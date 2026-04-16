Harry herceg: "Elveszettnek, elárultnak vagy teljesen tehetetlennek éreztem magam"

Harry herceg rendkívül személyes hangvételű beszédet tartott a melbourne-i InterEdge Summiton, ahol nyíltan mesélt arról, milyen mély nyomot hagyott benne édesanyja elvesztése.

A sussexi herceg arról beszélt, hogy a gyásza nem egy lezárt fejezet, hanem állandóan visszatérő fájdalom. Harry azt is nyomatékosította, hogy egyáltalán nem akar úgy tenni, mint ha minden rendben lenne az életében, mert nincs. 

Harry herceg a gyászáról is beszélt.
Harry herceg sokszor nem találta a helyét

Harry herceg mindössze 12 éves volt, amikor Diana hercegné meghalt. A tragédia máig meghatározza az életét. Úgy fogalmazott, hogy időnként nem találja a helyét, és gyakran él meg a kiszolgáltatottságot vagy a bizonytalanságot. „Amikor meghívtak erre a találkozóra, nem voltam biztos benne, hogy úgy kell-e beszélnem, mint akinek minden rendben van az életében. Vagy inkább úgy, mint akinek – bármennyire is úgy tűnik – valójában nincs” mondta ausztráliai beszédében. Hangsúlyozta, hogy bár az élete kívülről különlegesnek tűnhet, az érzelmek, mint a gyász, egyetemesek. „A gyász nem tűnik el attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Gyerekként ezt átélni, ráadásul folyamatos figyelem alatt, komoly kihívásokat jelent. És ha nincs célod,  összeroppant” – idézi a Mirror

Harry herceg és Meghan Markle Ausztráliában Diana útvonalát követik

Ugyanebben a kórházban járt 1985-ben Diana hercegné és férje, Károly herceg is ausztráliai körútjuk során. A 13 napos látogatás akkor Viktória királynő állam alapításának 150. évfordulójához kapcsolódott.  Harry herceg korábban többször beszélt arról, mennyire fontos számára, hogy édesanyja örökségét továbbvigye. „Remélem és hiszem, hogy minden, amit teszek, büszkeséggel tölti el” – mondta 2022-ben.

Segítséget kérni nem a gyengeség jele

„Sokszor éreztem magam túlterheltnek. Volt, hogy elveszettnek, elárultnak vagy teljesen tehetetlennek éreztem magam. Volt, amikor a külső és belső nyomás állandónak tűnt” – vallotta be. Elmondta, hogy hosszú ideig inkább elzárkózott saját érzései elől, mert akkor ez tűnt könnyebb útnak, mert nem rendelkezett azokkal az eszközökkel, amelyekkel feldolgozhatta volna őket. Hangsúlyozta azt is, hogy amióta apa lett, sok mindent áétértékelt: ma már úgy gondolja, segítséget kérni nem a gyengeség jele, hanem épp ellenkezőleg, erőt jelent. 

