Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 25., szombat Márk

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ázsiai konyha

Pad thai recept, amit a séfek is a legjobbnak tartanak, és te is könnyen elkészítheted otthon

Shutterstock - Jomapace
Life.hu
2026.04.25.
Ha arra vágysz, hogy thaiföldi hangulat uralkodjon az otthonodban, akkor érdemes ezt az ételt elkészítened. Bár ez a pad thai recept a séfek nagy kedvence, bárki könnyedén elkészítheti.

A pad thai az a fogás, amit sokan csak étteremben mernek rendelni, mert úgy érzik, otthon túl bonyolult elkészíteni. Pedig az igazság az, hogy nem a technikája nehéz, hanem az arányok számítanak jobban, mint más ételeknél. A séfek szerint a tökéletes pad thai titka az ízek egyensúlya: egyszerre savanykás, édes, sós és enyhén csípős, ha jól készíted. Most elhoztuk azt a pad thai receptet, amivel pofon egyszerű elkészíteni ezt az ázsiai ételt! 

Ez a pad thai recept lesz a kedvenc otthoni thai fogásod.
Forrás: Shutterstock

Nem mindegy, milyen recept alapján készíted

  • A pad thai évek óta az egyik legtrendibb étel.
  • Mégis, hiába népszerű, az emberek nem merik otthon elkészíteni.
  • Pedig ha ráérzel az arányokra, utána pofon egyszerűen megy majd az egész.
  • A lényeg a jó alapanyag, és egy megbízható recept.

Ez a pad thai recept sikerre van ítélve

Az alap természetesen a rizstészta, amit nem főzni kell, hanem forró vízben áztatni, hogy rugalmas maradjon. A wokban vagy egy nagy serpenyőben gyorsan, magas hőfokon kell vele dolgozni, mert ez adja meg azt az enyhén pirult, intenzív ízt, amitől igazán autentikus lesz az étel. A fokhagyma és az újhagyma az első lépés, majd jöhet a csirke, a garnéla vagy akár a tofu, attól függően, melyik változatot választod.

A szósz szintén kritikus pontnak számít. Halszósz, tamarindpaszta, egy kevés barnacukor és lime leve adja azt az ikonikus karaktert, amitől rögtön Thaiföldön érzed magad. Nem szabad túlönteni, fontos, hogy a tésztát épp csak bevond vele, nem szabad, hogy ússzon a szószban. Amikor a felvert tojás is belekerül, gyors mozdulatokkal kell összeforgatni, hogy selymesen bevonja a tésztát.

A végén jöhetnek a roppanós elemek: babcsíra, aprított földimogyoró, friss koriander és egy extra facsarásnyi lime. Ezek adják azt a textúra- és ízkontrasztot, amitől minden falat izgalmas marad. A séfek szerint a legnagyobb hiba, ha túlfőzöd a tésztát vagy túl sok hozzávalót zsúfolsz bele, így erre érdemes különösen odafigyelni.

Hozzávalók

  • 150 g rizstészta
  • 200 g csirkemell csíkokra vágva, vagy 150 g garnéla, vagy 180 g kemény tofu
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 szál újhagyma
  • 2 tojás
  • 1 marék babcsíra
  • 3 evőkanál aprított földimogyoró
  • 1 lime

A szószhoz

  • 3 evőkanál halszósz
  • 1,5 evőkanál tamarindpaszta
  • 1,5 evőkanál barnacukor
  • 1 evőkanál friss lime-lé
  • ízlés szerint chili

Hogyan készül pontosan?

  • A rizstésztát forró vízben áztasd 8-10 percig, majd szűrd le. Ne főzd, mert pépes lesz.
  • Egy nagy serpenyőt vagy wokot hevíts fel magas hőfokon.
  • 1 evőkanál olajon pirítsd meg a fokhagymát 20-30 másodpercig.
  • Add hozzá a húst vagy tofut, és 3-4 perc alatt süsd át.
  • Told félre, üsd bele a tojásokat, keverd gyorsan rántottaszerűre.
  • Add hozzá a leszűrt tésztát és a szószt. 2-3 perc alatt forgasd össze, nem kell sokáig sütni.
  • A végén mehet bele a babcsíra és az újhagyma, csak gyorsan keverd át.
  • Tálaláskor szórd meg mogyoróval, és facsarj rá lime-ot.
  • Ha száraz a tészta, adhatsz még hozzá 1-2 evőkanál vizet vagy egy kevés plusz halszószt.

Ha egyszer ráérzel az arányokra, onnantól ez a recept lesz az, amit bármikor elő tudsz húzni, ha valami különlegesre vágysz, de nem akarsz órákat a konyhában tölteni. És ami a legjobb, hogy az első igazán jól sikerült házi pad thai után rájössz, nincs szükséged étteremre ahhoz, hogy autentikus élményben legyen részed.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
