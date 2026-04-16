Low carb desszertélmény a tökéletes tavaszi alakért: kesudiós eperkrémleves rózsavízzel

Alacsony glikémiás indexének köszönhetően nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést, így akkor is bátran fogyaszthatod, ha csínján kell bánnod a szénhidrátbevitellel. Az eper szezonja már a nyakunkon, érdemes frissen felhasználni az olyan könnyű desszertekhez, mint a kesudiós eperkrémleves.

Krémes, mennyei eperkrémleves: csak 180 kalória, cukormentes és csak egy turmixgépre lesz szükséged az elkészítéséhez.

Miért fogod szeretni a low carb eperkrémlevest? Friss, szezonális alapanyagokból készül.

Krémes állag tejszín nélkül.

Alacsony szénhidráttartalmú, így diétába is könnyen beilleszthető.

Az eper az egyik legkedveltebb tavaszi gyümölcs, nemcsak az íze miatt, hanem azért is, mert rendkívül egészséges. Magas C-vitamin-tartalma támogatja az immunrendszert, ránctalanít, emellett gazdag antioxidánsokban, amelyek segítenek a szervezet sejtjeinek védelmében. Rosttartalma hozzájárul a kiegyensúlyozott emésztéshez, miközben alacsony kalóriatartalma miatt ideális választás fogyókúrázók számára. Mutatjuk is, milyen csodás és habkönnyű levesdesszertet készíthetsz belőle.

Low carb kesudiós eperkrémleves rózsavízzel

Hozzávalók (4 adaghoz)

40 dkg friss eper

10 dkg natúr kesudió

2–3 dl víz vagy mandulatej

1–2 evőkanál eritrit vagy más low carb édesítő (ízlés szerint)

1 teáskanál áldásos hatású rózsavíz

1 teáskanál frissen facsart citromlé

csipet só

opcionálisan: pár szem eper és mentalevél a tálaláshoz

Ha profi módon kívánod megpucolni az epret, nézd meg ezt a szuper trükköt!

Az elkészítés lépései

1. Mosd meg az epret, távolítsd el a zöld részeket, majd darabold fel.

2. Tedd turmixgépbe az epret, a natúr kesudiót és a mandulatejet, add hozzá az édesítőt, a citromlevet és egy csipet sót. Turmixold teljesen simára.

3. Jöhet a rózsavíz, csak keverd a krémleveshez, de vigyázz, ne használj túl sokat, mert meglehetősen intenzív az aromája.

4. Tedd hűtőbe az eperkrémlevest legalább 1 órára, hogy jól lehűljön és az ízek összeérjenek.

5. Tálald hidegen, friss eperdarabokkal, aprított kesudióval és mentalevéllel. Ugye mennyire egyszerű elkészíteni ezt a kicsit sem bűnös élvezetet?

Egy adag kesudiós eperkrémleves kalóriatartalma nagyjából 140–180 kcal közötti, ha mandulatejjel készíted. A rózsavíz nemcsak különleges aromát ad a krémlevesnek, hanem nyugtató és stresszcsökkentő tulajdonságokkal is bír. Támogatja az emésztést, és bár kis mennyiségben használjuk, mégis ad egyfajta wellness jelleget a levesdesszertnek.

