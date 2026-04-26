Visszatért a ’90-es évek sztárja, a contour cut hajvágás, és ezért is Jennifer Aniston a felelős

Emlékszel Jennifer Aniston ikonikus frizuráira a Jóbarátokból? Most nem egy konkrét frizurája jött vissza a divatba, hanem a hajvágási technikája. Ismerd meg a contour cut hajvágást! Hidd el, ezek után te is ki akarod majd próbálni ezt a trendet!

A contour cut hajvágás lesz a nyár legmenőbb hajtrendje.

Köszi, contour cut hajvágás! Vagy inkább köszi, Jennifer Aniston?

Azt már rég tudjuk, hogy a görög származású amerikai színésznő haja mindig nagy hatással van a trendekre. Na jó, inkább csak az volt a ’90-es és 2000-es években. De azért kétségtelen, hogy még mindig köszönhetünk a dús frizuráinak egyet, s mást (mint például a hajbronzosítást, vagy az újragondolt, tépett frizurákat). A contour cut hajvágási technika is a nevéhez fűződik, melynek tökéletes példája az ikonikus Rachel cut vagy Jóbarátok hatodik évadában feltűnő hosszú, fokozatos hajvágás. De mitől olyan különleges ez a technika?

Mi az a contour cut hajvágás? A contour cut majdnem olyan, mint a fokozatos hajvágás, annyi a különbség (és ez esszenciális különbség), hogy úgy vannak kialakítva a rétegek, hogy azok az arcformádat és vonásaidat kiemeljék. Lehet szó rövid és hosszú hajról – csak az arcoddal való harmóniára kell törekedni. Vagyis tudatos rétegek és formázás = az arcod előnyös részeinek kiemelése. Ki ne akarna egy olyan frizurát, ami bármikor bárhogyan jól áll bárkinek?

Hajvágás arcforma szerint: hogyan kérd?

Ez mind szép és jó, de el is kell magyaráznod a fodrászodnak, hogy mit szeretnél. Ez főleg azért nagy feladat, mert a contour cut (ahogy a nevéből is látszik) itthon nem annyira honosodott még meg, vagyis a trend főleg Amerikában tombol. De itt az ideje, hogy lámpásként vezesd be a magyar népet a legszexibb hajtechnika világába!

Ezt kérd a fodrászodtól:

emelje ki az arcom formáját

keretezze az arcomat

adjon tartást

kövesse a szemem és az állam vonalát

És itt nem számít, hogy milyen hosszt akarsz, mindegyik hajhossznál működnek ezek az instrukciók. Ha viszont még jobban pontosítanád a kritériumokat, akkor mutasd meg a fodrászodnak ezt a videót:

Frizura arcformához igazítva Az egyetlen hátulütője ennek a technikának, hogy a rétegek akkor lesznek igazán érzékiek, ha valamennyire formázva vannak. Úgyhogy egy kis igazításra szükséged lesz. Viszont a jó hírünk az, hogy e mellé még sminkre lesz szükséged, sőt, ez a hajvágási technika mindenkinek jól áll! Ideje nyáriasítani a frizurád!

