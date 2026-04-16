A Dűne 3 első 7 perce akkorát szólt, hogy kispadra tette a Bosszúállókat

Hollywood újra boxmeccsé alakult. De vajon most ki üti ki a másikat? Két nagy stúdió áll a ringben, a rajongók pedig popcornnal a kezükben figyelik, ki üt nagyobbat. A legfrissebb „ütést” pedig most a Dűne 3 vitte be, méghozzá már az első hét percével. Kellemetlen, ugye Marvel?

A Dűne 3 hatalmas sikert aratott, az előzetes bemutatón, és ez még csak a kezdet.

Forrás: northfoto

Dűne 3 – Az első képkocka már most epikusabb, mint egy Marvel-csata A Dűne: Harmadik rész első hét perce hatalmas sikert aratott a CinemaConon.

A jelenet brutális csatával és sötétebb történettel indítja Paul Atreides új korszakát.

A rajongók már arról beszélnek, hogy a film még a Bosszúállók premierjét is beárnyékolhatja.

A CinemaCon közönsége egy exkluzív részletet láthatott a film nyitójelenetéből, és a beszámolók szerint a reakciók egyértelműek voltak: döbbenet, taps és rengeteg „mi a fene volt ez?!” pillanat. A jelenet egy brutális csatával indul, amely azonnal bekapcsolja a piros gombot a fejekben: ez a történet most sokkal sötétebb és intenzívebb irányba halad majd.

Mit tudunk eddig a Dűnéről?

A film ismét Denis Villeneuve rendezi, aki az elmúlt években már bebizonyította, hogy a Dűne univerzumát nemcsak érti, hanem látványos mozivá is tudja formálni. A harmadik rész már 17 évvel az előző film eseményei után játszódik, és a történet középpontjában az áll, milyen árat kell fizetni a hatalomért.

Paul Atreides már nem az a hős, akit megismertünk

A történetben Timothée Chalamet karaktere, Paul Atreides immár a galaxis uralkodója – a Padisah császár. De a korona súlya hatalmas, és a látott jelenet alapján Paul egyre inkább saját rémálmává válik.

A nyitó snittben egy karakter kemény szavakkal szembesíti: meghódította a galaxist, világokat pusztított el, és talán már túl messzire ment ahhoz, hogy visszatérjen.

Ha ez valóban a film alaphangulata, akkor a rajongók egy tragikusabb és morálisan összetettebb történetre számíthatnak.

Persze a személyes dráma sem marad el. Paul továbbra is szereti Zendaya karakterét (akinek való élete mostanában csak a házasság kérdése körül forog), Chanít, miközben politikai okokból kénytelen házasságban élni Florence Pugh által alakított Irulan hercegnővel. Ez a konfliktus a film egyik érzelmi motorja lehet.