A legütősebb színkombók tavaszra, amiknél nincs most divatosabb – Ultranőiesek és sikkesek

Már néhány hete berobbant a napsütéses idő, és ezzel együtt a tavaszi divat is! Az idei szezon legnagyobb trendjei pedig már elárasztották a boltok polcait és a webshopokat. Ahogy előkerülnek a könnyedebb darabok, végre elbúcsúzhatsz a sötét, téli árnyalatoktól, és átadhatod a terepet a gardróbodban a friss, nőies és energikus színeknek. Az biztos, hogy a rózsaszín az év egyik kulcsárnyalata, de az is fontos, hogy jól kombináld. Mutatjuk, milyen színekkel lesz a legsikkesebb!

Tavaszi divatszínek: rózsaszín és kék

2026 tavaszi divatszínek: a legütősebb kombinációk

Rózsaszín és bézs

Ez a duó nem harsány, mégis azonnal magára vonja a tekintetet, ezért tökéletes választás, ha letisztult, de sikkes megjelenésre vágysz. A bézs meleg, neutrális alapot ad, ami gyönyörűen kiemeli a rózsaszín finom árnyalatait. A végeredmény egy harmonikus, lágy összhatás, ami minden helyzetben elegánsnak hat, legyen szó hétköznapokról vagy alkalmi megjelenésről.

Tavaszí divatszínek: rózsaszín és bézs

Rózsaszín és barna

Ha van színkombináció, ami idén tavasszal csendben, de annál határozottabban hódít, az a halvány pink és a barna. Elsőre talán szokatlannak tűnhet, pedig elképesztően harmonikus, elegáns és modern hatást kelt, nem véletlen, hogy a stílusikonok is odavannak érte. A rózsaszín lágysága és nőiessége tökéletesen ellensúlyozza a barna földes, meleg tónusát. Letisztult, luxushatású, romantikus és egyben nőies párosítás, ami bárhol megállja a helyét.

Tavaszi divatszínek: rózsaszín és barna

Rózsaszín és zöld

Ha valami igazán friss, üde és ragyogó kombinációra vágysz, a rózsa és a zöld telitalálat. Az olívazöld például visszafogott, elegáns tónusa tökéletes alapot ad a halvány pink lágy árnyalatainak. Nem túl harsány, mégis különleges: pont ezért működik ennyire jól a hétköznapokban és elegánsabb szettekben is.

Tavaszi divatszínek: rózsaszín és zöld

Rózsaszín és babakék

Van valami ellenállhatatlan a rózsaszín és a babakék kombinációjában: friss, légies és játékos. Ez a páros idén tavasszal igazi kedvenc lett, hiszen egyszerre hozza a romantikus és a modern vonalat, pont azt, amire a szezonban szükséged van. A babakék hűvös, nyugtató árnyalata tökéletesen ellensúlyozza a rózsaszín melegségét. Együtt harmonikus, puha összhatást keltenek, amitől az outfited könnyed és stílusos lesz anélkül, hogy erőltetettnek hatnak.