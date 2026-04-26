A legütősebb színkombók tavaszra, amiknél nincs most divatosabb – Ultranőiesek és sikkesek

Váradi Melinda
2026.04.26.
Mutatjuk azokat a színeket, amiket ha kombinálsz, igazi stíluskirálynő leszel. Ha tavaszi divat, akkor felejtsd el egy kicsit a feketét és a szürkét!

Már néhány hete berobbant a napsütéses idő, és ezzel együtt a tavaszi divat is! Az idei szezon legnagyobb trendjei pedig már elárasztották a boltok polcait és a webshopokat. Ahogy előkerülnek a könnyedebb darabok, végre elbúcsúzhatsz a sötét, téli árnyalatoktól, és átadhatod a terepet a gardróbodban a friss, nőies és energikus színeknek. Az biztos, hogy a rózsaszín az év egyik kulcsárnyalata, de az is fontos, hogy jól kombináld. Mutatjuk, milyen színekkel lesz a legsikkesebb!

tavaszi divatszín: rózsaszín és kék
Tavaszi divatszínek: rózsaszín és kék
2026 tavaszi divatszínek: a legütősebb kombinációk

Rózsaszín és bézs

Ez a duó nem harsány, mégis azonnal magára vonja a tekintetet, ezért tökéletes választás, ha letisztult, de sikkes megjelenésre vágysz. A bézs meleg, neutrális alapot ad, ami gyönyörűen kiemeli a rózsaszín finom árnyalatait. A végeredmény egy harmonikus, lágy összhatás, ami minden helyzetben elegánsnak hat, legyen szó hétköznapokról vagy alkalmi megjelenésről.

Tavaszí divatszínek: rózsaszín és bézs
Tavaszí divatszínek: rózsaszín és bézs
Forrás: Getty Images 

Rózsaszín és barna

Ha van színkombináció, ami idén tavasszal csendben, de annál határozottabban hódít, az a halvány pink és a barna. Elsőre talán szokatlannak tűnhet, pedig elképesztően harmonikus, elegáns és modern hatást kelt, nem véletlen, hogy a stílusikonok is odavannak érte. A rózsaszín lágysága és nőiessége tökéletesen ellensúlyozza a barna földes, meleg tónusát. Letisztult, luxushatású, romantikus és egyben nőies párosítás, ami bárhol megállja a helyét.

Tavaszi divatszínek: rózsaszín és barna
Tavaszi divatszínek: rózsaszín és barna
Forrás: Shutterstock

Rózsaszín és zöld

Ha valami igazán friss, üde és ragyogó kombinációra vágysz, a rózsa és a zöld telitalálat. Az olívazöld például visszafogott, elegáns tónusa tökéletes alapot ad a halvány pink lágy árnyalatainak. Nem túl harsány, mégis különleges: pont ezért működik ennyire jól a hétköznapokban és elegánsabb szettekben is.

tavaszi divat.
Tavaszi divatszínek: rózsaszín és zöld
Forrás: Getty Images

Rózsaszín és babakék

Van valami ellenállhatatlan a rózsaszín és a babakék kombinációjában: friss, légies és játékos. Ez a páros idén tavasszal igazi kedvenc lett, hiszen egyszerre hozza a romantikus és a modern vonalat, pont azt, amire a szezonban szükséged van. A babakék hűvös, nyugtató árnyalata tökéletesen ellensúlyozza a rózsaszín melegségét. Együtt harmonikus, puha összhatást keltenek, amitől az outfited könnyed és stílusos lesz anélkül, hogy erőltetettnek hatnak.

Tavaszi divatszín rózsaszín babakék
Tavaszi divatszínek: rózsaszín és babakék 
Forrás: Shutterstock

Rózsaszín és burgundi

Ha a lehető legütősebb színkombóra vágysz, akkor párosítsd az év két legmenőbb árnyalatát: a rózsaszínt és a burgundit. Egyszerre romantikus és dögös, ráadásul abban is biztos lehetsz, hogy egy ilyen összeállítás feldobja a szürke hétköznapokat. Egy sötétbordó nadrág babapink blúzzal azonnal sikkes hatást kelt. Ha inkább ruhában gondolkodsz, válassz egy rózsaszín darabot, amit burgundi cipővel vagy táskával egészítesz ki.

Tavaszi divatszínek: rózsaszín és burgundi
Tavaszi divatszínek: rózsaszín és burgundi
Forrás: Getty Images

Ha tehát egy ultradivatos szettre vágysz, akkor idén tuti, hogy a rózsaszín az, amivel nem lőhetsz mellé. Persze, nem kell tetőtől talpig Barbie-árnyalatokba bújnod, sokkal sikkesebb, ha más trendszínekkel párosítod. A bézs, a barna, az olívazöld, a babakék és a burgundi tökéletes kombinációk, ha igazi stílusikonként szeretnél ragyogni tavasszal.

Idén tavasszal az excentrikus nagynénik stílusa tarol: rojtok, csipkék és állatminták minden mennyiségben

Végleg leáldozott az erőltetett letisztultságnak, hisz az excentrikusnagynéni-sikk fogja uralni a trendeket. Ismerd meg 2026 tavaszi divatjának legnagyobb őrületét!

 

Outfit formulák, amelyekkel te leszel a szezon divatdiktátora – Tavaszi női divat 2026

Búcsút intünk a szürkeségnek! A tavaszi női divat 2026-ban az önkifejezésről szól. Vibráló árnyalatok, szokatlan textúrák és a vagány kreativitás jellemzi az új szezont.

 

A „2026 az új 2016" trendje újra alkotott: visszatért a színes farmer! Így hordd ezt a poszttraumás stresszt okozó ruhadarabot

Tudjuk, hogy neked is lapul egy a szekrényedben még a 2010-es évekből! Kapd csak elő a színes farmered, mert ismét trendi ez a feltűnő ruhadarab!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu