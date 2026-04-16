A Dűne 3 első 7 perce akkorát szólt, hogy kispadra tette a Bosszúállókat

Hollywood újra boxmeccsé alakult. De vajon most ki üti ki a másikat? Két nagy stúdió áll a ringben, a rajongók pedig popcornnal a kezükben figyelik, ki üt nagyobbat. A legfrissebb „ütést” pedig most a Dűne 3 vitte be, méghozzá már az első hét percével. Kellemetlen, ugye Marvel?
Dűne 3 – Az első képkocka már most epikusabb, mint egy Marvel-csata
- A Dűne: Harmadik rész első hét perce hatalmas sikert aratott a CinemaConon.
- A jelenet brutális csatával és sötétebb történettel indítja Paul Atreides új korszakát.
- A rajongók már arról beszélnek, hogy a film még a Bosszúállók premierjét is beárnyékolhatja.
A CinemaCon közönsége egy exkluzív részletet láthatott a film nyitójelenetéből, és a beszámolók szerint a reakciók egyértelműek voltak: döbbenet, taps és rengeteg „mi a fene volt ez?!” pillanat. A jelenet egy brutális csatával indul, amely azonnal bekapcsolja a piros gombot a fejekben: ez a történet most sokkal sötétebb és intenzívebb irányba halad majd.
Mit tudunk eddig a Dűnéről?
A film ismét Denis Villeneuve rendezi, aki az elmúlt években már bebizonyította, hogy a Dűne univerzumát nemcsak érti, hanem látványos mozivá is tudja formálni. A harmadik rész már 17 évvel az előző film eseményei után játszódik, és a történet középpontjában az áll, milyen árat kell fizetni a hatalomért.
Paul Atreides már nem az a hős, akit megismertünk
A történetben Timothée Chalamet karaktere, Paul Atreides immár a galaxis uralkodója – a Padisah császár. De a korona súlya hatalmas, és a látott jelenet alapján Paul egyre inkább saját rémálmává válik.
A nyitó snittben egy karakter kemény szavakkal szembesíti: meghódította a galaxist, világokat pusztított el, és talán már túl messzire ment ahhoz, hogy visszatérjen.
Ha ez valóban a film alaphangulata, akkor a rajongók egy tragikusabb és morálisan összetettebb történetre számíthatnak.
Persze a személyes dráma sem marad el. Paul továbbra is szereti Zendaya karakterét (akinek való élete mostanában csak a házasság kérdése körül forog), Chanít, miközben politikai okokból kénytelen házasságban élni Florence Pugh által alakított Irulan hercegnővel. Ez a konfliktus a film egyik érzelmi motorja lehet.
Régi arcok és új veszélyek
A harmadik rész több ismert szereplőt is visszahoz. Újra láthatjuk például Jason Momoa karakterét, aki egy különös módon „visszatér”, de feltűnnek korábbi kedvencek is, például Rebecca Ferguson és Javier Bardem.
Az új szereplők között viszont igazi nagy dobásnak számít Robert Pattinson, aki a gonosz Scytale szerepében bukkan fel. Ha a film követi a regények hangulatát, ez a karakter komoly káoszt hozhat a történetbe.
A stúdió ráadásul a bemutatón sem spórolt a látvánnyal
A színpadra szó szerint fremenek érkeztek – néhányan még a plafonról is leereszkedtek. Mondhatni, a marketing már most epikus. De a legfontosabb kérdés:
van oka aggódni a Marvelnek?
A pletykák gyorsan elindultak. Az X-en több felhasználó is azt írta, hogy ha a teljes film olyan erős lesz, mint az első hét perc, akkor az Avengers: Doomsday (A Bosszuállók új része) akár komoly konkurenciát kaphat.
A helyzet pikantériája, hogy a két film jelenleg ugyanarra a premierdátumra van bejelentve: 2026. december 18. Ha ez így marad, a mozik egy igazi blockbuster-párbajt láthatnak majd.
És bár a Marvel filmjei általában biztos kasszasikerek, Villeneuve monumentális sci-fije már kétszer bebizonyította, hogy a közönség imádja a grandiózus, komoly hangvételű űreposzokat is.
