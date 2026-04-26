Amit nem látsz az Instagramon: tippek sztáranyáktól, hogy könnyebb legyen a gyereknevelés

Reggeli idilli kép: épp hajnalodik, a gyerekek még alszanak – csend van a házban. Miközben indulsz a konyha felé, hogy elkészítsd a reggeli kávéd, átesel egy elhagyott építőkockán, és közben az étkezőben, a széken felfedezel egy magára maradt 23-as zoknit. Rá sem legyintve, míg lefő a kávéd, előveszed a telefonod: görgeted az Instát, TikTok-ot, és szembe találod magad egy teljesen másik világgal. Celebanyukák beszámolói, tökéletes napi vlogjai vagy egy tökéletesen beállított, tiszta és rendezett konyha képe, a feltálalt reggelivel – ami valószínűleg egy pite vagy valami nagyon finomnak tűnő joghurtos reggeli. Ilyenkor jogosan fordul meg a fejedben: „vajon ő hogy képes erre – és én miért nem?”. Az anyaság valódi arca ritkán kerül ki a közösségi médiába – ám ha mélyebbre ásunk és olvasunk, egészen más kép rajzolódik ki. Blake Lively és Hailey Bieber is meglepően őszintén nyilatkozott egy-egy interjúban, podcastban az anyaság nehézségeiről.

Amit nem látsz az Instán: így lett könnyebb az anyaság sztáranyák szerint

Amit ebből a cikkből megtudhatsz: Miért hazudik az Instagram az anyaságról?

Mit vallott Blake Lively a „tökéletes anya” mítoszáról?

Hailey Bieber szülés utáni depressziója – és amit ebből tanulhatunk.

Hogyan legyen az anyaság valóban könnyebb?

Insta vs. valóság: óriási szakadék tátong a kettő között

Sok nő mielőtt maga is azzá válna, idealizálja az anyaságot. A babavárás 9 hónapja alatt sok anya elképzeli, hogy vajon milyenek lesznek az első éjszakák, mit főz majd a kicsinek, ha már nem csak szoptatja őt, milyen edzéssel szerzi vissza a terhesség előtti formáját. Ebben inkább árt, mint segít, ha mindeközben a közösségi médiát bújják, Insta-anyákat köve, mert egy olyan valóságot kezdenek fejben felépíteni, ami nem létezik és soha nem is létezett.

Blake Lively egy 2019-es interjúban fogalmazta meg a legőszintébben, amikor azt mondta, imádja nézni a gyönyörű feedeket, hogy minden tökéletes az anyaságban, fehér falak, friss pite asztalon, nyugodt gyermek. De ő is belátta, hogy ez vagy valamilyen nagyon extra segítséggel vagy csoda útján valósulhat csak meg. Nála a gyermekek legnagyobb szórakozása, ha elrejtenek dolgokat a házban és összefirkálják a falakat.