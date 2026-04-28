Vége a fehér sneakerek uralmának: ezek az extra csinos sportcipők sokkal divatosabbak nála

Eljött a színek, a minták és a végtelen kényelem időszaka. 2026 tavaszán a vibráló és nőies sneakerek aranykorukat élik. Mutatjuk a szezon legvagányabb tervezéseit, amelyeket garantáltan irigyelni fognak a barátnőid!

A sportcipők ma már nemcsak a pályán, de az utcai divatban is hódítanak. Bár mindannyiunk ruhatárában lapul egy jolly joker fehér neaker, ez a darab idén kicsit a háttérbe szorul. Idén tavasszal a színes női lábbelik vidám kifutóvá varázsolják a hétköznapjainkat. Mutatjuk a legjobb surranókat, hogy te is az első trendteremtők között lehess! 

Idén a színes sneakerek lesznek az abszolút kedvencek.
Színes sneaker divat 2026-ban 

  • Az apukacipők és a sneakerina-trendek után egyértelmű ugrásnak tűnik az egyedi, kényelmes, de ízig-vérig csajos lábbelik térhódítása
  • Idén a klasszikus fehér tornacipőket felváltja a piros, rózsaszín, csokibarna és vad mintás dizájn. 
  • Lépj új szintre a hétköznapi öltözködésben a szezon legvagányabb edzőcipőivel!  

Teljesen mindegy, hogy elegáns, sportos vagy laza a stílusod, mert a sneaker divat minden irányzatot meghódított. Bár egy kapszulagardrób kötelező alapdarabja egy fehér edzőcipő, ezeket idén kicsit nyugdíjba helyezzük. Tavasszal és a közelgő nyári szezonban a vibráló árnyalatokra, a szokatlan színkombinációkra és a maximalista mintákra fókuszálunk. A legnagyobb divatdiktátorok már viselik, és itt az idő, hogy te is szintet ugorj! 

A színes edzőcipőket viselheted lenge lenszoknyával, irodai öltönynadrággal, sőt még csipkeharisnyával is. Egy vad Ferrari-piros darab képes egy teljesen unalmas szettet is divatdiktátor szintre emelni. Az idei szezonban a babarózsaszín, a csokibarna, a vibráló limezöld és a vajsárga árnyalatok lesznek a legnépszerűbbek. Minták terén továbbra is hódítani fog a leopárdminta, de a pöttyös és tehénmintás dizájnok is reflektorfénybe kerülnek. 

Hogy könnyebb legyen a választás, összegyűjtöttük a szezon legmenőbb tavaszi edzőcipőit, amelyekkel totális sikert arathatsz!

1.Reebok ULTRA LO, CCC 27.295 Ft, 2. BRIDGE DOPAMINE INDIGO női bőr sportcipő 64.990 Ft, 3. Desigual Sportcipő 61.990 Ft, 4. Nike Cortez  39.978 Ft, 5. Reebok  ULTRA LO, CCC 27 295 Ft 
A stílusos megjelenés mellett érdemes külön figyelmet szentelned a kényelemre. Válassz puha talpú, kerek orrú sportcipőt, amely a reggeli meetingtől az esti koktélozásig hű társad lesz. Érdemesebb bőrcipőket keresned, amelyek úgy simulnak majd a lábfejedre, mint egy puha kesztyű. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

