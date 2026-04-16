A színészről a CNN egy tévedés következtében állította, hogy meghalt. Michael J. Fox már akkor reagált a bakira, most pedig egy jótékonysági eseményen vett részt, hol szintén szóba hozta a történteket.

A Vissza a jövőbe-filmek ikonja Nashville-ben egy jótékonysági eseményen vett részt. Arról, hogy Michael J. Fox TÉNYLEG ÉL, most az egész világ megbizonyosodhatott.

Michael J. Fox humorral kezelte a róla megjelent gyászhírt.
  • Michael J. Fox először jelent meg rendezvényen a halálhíre óta.
  • A CNN a minap tévedésből tette, közzé, hogy elhunyt.
  • A színész akkor képviselőjén keresztül erősítette meg, hogy él.
  • A történteket humorral kezelte.
  • Most Nashville-ben, egy jótékonysági eseményen vett részt.

Michael J. Fox halálhíre médiabaki volt

A hónap elején széles a CNN véletlenül publikált egy Emlékezés Michael J. Fox színész életére című anyagot, amiért később elnézést is kértek. „A műsorblokkot tévesen tették közzé; azóta eltávolítottuk platformjainkról, és elnézést kérünk Michael J. Foxtól és családjától” − írták. Akkor a színész a képviselőjén keresztül is megerősítette, hogy életben van, sőt, humorral és frappánsan kezelte a tévedést: „Hogyan reagálsz, amikor bekapcsolod a tévét, és a CNN bejelenti, hogy meghaltál?”  − idézte fel. 

A színész személyesen is reagált

Michael J. Fox szerda este Nashville-ben, a Fisher Center for the Performing Arts épületében rendezett jótékonysági eseményen jelent meg, amely a Parkinson-kór gyógyítását és kutatását segítő alapítványához kapcsolódott. A közelmúlt eseményeire ő maga is reagált. „Vicces volt. Vacsorázni mentem, és azt mondtam Mike-nak, aki vezetett, hogy állj félre, üzenetet kell írnom” − idézi a Mirror.  

Michael J. Foxnál 1991-ben diagnosztizáltak Parkinson-kórt, amelyet 1998-ban hozott nyilvánosságra. Bár 2020-ban visszavonult a színészettől, továbbra is aktív: ír, jótékonysági munkát végez és időnként megjelenik nyilvános eseményeken is.

