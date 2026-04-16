A legtöbb módszer, amit „megküzdési stratégiának” hívunk, valójában csak olaj a tűzre. Dr. Makai Gábor, klinikai pszichológus szerint az azonnali megkönnyebbülést ígérő, szorongást csökkentő szokások nem hoznak végeges megoldást. Ehhez képessé kell válunk elviselni a bizonytalanságot anélkül, hogy pánikszerűen cselekednénk.

3 szokás szorongás ellen, ami valójában ártalmas Az utolsó pillanatban visszamondott találkozók rövidtávon megkönnyebbülést adnak, de hosszútávon csak fokozzák a szorongást.

A tünetek vagy az internet éjszakai elemzése csak fokozza a szorongást.

Addig faggatod a barátaidat, amíg azt nem mondják, amit hallani akarsz.

Te is gyakran maradsz inkább a komfortzónádon belül? Persze, kényelmesebb otthon a takaró alatt, mint kitenni magad egy feszélyező helyzetnek, de a szakértő szerint azzal, hogy nemet mondasz önmagadnak, hosszú távon csak rontasz a helyzeteden. A stressz az életünk része, a rövid távú szorongáscsökkentő megoldások pedig csak elodázzák a fejlődésed. Íme a 3 legrosszabb szokás, amit bevethetsz stressz ellen.

Lemondod a találkozókat, ha szorongani kezdesz

Sokan szeretik a határok meghúzásának vagy „énidőnek” hívni, amikor a szorongásuk miatt kihátrálnak a szociális helyzetekből. Néha jó ötletnek tűnik otthon maradni, de ha gyakran mondasz le eseményeket azért, mert nem a legjobb a közérzeted, akkor az agyad az elkerülés és a biztonság közé egyenlőségjelet rak. Dr. Makai Gábor szerint csak egy megoldás van az ördögi kör megtörésére:

„Alapvetően egy kívülálló ember számára tűnhet úgy, hogy ez egy egy határhúzás, de ez valójában, ha valaki újból és újból ezt az eszközt használja, az igazából menekülés és elkerülés. Egyetlen megoldás van a szorongás csökkentésének: ha kilépünk a komfortzónánkból.”

Túl sok infónak nézel utána az interneten

Sokan szeretjük azt hinni, hogy képben vagyunk, és könnyen frusztrálttá válunk, ha valamit nem tudunk. De amikor ez már odáig fajul, hogy állandóan attól tartasz, valamilyen betegséged van, és még éjjel is tünetek után kutatsz, az már egyáltalán nem tesz jót a lelki egyensúlyodnak.