„Elevenen felemészt a bűntudat, és nem tudom mit tegyek” – Egy hűtlen leendő apuka megdöbbentő vallomása

„Először azt hittem, beleszeretek a barátnőmbe, de most már alig érzek valamit. Mindenben ellentétek vagyunk: más a hátterünk, más az értékrendünk” – írta fórumon az összezavarodott férfi, aki elmondása szerint inkább azt érzi, hogy rossz irányba haladnak a dolgai, és már azt sem látja tisztán, hogy mi lenne számára a helyes lépés. Ebben az őszinte vallomásban azt is elmesélte, hogy érzelmileg miért nincs teljesen jelen a kapcsolatában.

Nem minden szerelmi vallomás őszinte, és még a legjobbnak tűnő kapcsolatokban is előfordulhat, hogy az egyik fél gyávaságból félrelép, ha valójában nem érzi jól magát benne.

Vallomás a kezdetekről

A történet szerint egy baráti utazás során a férfi életében minden felborult, és egy esti bulizás után olyan helyzetbe került, amelyről ő maga sem gondolta volna, hogy vele is megtörténhet. „Egy legénybúcsún a haverokkal elmentünk inni” – így kezdte a férfi, akinek elmondása szerint az az éjszaka teljesen megváltoztatta az addigi életét, és olyan döntések elé állította, amelyekre egyáltalán nem volt felkészülve. A helyzet csak ezután vált igazán súlyossá, hiszen mint kiderült, a nő, akivel jelenleg kapcsolatban van, gyermeket vár tőle.

Most nagy bajban vagyok. Tudom, hogy még nem állok készen az apaságra, mert még mindig a szüleimmel élek. El sem tudom képzelni, hogy hirtelen elköltözzek és családapa legyek.

– tette hozzá a férfi, aki, mint kiderült, mindössze hat hónapja van együtt a már várandós barátnőjével.

A történetben később az is világossá vált, hogy itt nem csupán a felelősségvállalásról és a születendő gyermekről van szó, hiszen a kialakult helyzet ennél már jóval bonyolultabbá és súlyosabbá vált.

A dolgok hamar a feje tetejére álltak

A fórumon megosztott történetben a férfi elmesélte, hogy a kapcsolata közel sem azt jelenti számára, mint terhes barátnőjének, ugyanis az esti buli után egy hatalmas baklövést követett el.

Elevenen felemészt a bűntudat, és nem tudom, mit tegyek ezután.

– fejtette ki a férfi a fórumon, majd elmesélte, hogyan is keveredett bele ebbe a kellemetlen helyzetbe. „Úgy tettem, mintha szingli lennék, megismerkedtem ezzel a két gyönyörű nővel, és végül hazamentünk velük. Reggel felébredtem az egyikük mellett, és rájöttem, hogy szexeltünk. Azonnal kikotyogtam, hogy van barátnőm, de őt nem érdekelte, és együtt aludtunk, józanul.” – tette hozzá, majd azt is beismerte, hogy nem először lépett félre a kapcsolatában, hiszen korábban az év elején már az egyik kollégájával is viszonya volt.

A leírtakból jól látszik, hogy a történteket csak utólag bánta meg, hiszen ezt követően továbbra is a másik felet hibáztatta, mikor beszámolt arról is, hogy mióta teherbe esett a kedvese, azóta már a szex sem teljesen ugyan az vele.

Szavaiban ráadásul egyfajta önzőség is érezhető volt, hiszen nem csak, hogy nem akarta beismerni a történteket, még a következményeivel sem szeretett volna szembenézni:

Tudom, hogy őszintének kellene lennem, de ha most bevallom, összetöröm a barátnőm szívét, és a gyerekem apa nélkül fog felnőni – amit soha nem akarnék.

A párkapcsolati szakértő végül válaszolt a férfi megkeresésére, aki unfairnek nevezte fellépését ebben a helyzetben; nem csak a barátnője, a születendő gyereke felé is. Őszinteségre szólította fel őt, és kifejtette azt is, hogy a megcsalása egyértelmű jel arra, hogy nem áll készen az elköteleződésre, azonban jogilag továbbra is felelős apaként, így vállalnia kell a következményeket.