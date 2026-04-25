Szemgolyójához varrták a szemhéját: horrorba fordult a plasztikai beavatkozás

Plasztikai beavatkozás szemhéj
2026.04.25.
Egy rutinműtétnek induló kettős szemhéjplasztika tette tönkre egy kínai nő életét. A plasztikai beavatkozás során az orvos véletlenül a szemgolyójához rögzítette a szemhéját. A nő azóta is a kártérítésért küzd!

Rémálommá vált a rutinnak számító szemhéj plasztikai beavatkozás egy kínai nő számára, akinek a műtét során véletlenül a szemgolyójához varrták a szemhéját. A műtét nemcsak Zhang asszony látását tette tönkre, hanem az életét is: a maradandó egészségügyi károsodás mellett súlyos depresszióval küzd és méltatlan kártérítési harcba kezdett. 

Brutális következménye lett a plasztikai beavatkozásnak.
Horrorisztikusra sikerült a kínai nő plasztikai beavatkozása

  • Világszerte a szemhéjplasztika az egyik legnépszerűbb szépészeti beavatkozás
  • A plasztikai műtétet rengeteg csaló vagy hozzá nem értő orvos is gyakorolja, amely komoly tragédiákhoz vezet. 
  • Egy elrontott szemhéjplasztika hatással lehet a látásodra, a mimikádra és az életviteledre is.

A Santung tartományban élő Zhang asszony 2021-ben döntött úgy, hogy a weifangi Lirendu Orvosi Esztétikai Klinikán korrigáltatja aszimmetrikus szemhéjait. A beavatkozás ára 30 000 jüan (körülbelül. 1,5 millió forint) volt. Bár a műtőasztalon Zhang éles fájdalmat érzett, bízott az orvosában, és végigcsinálta a procedúrát. A varratok eltávolítása után azonban sokkoló látvány fogadta: egy vékony szövetszál fizikailag összekötötte a bal szemgolyóját a szemhéja sarkával. 

Bár a klinika igazgatója, egy bizonyos Wang doktor, eleinte bagatellizálta a szépészeti problémát, a későbbi szétválasztó műtét is kudarcba fulladt. A seb egy héttel később ismét összeforrt, Zhang látása pedig elhomályosult. Az asszony jelenleg csak a feje elforgatásával képes oldalra nézni, és súlyos depresszióval küzd az elrontott műtét óta. 

A klinika azóta is elzárkózik a teljes vételár visszafizetésétől, azt állítva, hogy a hiba csekély mértékű. Zhang azért állt a nyilvánosság elé, hogy óva intsen mindenkit a hasonló, sokszor ellenőrizetlenül működő esztétikai klinikáktól. Kínában a kettős szemhéjplasztika az egyik legnépszerűbb beavatkozás, ám a szakértők szerint a növekvő keresletet sokszor felkészületlen orvosok próbálják kiszolgálni, gyakran tragikus eredményekkel

Nézd meg a videót az elrontott szemhéjplasztikáról!

További plasztikával foglalkozó cikkeink is érdekelhetnek:

Maradandó agykárosodást szenvedett és kómába került plasztikai műtéte után egy amerikai influenszer

A 47 éves Rachel Tussey csupán egy kicsit javítani szeretett volna a megjelenésén, de ami a plasztikai műtét után történt, arra senki sem számított.

A plasztikai műtétek aranykora: hollywoodi sztárok, akikre rá se ismerünk

Nem fogsz hinni a szemednek! Ilyenek voltak a beavatkozás előtt, és ilyenek utána!

Egy plasztikai sebész leleplezte a hírességek ajakfeltöltéseit – Sokkoló előtte-utána fotók

Egy plasztikai sebész szerint egyre több sztár dönt úgy, hogy feladja korábbi ajakfeltöltéseit. Íme hírességek ajakfeltöltései, amiket azóta feloldattak – és ez jobban is áll nekik!

 

