Vége a fehér sneakerek uralmának: ezek az extra csinos sportcipők sokkal divatosabbak nála

A sportcipők ma már nemcsak a pályán, de az utcai divatban is hódítanak. Bár mindannyiunk ruhatárában lapul egy jolly joker fehér neaker, ez a darab idén kicsit a háttérbe szorul. Idén tavasszal a színes női lábbelik vidám kifutóvá varázsolják a hétköznapjainkat. Mutatjuk a legjobb surranókat, hogy te is az első trendteremtők között lehess!
Színes sneaker divat 2026-ban
- Az apukacipők és a sneakerina-trendek után egyértelmű ugrásnak tűnik az egyedi, kényelmes, de ízig-vérig csajos lábbelik térhódítása.
- Idén a klasszikus fehér tornacipőket felváltja a piros, rózsaszín, csokibarna és vad mintás dizájn.
- Lépj új szintre a hétköznapi öltözködésben a szezon legvagányabb edzőcipőivel!
Teljesen mindegy, hogy elegáns, sportos vagy laza a stílusod, mert a sneaker divat minden irányzatot meghódított. Bár egy kapszulagardrób kötelező alapdarabja egy fehér edzőcipő, ezeket idén kicsit nyugdíjba helyezzük. Tavasszal és a közelgő nyári szezonban a vibráló árnyalatokra, a szokatlan színkombinációkra és a maximalista mintákra fókuszálunk. A legnagyobb divatdiktátorok már viselik, és itt az idő, hogy te is szintet ugorj!
A színes edzőcipőket viselheted lenge lenszoknyával, irodai öltönynadrággal, sőt még csipkeharisnyával is. Egy vad Ferrari-piros darab képes egy teljesen unalmas szettet is divatdiktátor szintre emelni. Az idei szezonban a babarózsaszín, a csokibarna, a vibráló limezöld és a vajsárga árnyalatok lesznek a legnépszerűbbek. Minták terén továbbra is hódítani fog a leopárdminta, de a pöttyös és tehénmintás dizájnok is reflektorfénybe kerülnek.
Hogy könnyebb legyen a választás, összegyűjtöttük a szezon legmenőbb tavaszi edzőcipőit, amelyekkel totális sikert arathatsz!
A stílusos megjelenés mellett érdemes külön figyelmet szentelned a kényelemre. Válassz puha talpú, kerek orrú sportcipőt, amely a reggeli meetingtől az esti koktélozásig hű társad lesz. Érdemesebb bőrcipőket keresned, amelyek úgy simulnak majd a lábfejedre, mint egy puha kesztyű.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
