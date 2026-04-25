Pad thai recept, amit a séfek is a legjobbnak tartanak, és te is könnyen elkészítheted otthon

A pad thai az a fogás, amit sokan csak étteremben mernek rendelni, mert úgy érzik, otthon túl bonyolult elkészíteni. Pedig az igazság az, hogy nem a technikája nehéz, hanem az arányok számítanak jobban, mint más ételeknél. A séfek szerint a tökéletes pad thai titka az ízek egyensúlya: egyszerre savanykás, édes, sós és enyhén csípős, ha jól készíted. Most elhoztuk azt a pad thai receptet, amivel pofon egyszerű elkészíteni ezt az ázsiai ételt!
Ez a pad thai recept sikerre van ítélve
Az alap természetesen a rizstészta, amit nem főzni kell, hanem forró vízben áztatni, hogy rugalmas maradjon. A wokban vagy egy nagy serpenyőben gyorsan, magas hőfokon kell vele dolgozni, mert ez adja meg azt az enyhén pirult, intenzív ízt, amitől igazán autentikus lesz az étel. A fokhagyma és az újhagyma az első lépés, majd jöhet a csirke, a garnéla vagy akár a tofu, attól függően, melyik változatot választod.
A szósz szintén kritikus pontnak számít. Halszósz, tamarindpaszta, egy kevés barnacukor és lime leve adja azt az ikonikus karaktert, amitől rögtön Thaiföldön érzed magad. Nem szabad túlönteni, fontos, hogy a tésztát épp csak bevond vele, nem szabad, hogy ússzon a szószban. Amikor a felvert tojás is belekerül, gyors mozdulatokkal kell összeforgatni, hogy selymesen bevonja a tésztát.
A végén jöhetnek a roppanós elemek: babcsíra, aprított földimogyoró, friss koriander és egy extra facsarásnyi lime. Ezek adják azt a textúra- és ízkontrasztot, amitől minden falat izgalmas marad. A séfek szerint a legnagyobb hiba, ha túlfőzöd a tésztát vagy túl sok hozzávalót zsúfolsz bele, így erre érdemes különösen odafigyelni.
Hozzávalók
- 150 g rizstészta
- 200 g csirkemell csíkokra vágva, vagy 150 g garnéla, vagy 180 g kemény tofu
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 szál újhagyma
- 2 tojás
- 1 marék babcsíra
- 3 evőkanál aprított földimogyoró
- 1 lime
A szószhoz
- 3 evőkanál halszósz
- 1,5 evőkanál tamarindpaszta
- 1,5 evőkanál barnacukor
- 1 evőkanál friss lime-lé
- ízlés szerint chili
Hogyan készül pontosan?
- A rizstésztát forró vízben áztasd 8-10 percig, majd szűrd le. Ne főzd, mert pépes lesz.
- Egy nagy serpenyőt vagy wokot hevíts fel magas hőfokon.
- 1 evőkanál olajon pirítsd meg a fokhagymát 20-30 másodpercig.
- Add hozzá a húst vagy tofut, és 3-4 perc alatt süsd át.
- Told félre, üsd bele a tojásokat, keverd gyorsan rántottaszerűre.
- Add hozzá a leszűrt tésztát és a szószt. 2-3 perc alatt forgasd össze, nem kell sokáig sütni.
- A végén mehet bele a babcsíra és az újhagyma, csak gyorsan keverd át.
- Tálaláskor szórd meg mogyoróval, és facsarj rá lime-ot.
- Ha száraz a tészta, adhatsz még hozzá 1-2 evőkanál vizet vagy egy kevés plusz halszószt.
Ha egyszer ráérzel az arányokra, onnantól ez a recept lesz az, amit bármikor elő tudsz húzni, ha valami különlegesre vágysz, de nem akarsz órákat a konyhában tölteni. És ami a legjobb, hogy az első igazán jól sikerült házi pad thai után rájössz, nincs szükséged étteremre ahhoz, hogy autentikus élményben legyen részed.
