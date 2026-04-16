Vércsoport és személyiség – Tényleg a véredben van, hogy milyen ember vagy?

Tóth Hédi
2026.04.16.
Sokan foglalkoznak azzal, hogy a születési adottságok befolyásolják a személyiséget. A vércsoport tényleg meghatározza, milyen ember vagy?

Egy népszerű japán eredetű elmélet szerint a vércsoport akár a személyiségünkkel is összefügghet, azt befolyásolja. Sokan izgalmas önismereti eszközként tekintenek rá, pedig a vércsoport és személyiség kapcsolata tudományosan nem igazolt.

A vércsoport és személyiség kapcsolata sokakat foglalkoztat világszerte.
Mit mond a vércsoport és személyiség elmélete a különböző típusokról?

Az utóbbi években egyre több női magazin és életmódportál kapja fel azt az izgalmas (és kissé vitatott) elméletet, miszerint a vércsoportunk nemcsak az egészségünkre, hanem a személyiségünkre is hatással lehet. De vajon mennyi igaz ebből? És mit árul el rólad az A, B, AB vagy 0 vércsoportod?

Az elmélet alapjai – Honnan indult?

A vércsoport és személyiség kapcsolatának gondolata a japán kultúrából ered, ahol „ketsueki-gata” néven vált ismertté. Az elképzelést az 1920-as–30-as években egy japán kutató, Takeji Furukawa népszerűsítette, aki úgy vélte, hogy a vércsoportok összefügghetnek bizonyos temperamentumokkal – írja a Verywell Mind.
Az elmélet szerint a négy fő vércsoport (A, B, AB és 0) mindegyike különböző személyiségjegyekhez kapcsolódik, és akár a párválasztásban vagy a munkahelyi viselkedésben is szerepet játszhat. 
Fontos azonban tudni: a tudomány jelenlegi állása szerint nincs bizonyított kapcsolat a vércsoport és a személyiség között. A legtöbb kutatás nem talált szignifikáns összefüggést, mégis sokan szívesen azonosulnak ezekkel a leírásokkal, hasonlóan a horoszkópokhoz.

Mit mond a „vércsoporthoroszkóp”?

Nézzük meg, milyen személyiségtípusokat társítanak a különböző vércsoportokhoz!

A vércsoport – A megbízható perfekcionista

Ha A vércsoportú vagy, a leírások szerint igazi rendszerszerető, precíz és felelősségteljes személyiség lehetsz.
Jellemzők:

Az A típusú embereket sokszor „jó kislány” típusnak tartják: ők azok, akik mindig időben érkeznek, és sosem felejtenek el visszahívni. Ugyanakkor belül gyakran küzdenek szorongással.

B vércsoport – A szabad szellem

A B vércsoporthoz a kreativitást és az egyediséget társítják, ők azok, akik nem szeretnek szabályok szerint élni.
Jellemzők:

  • Szenvedélyes, energikus 
  • Kreatív, spontán 
  • Független gondolkodású 
  • Néha önzőnek vagy szétszórtnak tűnhet 

A B típusú nők gyakran azok, akik mernek kilépni a komfortzónából, de emiatt mások szemében kiszámíthatatlannak is tűnhetnek.

0 vércsoport – a karizmatikus vezető

A 0 vércsoporthoz a magabiztosság és a társasági lét szeretete kapcsolódik.
Jellemzők:

  • Nyitott, társaságkedvelő 
  • Magabiztos, céltudatos 
  • Jó vezetői képességek 
  • Néha makacs vagy domináns 

Ők azok, akik könnyen a figyelem középpontjába kerülnek, és gyakran élvezik is ezt a szerepet.

AB vércsoport – A titokzatos egyensúlyozó

Az AB a „ritka és különleges” kategória: az elmélet szerint az A és B tulajdonságok keveréke.
Jellemzők:

Az AB típusú nő lehet egyszerre visszahúzódó és társasági, logikus és érzelmes, pont ez adja különleges vonzerejét.

Miért szeretjük mégis ezt az elméletet?

Bár tudományosan nem bizonyított, a vércsoportszemélyiség-elmélet mégis rendkívül népszerű,  különösen Japánban és más ázsiai országokban. 
Ennek oka egyszerű:

Sokan úgy használják, mint egy könnyed önismereti játékot, nem pedig kőbe vésett igazságként.

Játék vagy valóság?

A vércsoportod biztosan fontos az egészséged szempontjából, de hogy a személyiségedet is meghatározza-e, az továbbra is kérdéses.
A legjobb hozzáállás talán ez: tekints rá inspiráló, szórakoztató önismereti eszközként, de ne hagyd, hogy beskatulyázzon.
Hiszen végső soron nem a vércsoportod, hanem a döntéseid formálják, hogy ki vagy valójában. 

