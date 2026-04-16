Vércsoport és személyiség – Tényleg a véredben van, hogy milyen ember vagy?

Egy népszerű japán eredetű elmélet szerint a vércsoport akár a személyiségünkkel is összefügghet, azt befolyásolja. Sokan izgalmas önismereti eszközként tekintenek rá, pedig a vércsoport és személyiség kapcsolata tudományosan nem igazolt.

Mit mond a vércsoport és személyiség elmélete a különböző típusokról?

Az utóbbi években egyre több női magazin és életmódportál kapja fel azt az izgalmas (és kissé vitatott) elméletet, miszerint a vércsoportunk nemcsak az egészségünkre, hanem a személyiségünkre is hatással lehet. De vajon mennyi igaz ebből? És mit árul el rólad az A, B, AB vagy 0 vércsoportod?

Az elmélet alapjai – Honnan indult?

A vércsoport és személyiség kapcsolatának gondolata a japán kultúrából ered, ahol „ketsueki-gata” néven vált ismertté. Az elképzelést az 1920-as–30-as években egy japán kutató, Takeji Furukawa népszerűsítette, aki úgy vélte, hogy a vércsoportok összefügghetnek bizonyos temperamentumokkal – írja a Verywell Mind.

Az elmélet szerint a négy fő vércsoport (A, B, AB és 0) mindegyike különböző személyiségjegyekhez kapcsolódik, és akár a párválasztásban vagy a munkahelyi viselkedésben is szerepet játszhat.

Fontos azonban tudni: a tudomány jelenlegi állása szerint nincs bizonyított kapcsolat a vércsoport és a személyiség között. A legtöbb kutatás nem talált szignifikáns összefüggést, mégis sokan szívesen azonosulnak ezekkel a leírásokkal, hasonlóan a horoszkópokhoz.

Mit mond a „vércsoporthoroszkóp”?

Nézzük meg, milyen személyiségtípusokat társítanak a különböző vércsoportokhoz!

A vércsoport – A megbízható perfekcionista

Ha A vércsoportú vagy, a leírások szerint igazi rendszerszerető, precíz és felelősségteljes személyiség lehetsz.

Jellemzők:

Szervezett, alapos, megbízható

Empatikus és figyelmes másokkal

Gyakran maximalista

Hajlamos a túlgondolásra és stresszre

Az A típusú embereket sokszor „jó kislány” típusnak tartják: ők azok, akik mindig időben érkeznek, és sosem felejtenek el visszahívni. Ugyanakkor belül gyakran küzdenek szorongással.

B vércsoport – A szabad szellem

A B vércsoporthoz a kreativitást és az egyediséget társítják, ők azok, akik nem szeretnek szabályok szerint élni.

Jellemzők:

Szenvedélyes, energikus

Kreatív, spontán

Független gondolkodású

Néha önzőnek vagy szétszórtnak tűnhet

A B típusú nők gyakran azok, akik mernek kilépni a komfortzónából, de emiatt mások szemében kiszámíthatatlannak is tűnhetnek.

0 vércsoport – a karizmatikus vezető

A 0 vércsoporthoz a magabiztosság és a társasági lét szeretete kapcsolódik.

Jellemzők:

Nyitott, társaságkedvelő

Magabiztos, céltudatos

Jó vezetői képességek

Néha makacs vagy domináns

Ők azok, akik könnyen a figyelem középpontjába kerülnek, és gyakran élvezik is ezt a szerepet.

AB vércsoport – A titokzatos egyensúlyozó

Az AB a „ritka és különleges” kategória: az elmélet szerint az A és B tulajdonságok keveréke.

Jellemzők:

Intelligens, racionális

Alkalmazkodó, sokoldalú

Kissé rejtélyes, nehezen kiismerhető

Néha ellentmondásos

Az AB típusú nő lehet egyszerre visszahúzódó és társasági, logikus és érzelmes, pont ez adja különleges vonzerejét.