2026. ápr. 26., vasárnap

Nem járt orvoshoz a kismama: szüléskor derült ki, hogy hatalmas gond van – Az orvosokat is sokkolta

Simon Benedek
2026.04.26.
Egy kismama kihagyta az ilyenkor szokásos orvosi ellenőrzéseket, ezért csak nagyon későn derült ki, hogy hatalmas gond van. Mutatjuk, mi történt a szülésnél!

Egy 35 éves kismamát vittek be a kórházba, miután hasi fájdalmai voltak. Mivel a nő már a 37. hétben járt, így azt gondolták, hogy egy szimpla szülés vár rá, azonban nagyot tévedtek. Sokkoló, ami kiderült a kórházban!

Orvosok szülés után kisbabával az egyik kezében.
Az orvosokat is sokkolta ez a rendkívüli szülés. Sosem találkoztak még ilyennel!
  • Egy 35 éves kismamát hasi fájdalmak miatt vittek kórházba a 37. terhességi héten.
  • Az orvosok normál szülésre számítottak, császármetszést végeztek.
  • A műtét során kiderült, hogy a magzat rossz helyen fejlődött ki.

Szülésnél derült ki, hogy valami nincs rendben

Egy rutinszerűnek induló szülés pillanatok alatt vált drámává, amikor az orvosok olyan látvánnyal szembesültek, amire nem számítottak. A 35 éves kismama a várandóssága alatt nem járt rendszeresen vizsgálatokra, így egészen a szülésig abban a hitben élt, hogy minden rendben zajlik.

A nő végül erős fájdalmakkal került kórházba a 37. hét környékén, és az őt kezelő orvosi csapat végül a császármetszés mellett döntött. A beavatkozás azonban már az első pillanatokban váratlan fordulatot vett: a sebészek döbbenten tapasztalták, hogy a terhesség nem a méhen belül zajlott le. A magzat ugyanis a hasüregben fejlődött ki, ami az egyik legritkább és legveszélyesebb szülési komplikációnak számít.

A szakirodalom szerint ez az állapot rendkívül ritka: nagyjából 10-30 ezer terhességből csupán egy esetben fordul elő. Ugyanakkor kockázata kiemelkedően magas: az anyai halálozás esélye többszöröse a hagyományos terhességekhez képest, a magzat esetében pedig akár 40-95 százalékos is lehet . Sőt, az, hogy a gyermek a 37. hétig életben maradt, önmagában is orvosi csodának számít.

Happy end lett a vége

Méhen kívüli terhesség során szinte lehetetlen, hogy a magzat megszülessen. Rendkívül ritkán, ha a terhesség a hasüregben, a méhlepény megfelelő megtapadásával fejlődik, előfordulhat sikeres szülés – ez történt ebben az esetben is. A beavatkozás során az orvosok végül sikerrel jártak: egy 3,5 kilogrammos kislány jött világra, jó életjelekkel. A baba néhány fejlődési rendellenességgel született, ami az ilyen esetekben nem ritka, hiszen a méhen kívüli környezet nem biztosít megfelelő védelmet a magzat számára. Több vérátömlesztés után a kismama is stabil állapotba került, és tíz nappal később elhagyhatta a kórházat a gyermekével.

Ezek is érdekelhetnek a szüléssel kapcsolatban:

Megindító fotók, ilyen a szülés valójában

Nézd meg a fotóverseny legjobbjait!

A terhesség növeli a biológiai életkort, a szülés viszont fiatalít

A sokak által már korábban is sejtett jelenséget most egy friss tanulmány megerősítette: a terhesség felgyorsítja a biológiai öregedést. A szülés után azonban a folyamat megfordulhat.

Megbeszéltem a Kicsivel: könnyű szülés lesz

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
