Amit nem látsz az Instagramon: tippek sztáranyáktól, hogy könnyebb legyen a gyereknevelés

valóság anyaság világsztárok
Krenyiczky Liza
2026.04.26.
Fehér falak, frissen sült áfonyás pite az asztalon, tökéletesen öltözött kisbaba – ez az anyaság, ahogy az Instán látszik. Az anyaság azonban nem egy szerkesztett feed, és ezt a leghíresebb sztárok is vallják.

Reggeli idilli kép: épp hajnalodik, a gyerekek még alszanak – csend van a házban. Miközben indulsz a konyha felé, hogy elkészítsd a reggeli kávéd, átesel egy elhagyott építőkockán, és közben az étkezőben, a széken felfedezel egy magára maradt 23-as zoknit. Rá sem legyintve, míg lefő a kávéd, előveszed a telefonod: görgeted az Instát, TikTok-ot, és szembe találod magad egy teljesen másik világgal. Celebanyukák beszámolói, tökéletes napi vlogjai vagy egy tökéletesen beállított, tiszta és rendezett konyha képe, a feltálalt reggelivel – ami valószínűleg egy pite vagy valami nagyon finomnak tűnő joghurtos reggeli. Ilyenkor jogosan fordul meg a fejedben: „vajon ő hogy képes erre – és én miért nem?”. Az anyaság valódi arca ritkán kerül ki a közösségi médiába – ám ha mélyebbre ásunk és olvasunk, egészen más kép rajzolódik ki. Blake Lively és Hailey Bieber is meglepően őszintén nyilatkozott egy-egy interjúban, podcastban az anyaság nehézségeiről. 

Amit nem látsz az Instán: így lett könnyebb az anyaság sztáranyák szerint
Forrás:  123rf

Amit ebből a cikkből megtudhatsz:

  • Miért hazudik az Instagram az anyaságról?
  • Mit vallott Blake Lively a „tökéletes anya” mítoszáról?
  • Hailey Bieber szülés utáni depressziója – és amit ebből tanulhatunk.
  • Hogyan legyen az anyaság valóban könnyebb?

Insta vs. valóság: óriási szakadék tátong a kettő között

Sok nő mielőtt maga is azzá válna, idealizálja az anyaságot. A babavárás 9 hónapja alatt sok anya elképzeli, hogy vajon milyenek lesznek az első éjszakák, mit főz majd a kicsinek, ha már nem csak szoptatja őt, milyen edzéssel szerzi vissza a terhesség előtti formáját. Ebben inkább árt, mint segít, ha mindeközben a közösségi médiát bújják, Insta-anyákat köve, mert egy olyan valóságot kezdenek fejben felépíteni, ami nem létezik és soha nem is létezett.

Blake Lively egy 2019-es interjúban fogalmazta meg a legőszintébben, amikor azt mondta, imádja nézni a gyönyörű feedeket, hogy minden tökéletes az anyaságban, fehér falak, friss pite asztalon, nyugodt gyermek. De ő is belátta, hogy ez vagy valamilyen nagyon extra segítséggel vagy csoda útján valósulhat csak meg. Nála a gyermekek legnagyobb szórakozása, ha elrejtenek dolgokat a házban és összefirkálják a falakat. 

„Minden nap meg kell győznöm magam” – Hailey Bieber vallomása

Hailey 2024. augusztusában hozta világra a kis Jacket – és amit a szülés után átélt, az messze volt a gondatlan anyaság romantikus képétől. A Vouge-nak adott interjúban elmondta, mennyi meglepetés érte a gyermekvárás során – és a szülése sem volt könnyű. Az első időszak volt a legérzékenyebb számára – főleg úgy, hogy szinte minden rezdülése kikerült az internetre. Miközben a szülés utáni felépüléssel küzdött, a közösségi médiában nap mint nap azt olvasta, hogy a házassága tönkrement – és ez olyan mentális terhet jelentett számára, amit nehezen lehet feldolgozni. A test megváltozik: a csípő szélesebb, a mellek nagyobbak – ilyenkor, ahogy Hailey is tette, a nők megpróbálják a terhesség előtti alakjukat visszaszerezni, ami sokszor lehetetlen. Ezt azt utat teszi meg minden anya, legyen az sztár vagy sem. 

Amit minden anya megtehet magáért – Tippek a valódi könnyebbségért.

Az anyaság nem lesz sosem tökéletes – ellenben könnyebb lehet. Nem a filterekkel, jól beállított fotókkal, hanem a magunkhoz való őszinte hozzáállással.

  • Engedd el az összehasonlítást! Az Instagram világa nagyon kis mértékben tükrözi a valóságot. Blake Lively maga mondta, hogy az anyaságban nincs séma, minden pillanatban újra kell gondolni, mi a helyes döntés – és erre nincs Insta-sablon. 
  • Bátran kérj segítséget! Hailey Bieber is nyilvánosan vállalta, hogy neki kell a segítség ahhoz, hogy az életük jól haladjon – van egy állandó bébiszittere, aki mindenben támogatja őt. Ha neked is szükséged van segítségre, ne tartsd magadban: kérj meg akár egy nagyszülőt, akár egy kedves rokont, de kereshetsz egy bébiszittert is, aki támogatja a mindennapjaitokat. 
  • Adj magadnak időt! Hailey maga mondta, hogy minden nap emlékeztetnie kell magát arra, hogy egy embert hozott a világra, ami elég nagy teljesítmény ahhoz, hogy türelmes legyen magával. Emlékezz ezekre a gondolatokra te is, amikor egy picit is elbizonytalanodsz.
  • Ne akarj visszaváltozni! A tested, az életed, a gondolkodásod – az éned innentől más lesz. Ez nem hiba, hanem egy átalakulás
  • Találj közösséget! A legértékesebb dolog – főleg az anyaság korai szakaszában –, ha van körülötted olyan anya, aki hasonló cipőben jár, és meg tudod vele osztani gondolataidat, kérdéseidet. 

A legtökéletesebb „Insta mom” oldalak mögött is ott van a félelem, a káosz, a kétely érzése. Blake Lively gyermeke a falat firkálja, Hailey Biebernek pedig minden reggel meg kellett győznie önmagát, hogy elég jó anya. Ha ők is küszködtek, akkor te is küszködhetsz: ettől nem leszel kevesebb, inkább valódi. Valódi anya.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
