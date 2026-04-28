Egy olasz nagymama elárulta: ettől a titkos hozzávalótól lesz igazán tökéletes a bolognai ragu

Az olasz konyha egyik legismertebb és legkedveltebb fogása a bolognai ragu, amely generációról generációra öröklődő receptekben él tovább. Bár az alapok szinte minden változatban azonosak, a részletekben gyakran rejlik az igazi különbség. Egy olasz nagymama például sosem hagyott ki egy meglepően egyszerű hozzávalót, amelytől a szósz igazán különlegessé vált: a tejet.

A tökéletes bolognai ragu titka a tejben rejlik

A klasszikus bolognai ragu alapját a finomra vágott hagyma, sárgarépa és zeller keveréke, az úgynevezett soffritto adja. Ehhez kerül a darált sertés- és marhahús, a jó minőségű konzervparadicsom, valamint a vörösbor. A fogás lelke azonban nemcsak az alapanyagokban, hanem az elkészítés módjában is rejlik: a lassú, türelmes főzés elengedhetetlen a gazdag ízek kialakulásához.

A recept egyik titka a tej hozzáadása. Bár elsőre szokatlannak tűnhet, fontos szerepet játszik a végeredményben. A tejben található tejsav és kalcium segít megpuhítani a húst, miközben ellensúlyozza a paradicsom és a bor savasságát. Ennek köszönhetően a szósz lágyabb, krémesebb állagú lesz.

Íme, a tökéletes bolognai receptje:

A hagymát, a sárgarépát és a zellert apróra kell vágni. Bár ez kézzel is elvégezhető, egy konyhai aprítógép jelentősen felgyorsítja a folyamatot.

A zöldségeket olívaolajon érdemes 5–10 percig párolni, hogy kellően megpuhuljanak és kiengedjék aromájukat.

Ezután kerül bele a darált hús, amelyet alaposan le kell pirítani.

A következő lépésben hozzáadjuk a paradicsompürét, sót, borsot és a vörösbort, amely segít feloldani a serpenyő alján képződött ízes pörzsanyagokat. Fontos, hogy az alkohol teljesen elpárologjon, különben kellemetlen, éles ízt adhat az ételnek.

Ezután jönnek a felaprított vagy pürésített paradicsomok. A simább állag érdekében érdemes őket előzetesen turmixolni.

Amikor a szósz összeállt, hozzáadjuk a tejet is, majd alaposan elkeverjük.

A ragu elkészítésének kulcsa a hosszú, lassú főzés: miután felforrt, alacsony lángon, fedő alatt legalább három órán át érdemes főzni. Ez idő alatt az ízek összeérnek és elmélyülnek. Közben félóránként érdemes megkeverni, hogy ne égjen le.

A főzés végén célszerű megkóstolni, és szükség szerint még sóval vagy borssal igazítani az ízén.

Ha nagyobb adagot készítünk, a bolognai ragu kiválóan fagyasztható: akár három hónapig is eltartható anélkül, hogy veszítene az ízéből.