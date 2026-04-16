Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 16., csütörtök Csongor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pszichológiai egészség szokás szorongás
Pópity Balázs
2026.04.16.
Te is szeretsz komfortzónán belül maradni? Sokan beleesnek abba a csapdába, hogy öngondoskodásnak álcázott menekülési útvonalakat építenek ki, amik rövid távon megnyugtatnak ugyan, de hosszú távon csak extra szorongást okoznak. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal jártuk utána a 3 legkárosabb szokásnak.

A legtöbb módszer, amit „megküzdési stratégiának” hívunk, valójában csak olaj a tűzre. Dr. Makai Gábor, klinikai pszichológus szerint az azonnali megkönnyebbülést ígérő, szorongást csökkentő szokások nem hoznak végeges megoldást. Ehhez képessé kell válunk elviselni a bizonytalanságot anélkül, hogy pánikszerűen cselekednénk.

Nem mindegyik, hogy otthon ér a szorongás a kanapén, vagy a buliban?
Néha jó ötletnek tűnik otthon maradni, ahelyett, hogy elmennénk egy közösségi eseményre. Viszont, ha sokszor csinálja ezt valaki, akkor a lehető legrosszabb dolgot teszi, hiszen növeli a szorongást.
Forrás: Shutterstock

3 szokás szorongás ellen, ami valójában ártalmas

  • Az utolsó pillanatban visszamondott találkozók rövidtávon megkönnyebbülést adnak, de hosszútávon csak fokozzák a szorongást.
  • A tünetek vagy az internet éjszakai elemzése csak fokozza a szorongást.
  • Addig faggatod a barátaidat, amíg azt nem mondják, amit hallani akarsz.

Te is gyakran maradsz inkább a komfortzónádon belül? Persze, kényelmesebb otthon a takaró alatt, mint kitenni magad egy feszélyező helyzetnek, de a szakértő szerint azzal, hogy nemet mondasz önmagadnak, hosszú távon csak rontasz a helyzeteden. A stressz az életünk része, a rövid távú szorongáscsökkentő megoldások pedig csak elodázzák a fejlődésed. Íme a 3 legrosszabb szokás, amit bevethetsz stressz ellen.

Lemondod a találkozókat, ha szorongani kezdesz

Sokan szeretik a határok meghúzásának vagy „énidőnek” hívni, amikor a szorongásuk miatt kihátrálnak a szociális helyzetekből. Néha jó ötletnek tűnik otthon maradni, de ha gyakran mondasz le eseményeket azért, mert nem a legjobb a közérzeted, akkor az agyad az elkerülés és a biztonság közé egyenlőségjelet rak. Dr. Makai Gábor szerint csak egy megoldás van az ördögi kör megtörésére:

„Alapvetően egy kívülálló ember számára tűnhet úgy, hogy ez egy egy határhúzás, de ez valójában, ha valaki újból és újból ezt az eszközt használja, az igazából menekülés és elkerülés. Egyetlen megoldás van a szorongás csökkentésének: ha kilépünk a komfortzónánkból.

Túl sok infónak nézel utána az interneten

Sokan szeretjük azt hinni, hogy képben vagyunk, és könnyen frusztrálttá válunk, ha valamit nem tudunk. De amikor ez már odáig fajul, hogy állandóan attól tartasz, valamilyen betegséged van, és még éjjel is tünetek után kutatsz, az már egyáltalán nem tesz jót a lelki egyensúlyodnak.

Ahelyett, hogy megnyugtatnád magad, minden új információ csak még több kérdést szül. Az eredmény? Egy átalvatlan éjszaka és egy kimerült, nehéz másnap.

„Különbség van aközött, hogy valaki tájékozott, vagy csak a félelem és a szorongás miatt keres információt. Sokaknál csak a kontroll és a félelem feletti irányítás visszaszerzése a cél. Ha túlzásba visszük és olyan sok információt gyűjtünk, amit képtelenség feldolgozni és megérteni, csak extra szorongást okozunk saját magunknak” – magyarázta Dr. Makai Gábor.

Akkor is nyaggatod a barátaidat megerősítésért, ha visszautasítanak

A barátokkal való beszélgetés sokat tud segíteni, de ha folyamatosan nyaggatod őket a válaszokért, az egy másik történet. A pszichológus szerint az ingatag önértékelés okozza a legnagyobb problémát:

„Minden ember vágyik a megerősítésre és a külvilág visszajelzésére, de akiknek egészségtelen az énképük, azok csak és kizárólag a külső forrásokat használják. A háttérben a gyenge lábakon álló énkép áll, amit nem tud stabilizálni és ezért ezért saját maga kérdőjelezi meg, amit hallott másoktól és ezért újra és újra meg kell kérdeznie másoktól. Az énkép megerősítéséhez elengedhetetlen a komfortzóna elhagyása.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
