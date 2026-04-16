2026. ápr. 16., csütörtök

3 esküvői frizura, ami menyasszonynak és vendégnek is tökéletes

Nagy Kata
2026.04.16.
Az esküvők szépsége abban is rejlik, hogy mindenki a legjobban szeretne kinézni, miközben tiszteletben tartja az esemény hangulatát. Az esküvői frizura nemcsak a menyasszony, hanem a vendégek számára is meghatározó eleme az összképnek. A 2026-os trendek a természetességet, a lazaságot és az időtlen eleganciát helyezik előtérbe.

Az esküvői frizura idén a részletek és a könnyedség különleges egyensúlyára épül. A hangsúly a textúrán, a mozgáson és a finom, alig észrevehető díszítéseken van. Ez a kombináció adja azt a modern, mégis romantikus hatást, amit ma annyian keresnek.

Három nő esküvői frizura és smink próbán
Akár meghívott, akár főszereplő vagy, az esküvői frizura kulcsfontosságú kérdés!
Az esküvői frizura trendek 2026-ban játékosabbak, mint valaha 

  • Az esküvői frizura kulcsszerepet játszik a teljes megjelenés összhangjában, legyen szó menyasszonyról vagy vendégről.
  • A 2026-os trendek a természetes hatású, laza és mégis elegáns frizurákat helyezik előtérbe.
  • A merev, túllakkozott hajak helyett a puha textúrák és a mozgásban lévő formák dominálnak.

Akár vendég vagy, akár maga a menyasszony, az esküvői készülődés minden, csak nem stresszmentes: ha már kiválasztásra került a tökéletes ruha és kivételesen a smink is pont úgy sikerült, ahogyan azt szerettük volna, akkor tuti, hogy a frizuránkkal jócskán meggyűlik a bajunk.

Pedig közel sem mindegy, hogy mi kerül a fejünk tetejére: ez az a részlet, ami képes összefogni az egész megjelenést és kiemelni az arc legelőnyösebb vonásait.

Idén a trendek egyértelműen a természetesség felé mozdulnak el. A túlzottan merev, betonkeményre lakkozott, tökéletesre fésült hajak helyett a puhább, élő textúrák kerülnek előtérbe. Mutatjuk, melyek azok a megoldások, amik egy elegáns kiegészítőként megkoronázzák a megjelenésed, nem pedig elnyomják azt!

Elegáns konty

A laza konty továbbra is az egyik legnépszerűbb választás, nem véletlenül. Egyszerre elegáns, könnyed, ráadásul tökéletesen bírja a hajnalig tartó táncot. A kissé kócos hatás, a szabadon hagyott tincsek és a természetes volumen  mind azt az érzetet kelti, hogy ez a frizura magától lett ennyire tökéletes . 

@gracemweston This updo has been my go to for SO many occasions! It's easy, elegant, and fun-especially when dressing up:) #easyhairstyles #hairinspiration #brunette #updo #updohairstyles #weddingguesthair #weddinghairstyle #messybuns #formalhairstyle ♬ original sound - grace

Feszes konty

Szinte szoborszerű ez a feszes, mesterien megmunkált konty, ami bár úgy fest, mintha órák kemény munkájába telt volna, valójában pár perc elkészíteni. Elegáns, egyszerű, mégis elképesztően mutatós és bár ez az esküvői frizura hosszú hajból ideális, egy csatos póthajjal a rövid hajúak is élvezhetik!

@vi.kosto Easy updo haistyle 💫 save and repeat #lowbun #updohairstyle #updotutorial #hairstyletutorial #hairtutorial #bunhairstyle ♬ original sound - .

Félig leengedve

Ez a félig leengedett esküvői frizura garantálja, hogy hercegnőnek érezd magad: bájos, praktikus és csodásan kiemeli, egyben pedig finomítja az arcot. 

@absolutelyineke If you’re looking for a timeless and elegant bridal hairstyle, this one’s for you! 🤍 Extensions @zaschahair #bridalhair #bridalhairstylist #weddinghair #trendybridalhair #halfuphalfdown #hairstylist #halfupdo #bruidskapsel #bridalhairtutorial ♬ LOVE THERAPHY - FELIS TIGRIS

Ha szívesen olvasnál még frizuratrendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Itt a cowboy bob, a szezon leglázadóbb frizurája, amiért mindenki oda lesz

Felejtsd el a vasalt, szigorú és precízen vágott fazonokat! Idén nyáron a figyelem középpontjába egy sokkal felszabadultabb és vagányabb stílus kerül.

2026 frizuratrendje és színei: viszlát merev fazonok, helló természetes volumen

Nemcsak a fazonok, hanem a színek terén is izgalmasnak ígérkezik a 2026-os frizuradivat.

A rövid frizura visszatért – És most szexibb, mint valaha

Emellett döntött az utóbbi időben többek között Demi Moore, Lily Collins vagy akár Zendaya is – és ezzel hivatalosan is elindították a rövidhajtrend hullámát.

 

