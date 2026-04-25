Azt hitte, csak másnapos: sokkot kapott a 21 éves nő, amikor kiderült, hogy 5 hónapos terhes

Már bőven a második trimeszterben járt, amikor végre kiderült az igazság, ami mindent megváltoztatott. A terhesség ekkor már nem csupán egy lehetőség volt Alex számára, hanem a valóság, ami teljesen felülírta a korábbi, nem éppen átgondoltnak nevezhető életmódját.

Terhesség lett másnaposság helyett.

Másnaposság helyett terhesség Alex 5 hónapos terhes volt, amikor megtudta, babát vár.

Zavarták a fények, a zajok, émelygett és hányt is, de még ekkor sem fogott gyanút.

Az alkoholfogyasztás miatt aggódott a leginkább.

Kizárta a terhességet, mivel kockás volt a hasa

„Még kockás hasam is volt közvetlenül azelőtt, hogy kiderült volna” – mesélte Alex, akinek – mivel policisztás petefészek-szindrómája miatt rendszertelen ciklussal küzdött –, egyáltalán nem volt furcsa, hogy menstruációja kimaradt.

Ugyanezért a terhesség klasszikus tüneteit is félreértelmezte: az enyhe reggeli rosszulléteket az edzés előtti étrend-kiegészítőinek tulajdonította, a hányást pedig egyszerű másnaposságnak gondolta, ugyanis gyakran bulizott.

Akkor rémült meg, amikor már sokkal ijesztőbb panaszok is jelentkeztek nála: állandó kimerültséggel küzdött és többször elájult.

A vizsgálati eredményekért sem ment vissza időben

Édesanyja unszolására végül orvoshoz fordult, csakhogy Alex – bokros teendői miatt – még a vizsgálati eredményekért sem ment vissza azonnal.

Egy hónappal később tudta meg hogy már öt hónapja hordja a szíve alatt gyermekét, de még ekkor is a hastémánál volt leragadva.

„Nem értettem, hogyan maradhatott lapos a hasam 5 teljes hónapig” – hüledezett. Az orvosok időközben elmagyarázták neki, hogy a magzat elhelyezkedése miatt nem volt látható pocakja, és ugyanezen pozíció miatt nem is érezhette a baba mozgását. Alex belátta, hogy terhessége miatt fel kell hagynia korábbi életmódjával, többek között az alkoholfogyasztással, a hajnalig tartó bulizással és az intenzív edzéssel.

Állítása szerint, amíg nem volt tudatában várandósságának, körülbelül annyit ivott, mint a Guns’n’Roses, éppen ezért kifejezetten aggódott, milyen egészségkárosodással jön világra a gyermeke.

Leszámolt korábbi életmódjával és még a párját is kirúgta

Szerencsére kislánya teljesen egészségesen született. Szakított gyermeke apjával, majd az anyjához költözött.

Fogászati asszisztensként dolgozott, de felmondott még a várandóssága alatt, és a jobb kereset érdekében felnőtt tartalomkészítőként kezdett dolgozni egy online platformon.

Az élet őt igazolta: néhány hónap alatt stabil anyagi hátteret teremtett maguknak, és ma már úgy érzi, a legjobb utat választotta. „Bár az indulás kalandos és ijesztő volt, őszintén boldog vagyok, mert anyának lenni életem legcsodálatosabb élménye. El sem tudnám képzelni az életemet a kislányom nélkül" − mesélte a nő.

