Vércsoport és személyiség – Tényleg a véredben van, hogy milyen ember vagy?

Egy népszerű japán eredetű elmélet szerint a vércsoport akár a személyiségünkkel is összefügghet, azt befolyásolja. Sokan izgalmas önismereti eszközként tekintenek rá, pedig a vércsoport és személyiség kapcsolata tudományosan nem igazolt.
Mit mond a vércsoport és személyiség elmélete a különböző típusokról?
Az utóbbi években egyre több női magazin és életmódportál kapja fel azt az izgalmas (és kissé vitatott) elméletet, miszerint a vércsoportunk nemcsak az egészségünkre, hanem a személyiségünkre is hatással lehet. De vajon mennyi igaz ebből? És mit árul el rólad az A, B, AB vagy 0 vércsoportod?
Az elmélet alapjai – Honnan indult?
A vércsoport és személyiség kapcsolatának gondolata a japán kultúrából ered, ahol „ketsueki-gata” néven vált ismertté. Az elképzelést az 1920-as–30-as években egy japán kutató, Takeji Furukawa népszerűsítette, aki úgy vélte, hogy a vércsoportok összefügghetnek bizonyos temperamentumokkal – írja a Verywell Mind.
Az elmélet szerint a négy fő vércsoport (A, B, AB és 0) mindegyike különböző személyiségjegyekhez kapcsolódik, és akár a párválasztásban vagy a munkahelyi viselkedésben is szerepet játszhat.
Fontos azonban tudni: a tudomány jelenlegi állása szerint nincs bizonyított kapcsolat a vércsoport és a személyiség között. A legtöbb kutatás nem talált szignifikáns összefüggést, mégis sokan szívesen azonosulnak ezekkel a leírásokkal, hasonlóan a horoszkópokhoz.
Mit mond a „vércsoporthoroszkóp”?
Nézzük meg, milyen személyiségtípusokat társítanak a különböző vércsoportokhoz!
A vércsoport – A megbízható perfekcionista
Ha A vércsoportú vagy, a leírások szerint igazi rendszerszerető, precíz és felelősségteljes személyiség lehetsz.
Jellemzők:
- Szervezett, alapos, megbízható
- Empatikus és figyelmes másokkal
- Gyakran maximalista
- Hajlamos a túlgondolásra és stresszre
Az A típusú embereket sokszor „jó kislány” típusnak tartják: ők azok, akik mindig időben érkeznek, és sosem felejtenek el visszahívni. Ugyanakkor belül gyakran küzdenek szorongással.
B vércsoport – A szabad szellem
A B vércsoporthoz a kreativitást és az egyediséget társítják, ők azok, akik nem szeretnek szabályok szerint élni.
Jellemzők:
- Szenvedélyes, energikus
- Kreatív, spontán
- Független gondolkodású
- Néha önzőnek vagy szétszórtnak tűnhet
A B típusú nők gyakran azok, akik mernek kilépni a komfortzónából, de emiatt mások szemében kiszámíthatatlannak is tűnhetnek.
0 vércsoport – a karizmatikus vezető
A 0 vércsoporthoz a magabiztosság és a társasági lét szeretete kapcsolódik.
Jellemzők:
- Nyitott, társaságkedvelő
- Magabiztos, céltudatos
- Jó vezetői képességek
- Néha makacs vagy domináns
Ők azok, akik könnyen a figyelem középpontjába kerülnek, és gyakran élvezik is ezt a szerepet.
AB vércsoport – A titokzatos egyensúlyozó
Az AB a „ritka és különleges” kategória: az elmélet szerint az A és B tulajdonságok keveréke.
Jellemzők:
- Intelligens, racionális
- Alkalmazkodó, sokoldalú
- Kissé rejtélyes, nehezen kiismerhető
- Néha ellentmondásos
Az AB típusú nő lehet egyszerre visszahúzódó és társasági, logikus és érzelmes, pont ez adja különleges vonzerejét.
Miért szeretjük mégis ezt az elméletet?
Bár tudományosan nem bizonyított, a vércsoportszemélyiség-elmélet mégis rendkívül népszerű, különösen Japánban és más ázsiai országokban.
Ennek oka egyszerű:
- segít kategorizálni magunkat
- beszélgetésindító témát ad
- játékos önismereti eszköz
Sokan úgy használják, mint egy könnyed önismereti játékot, nem pedig kőbe vésett igazságként.
Játék vagy valóság?
A vércsoportod biztosan fontos az egészséged szempontjából, de hogy a személyiségedet is meghatározza-e, az továbbra is kérdéses.
A legjobb hozzáállás talán ez: tekints rá inspiráló, szórakoztató önismereti eszközként, de ne hagyd, hogy beskatulyázzon.
Hiszen végső soron nem a vércsoportod, hanem a döntéseid formálják, hogy ki vagy valójában.
