Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Egy olasz nagymama elárulta: ettől a titkos hozzávalótól lesz igazán tökéletes a bolognai ragu

recept bolognai bolognai spagetti
Rideg Léna
2026.04.28.
Egy olasz nagymama szerint a bolognai igazi titka nem a húsban vagy a paradicsomban rejlik. A tökéletes bolognai ragu egy meglepően egyszerű hozzávalótól válik krémesebbé és ízletesebbé.

Az olasz konyha egyik legismertebb és legkedveltebb fogása a bolognai ragu, amely generációról generációra öröklődő receptekben él tovább. Bár az alapok szinte minden változatban azonosak, a részletekben gyakran rejlik az igazi különbség. Egy olasz nagymama például sosem hagyott ki egy meglepően egyszerű hozzávalót, amelytől a szósz igazán különlegessé vált: a tejet.

Egy olasz nagymama megosztotta a tökéletes bolognai ragu recepjét.
Egy olasz nagymama megosztotta a tökéletes bolognai ragu recepjét.
Forrás: Moment RF

A tökéletes bolognai ragu titka a tejben rejlik

A klasszikus bolognai ragu alapját a finomra vágott hagyma, sárgarépa és zeller keveréke, az úgynevezett soffritto adja. Ehhez kerül a darált sertés- és marhahús, a jó minőségű konzervparadicsom, valamint a vörösbor. A fogás lelke azonban nemcsak az alapanyagokban, hanem az elkészítés módjában is rejlik: a lassú, türelmes főzés elengedhetetlen a gazdag ízek kialakulásához.

A recept egyik titka a tej hozzáadása. Bár elsőre szokatlannak tűnhet, fontos szerepet játszik a végeredményben. A tejben található tejsav és kalcium segít megpuhítani a húst, miközben ellensúlyozza a paradicsom és a bor savasságát. Ennek köszönhetően a szósz lágyabb, krémesebb állagú lesz.

Íme, a tökéletes bolognai receptje:

  • A hagymát, a sárgarépát és a zellert apróra kell vágni. Bár ez kézzel is elvégezhető, egy konyhai aprítógép jelentősen felgyorsítja a folyamatot.
  • A zöldségeket olívaolajon érdemes 5–10 percig párolni, hogy kellően megpuhuljanak és kiengedjék aromájukat.
  • Ezután kerül bele a darált hús, amelyet alaposan le kell pirítani. 
  • A következő lépésben hozzáadjuk a paradicsompürét, sót, borsot és a vörösbort, amely segít feloldani a serpenyő alján képződött ízes pörzsanyagokat. Fontos, hogy az alkohol teljesen elpárologjon, különben kellemetlen, éles ízt adhat az ételnek.
  • Ezután jönnek a felaprított vagy pürésített paradicsomok. A simább állag érdekében érdemes őket előzetesen turmixolni.
  • Amikor a szósz összeállt, hozzáadjuk a tejet is, majd alaposan elkeverjük.
  • A ragu elkészítésének kulcsa a hosszú, lassú főzés: miután felforrt, alacsony lángon, fedő alatt legalább három órán át érdemes főzni. Ez idő alatt az ízek összeérnek és elmélyülnek. Közben félóránként érdemes megkeverni, hogy ne égjen le.
  • A főzés végén célszerű megkóstolni, és szükség szerint még sóval vagy borssal igazítani az ízén.

Ha nagyobb adagot készítünk, a bolognai ragu kiválóan fagyasztható: akár három hónapig is eltartható anélkül, hogy veszítene az ízéből.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu