prostitúció

Mióta csak létezik, a legősibb foglalkozást végző nőket minduntalan meg akarták különböztetni az úgymond „tisztességes társadalomtól”, hisz foglalkozásuk szembe ment a hagyományos társadalmi értékkel. Ebből az előítéletből származik az a 18-19. századi erotikatörténetből szárnyra kapó feltételezés, hogy a prostituáltak számára a sárga ruha volt a kötelező viselet.

Különös, de ez már az ókori Rómára vezethető vissza, hisz egy közkeletű elképzelés szerint ott volt először kötelező a napfény színében táncoló kelmék viselete örömlányok részére. Léteznek is olyan források, melyek erre tesznek utalást, csakhogy ezekben a sárga szó többes számban van, mely egyéb élénk színeket is jelenthet.

Ráadásul a prostitúció az ókori Rómában legális tevékenység volt, az örömlányoknak pedig összetett hierarchiájuk volt: az öltözéket inkább az határozta meg, hogy szabad ember vagy rabszolga volt-e az illető.

A római nők sárga ruhájának mítosza egy botrányos császárnéhoz, Messalinához, Claudius kikapós feleségéhez köthető, aki a beszámolók szerint szőkített hajjal fogadta szeretőit (kuncsaftjait?) a bordélyokban. Innen ered az elképzelés a római kurtizánok kötelező szőke hajviseletéről. Csakhogy a szőke haj nem egyedül az örömlányok, hanem a tisztes asszonyok körében is nagy divat volt, így valószínű, hogy csak a császárné hajszíne alakult át városi legendává.