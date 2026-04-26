Nem járt orvoshoz a kismama: szüléskor derült ki, hogy hatalmas gond van – Az orvosokat is sokkolta

Egy 35 éves kismamát vittek be a kórházba, miután hasi fájdalmai voltak. Mivel a nő már a 37. hétben járt, így azt gondolták, hogy egy szimpla szülés vár rá, azonban nagyot tévedtek. Sokkoló, ami kiderült a kórházban!

Az orvosokat is sokkolta ez a rendkívüli szülés. Sosem találkoztak még ilyennel!

Egy 35 éves kismamát hasi fájdalmak miatt vittek kórházba a 37. terhességi héten.

Az orvosok normál szülésre számítottak, császármetszést végeztek.

A műtét során kiderült, hogy a magzat rossz helyen fejlődött ki.

Szülésnél derült ki, hogy valami nincs rendben

Egy rutinszerűnek induló szülés pillanatok alatt vált drámává, amikor az orvosok olyan látvánnyal szembesültek, amire nem számítottak. A 35 éves kismama a várandóssága alatt nem járt rendszeresen vizsgálatokra, így egészen a szülésig abban a hitben élt, hogy minden rendben zajlik.

A nő végül erős fájdalmakkal került kórházba a 37. hét környékén, és az őt kezelő orvosi csapat végül a császármetszés mellett döntött. A beavatkozás azonban már az első pillanatokban váratlan fordulatot vett: a sebészek döbbenten tapasztalták, hogy a terhesség nem a méhen belül zajlott le. A magzat ugyanis a hasüregben fejlődött ki, ami az egyik legritkább és legveszélyesebb szülési komplikációnak számít.

A szakirodalom szerint ez az állapot rendkívül ritka: nagyjából 10-30 ezer terhességből csupán egy esetben fordul elő. Ugyanakkor kockázata kiemelkedően magas: az anyai halálozás esélye többszöröse a hagyományos terhességekhez képest, a magzat esetében pedig akár 40-95 százalékos is lehet . Sőt, az, hogy a gyermek a 37. hétig életben maradt, önmagában is orvosi csodának számít.

Happy end lett a vége

Méhen kívüli terhesség során szinte lehetetlen, hogy a magzat megszülessen. Rendkívül ritkán, ha a terhesség a hasüregben, a méhlepény megfelelő megtapadásával fejlődik, előfordulhat sikeres szülés – ez történt ebben az esetben is. A beavatkozás során az orvosok végül sikerrel jártak: egy 3,5 kilogrammos kislány jött világra, jó életjelekkel. A baba néhány fejlődési rendellenességgel született, ami az ilyen esetekben nem ritka, hiszen a méhen kívüli környezet nem biztosít megfelelő védelmet a magzat számára. Több vérátömlesztés után a kismama is stabil állapotba került, és tíz nappal később elhagyhatta a kórházat a gyermekével.