Újra mester lesz: Marics Peti visszaül a Megasztár zsűrijébe

Újabb mozaikdarab került a helyére a Megasztár új évada körül: a rajongók ezúttal is egy játékos nyomozás során jöhettek rá, ki lesz a következő zsűritag. A TV2 tovább folytatja az interaktív leleplezéseket, és ismét egy napra átadta a közösségi oldalait egy titokzatos mesternek – a követők pedig villámgyorsan megfejtették a jeleket.

Forrás: TV2

Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi mellett Marics Peti is ott lesz az idei Megasztárban

A közösségi oldalon megosztott képek és sztorik egyértelműen az énekes életének fontos elemeire utaltak: köztudott, hogy imádja a macskáját, a sport – különösen a foci és a tenisz – pedig szintén közel áll hozzá. A farkas motívum pedig szinte biztos jel volt a rajongóknak, akik percek alatt összerakták a képet.

Úgy tűnik, a találgatások ezúttal sem voltak alaptalanok: a ValMar énekese, Marics ismét visszatér a műsorba. Az énekes korábban már bizonyított a zsűriben, ahol laza stílusával és ösztönös zenei érzékével hamar a nézők egyik kedvencévé vált. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Herceg Erika már biztosan visszatér, és Puskás-Dallos Bogi is helyet foglal az idei évadban, így a négyből három zsűritag kilétére fény derült.

A TV2 idén láthatóan mindent megtesz azért, hogy a zsűri bejelentése legalább annyira izgalmas legyen, mint maga a műsor: a játékos leleplezések bevonják a nézőket, és napról napra növelik a várakozást. A teljes névsor azonban még nem ismert – így a rajongók továbbra is árgus szemekkel figyelik a legapróbb jeleket is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: