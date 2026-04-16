Low carb desszertélmény a tökéletes tavaszi alakért: kesudiós eperkrémleves rózsavízzel

Jónás Ágnes
2026.04.16.
Egy igazán különleges, mégis egyszerűen elkészíthető desszert, amely tökéletes választás, ha szeretnél valami édeset fogyasztani anélkül, hogy túl sok szénhidrátot vinnél be a szervezetedbe. Tavasszal mi is eshetne jobban egy nehéz nap után, mint egy hűsítő, egészséges eperkrémleves?

Alacsony glikémiás indexének köszönhetően nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést, így akkor is bátran fogyaszthatod, ha csínján kell bánnod a szénhidrátbevitellel. Az eper szezonja már a nyakunkon, érdemes frissen felhasználni az olyan könnyű desszertekhez, mint a kesudiós eperkrémleves.

Krémes, mennyei eperkrémleves: csak 180 kalória, cukormentes és csak egy turmixgépre lesz szükséged az elkészítéséhez.
Miért fogod szeretni a low carb eperkrémlevest?

  • Friss, szezonális alapanyagokból készül.
  • Krémes állag tejszín nélkül.
  • Alacsony szénhidráttartalmú, így diétába is könnyen beilleszthető.

Az eper az egyik legkedveltebb tavaszi gyümölcs, nemcsak az íze miatt, hanem azért is, mert rendkívül egészséges. Magas C-vitamin-tartalma támogatja az immunrendszert, ránctalanít, emellett gazdag antioxidánsokban, amelyek segítenek a szervezet sejtjeinek védelmében. Rosttartalma hozzájárul a kiegyensúlyozott emésztéshez, miközben alacsony kalóriatartalma miatt ideális választás fogyókúrázók számára. Mutatjuk is, milyen csodás és habkönnyű levesdesszertet készíthetsz belőle.

Low carb kesudiós eperkrémleves rózsavízzel

Hozzávalók (4 adaghoz)

  • 40 dkg friss eper
  • 10 dkg natúr kesudió
  • 2–3 dl víz vagy mandulatej
  • 1–2 evőkanál eritrit vagy más low carb édesítő (ízlés szerint)
  • 1 teáskanál áldásos hatású rózsavíz
  • 1 teáskanál frissen facsart citromlé
  • csipet só
  • opcionálisan: pár szem eper és mentalevél a tálaláshoz

Ha profi módon kívánod megpucolni az epret, nézd meg ezt a szuper trükköt!

Az elkészítés lépései

1. Mosd meg az epret, távolítsd el a zöld részeket, majd darabold fel.

2. Tedd turmixgépbe az epret, a natúr kesudiót és a mandulatejet, add hozzá az édesítőt, a citromlevet és egy csipet sót. Turmixold teljesen simára.

3. Jöhet a rózsavíz, csak keverd a krémleveshez, de vigyázz, ne használj túl sokat, mert meglehetősen intenzív az aromája.

4. Tedd hűtőbe az eperkrémlevest legalább 1 órára, hogy jól lehűljön és az ízek összeérjenek.

5. Tálald hidegen, friss eperdarabokkal, aprított kesudióval és mentalevéllel. Ugye mennyire egyszerű elkészíteni ezt a kicsit sem bűnös élvezetet?

Egy adag kesudiós eperkrémleves kalóriatartalma nagyjából 140–180 kcal közötti, ha mandulatejjel készíted. A rózsavíz nemcsak különleges aromát ad a krémlevesnek, hanem nyugtató és stresszcsökkentő tulajdonságokkal is bír. Támogatja az emésztést, és bár kis mennyiségben használjuk, mégis ad egyfajta wellness jelleget a levesdesszertnek.

