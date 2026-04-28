Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

„Elevenen felemészt a bűntudat, és nem tudom mit tegyek” – Egy hűtlen leendő apuka megdöbbentő vallomása

Shutterstock - Dusan Petkovic
párkapcsolat személyes történet szülőség felelősségvállalás
Klusovszki Kíra
2026.04.28.
Egy 25 éves férfi párkapcsolati szakértőhöz fordult az egyik internetes fórumon azzal kapcsolatban, hogyan tudna helyesen dönteni az életében. Nem várt vallomása azonban mindenkit meglepett.

„Először azt hittem, beleszeretek a barátnőmbe, de most már alig érzek valamit. Mindenben ellentétek vagyunk: más a hátterünk, más az értékrendünk” – írta fórumon az  összezavarodott férfi, aki elmondása szerint inkább azt érzi, hogy rossz irányba haladnak a dolgai, és már azt sem látja tisztán, hogy mi lenne számára a helyes lépés. Ebben az őszinte vallomásban azt is elmesélte, hogy érzelmileg miért nincs teljesen jelen a kapcsolatában. 

Egy férfi sétál a barátnőjével, és egyértelmű jelet ad arra, hogy megcsalná, azonban az ügyben nem történik vallomás.
Nem minden szerelmi vallomás őszinte, és még a legjobbnak tűnő kapcsolatokban is előfordulhat, hogy az egyik fél gyávaságból félrelép, ha valójában nem érzi jól magát benne. 
Forrás: Shutterstock
  • Egy fiatal férfi párkapcsolati szakértőtől kért tanácsot, ugyanis teljesen összezavarodott.
  • Egy váratlan esemény után minden felgyorsult az életében.
  • Egy közelgő élethelyzet teljesen átírhatja a jövőjét.
  • Meg kell hoznia egy döntést, ami mások életére is komoly hatással lehet.

Vallomás a kezdetekről

A történet szerint egy baráti utazás során a férfi életében minden felborult, és egy esti bulizás után olyan helyzetbe került, amelyről ő maga sem gondolta volna, hogy vele is megtörténhet. „Egy legénybúcsún a haverokkal elmentünk inni” – így kezdte a férfi, akinek elmondása szerint az az éjszaka teljesen megváltoztatta az addigi életét, és olyan döntések elé állította, amelyekre egyáltalán nem volt felkészülve. A helyzet csak ezután vált igazán súlyossá, hiszen mint kiderült, a nő, akivel jelenleg kapcsolatban van, gyermeket vár tőle. 

Most nagy bajban vagyok. Tudom, hogy még nem állok készen az apaságra, mert még mindig a szüleimmel élek. El sem tudom képzelni, hogy hirtelen elköltözzek és családapa legyek. 

  – tette hozzá a férfi, aki, mint kiderült, mindössze hat hónapja van együtt a már várandós barátnőjével. 

A történetben később az is világossá vált, hogy itt nem csupán a felelősségvállalásról és a születendő gyermekről van szó, hiszen a kialakult helyzet ennél már jóval bonyolultabbá és súlyosabbá vált. 

A dolgok hamar a feje tetejére álltak 

A fórumon megosztott történetben a férfi elmesélte, hogy a kapcsolata közel sem azt jelenti számára, mint terhes barátnőjének, ugyanis az esti buli után egy hatalmas baklövést követett el.  

Elevenen felemészt a bűntudat, és nem tudom, mit tegyek ezután.

fejtette ki a férfi a fórumon, majd elmesélte, hogyan is keveredett bele ebbe a kellemetlen helyzetbe. „Úgy tettem, mintha szingli lennék, megismerkedtem ezzel a két gyönyörű nővel, és végül hazamentünk velük. Reggel felébredtem az egyikük mellett, és rájöttem, hogy szexeltünk. Azonnal kikotyogtam, hogy van barátnőm, de őt nem érdekelte, és együtt aludtunk, józanul.”  – tette hozzá, majd azt is beismerte, hogy nem először lépett félre a kapcsolatában, hiszen korábban az év elején már az egyik kollégájával is viszonya volt

A leírtakból jól látszik, hogy a történteket csak utólag bánta meg, hiszen ezt követően továbbra is a másik felet hibáztatta, mikor beszámolt arról is, hogy mióta teherbe esett a kedvese, azóta már a szex sem teljesen ugyan az vele. 

Szavaiban ráadásul egyfajta önzőség is érezhető volt, hiszen nem csak, hogy nem akarta beismerni a történteket, még a következményeivel sem szeretett volna szembenézni: 

Tudom, hogy őszintének kellene lennem, de ha most bevallom, összetöröm a barátnőm szívét, és a gyerekem apa nélkül fog felnőni – amit soha nem akarnék.

A párkapcsolati szakértő végül válaszolt a férfi megkeresésére, aki unfairnek nevezte fellépését ebben a helyzetben; nem csak a barátnője, a születendő gyereke felé is. Őszinteségre szólította fel őt, és kifejtette azt is, hogy a megcsalása egyértelmű jel arra, hogy nem áll készen az elköteleződésre, azonban jogilag továbbra is felelős apaként, így vállalnia kell a következményeket. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
