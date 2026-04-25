2026. ápr. 25., szombat Márk

Túl sokat tudtak? Közel egy tucat UFO-szakértő tűnt el vagy halt meg az elmúlt négy évben

hátborzongató ufószakértő ufó szakértő UFO ufó
Rideg Léna
2026.04.25.
Hatósági vizsgálat indult az elmúlt évek rejtélyes történései miatt. Az UFO-szakértők közül rengetegen haltak meg vagy tűntek el gyanús körülmények között az elmúlt négy évben, ami egyre több kérdést vet fel.

Az elmúlt négy évben közel egy tucat, UFO-kutatással vagy védelmi, illetve repülőgépipari programokkal összefüggésbe hozott szakértő halt meg vagy tűnt el rejtélyes körülmények között – a legfrissebb eset pedig újra felerősítette a találgatásokat. Az 53 éves David Wilcock, aki világszerte ismert alakja volt a témának, április 20-án vetett véget életének.

Sötét minta rajzolódik ki: egyre több ufószakértő hal meg vagy tűnik el rejtélyesen
Az ismert UFO-kutató öngyilkossága sok kérdéset vet fel

A hatóságok szerint David Wilcock halála egyértelmű öngyilkosság: egy 911-es hívást követően, mentális egészségügyi válságban lévő személyként jelentették, majd a kiérkező rendőrök szeme láttára lőtte le magát. A Boulder megyei seriffhivatal idővonala szerint a férfi a tragédia reggelén felhívta a központot, és csak annyit mondott: „Mennem kell”, majd hozzátette: „A ház bal oldalán leszek.” A hívás során egészségi és anyagi problémáiról beszélt, de nem árulta el, hogy fegyver van nála.

Húsz perccel később a rendőrök körbevették az ingatlant. Wilcock ekkor még egyszer megszólalt: „Sajnálom, hogy ezt okoztam”, majd bontotta a vonalat, és nem sokkal később végzett magával.

Már a hatóság is vizsgálódik

A tragédia különösen megrázta követőit, mivel az ismert UFO-szakértő néhány órával korábban egy több mint háromórás élő közvetítésben éppen az öngyilkosság ellen beszélt. „Ha feláldozod az életed, véged van. Kérlek, ne tedd ezt” – mondta több százezres közönségének.

Wilcock a New York Times bestseller szerzőjeként öt könyvet írt a földönkívüli életről, és rendszeresen szerepelt a Ancient Aliens epizódjaiban. Halála után rajongói közül többen megkérdőjelezték az öngyilkosság tényét, egy 2022-es bejegyzésére hivatkozva, amelyben azt írta: „Egyáltalán nem vagyok öngyilkos hajlamú.”

Az összeesküvés-elméleteket tovább erősítette, hogy utolsó bejelentkezésében maga is arról beszélt, sok tudós tűnik el mostanában. Egyes becslések szerint 2022 és 2026 között akár 10–12, a területhez köthető szakember halála vagy eltűnése történt megmagyarázatlan körülmények között.

Az ügy már politikai szinten is visszhangot keltett: a Képviselőház Felügyelő Bizottsága vizsgálatot indított a hasonló esetek miatt – írja a Radar Online.

