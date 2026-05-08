Kitüntették a hős orvost, aki az utcán hajtott végre életmentő szívműtétet

Komáromi Bence
2026.05.08.
Hatalmas megtiszteltetésben részesült az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Dr. Dubóczki Zsolt a múlt héten 7 perc leforgása alatt a nyílt utcán hajtott végre egy sikeres életmentő szívműtétet. Most különleges kitüntetéssel díjazták az emberpróbáló munkáját.

Világszinten is csodaszámban megy az az életmentés, amelyet a múlt héten Dr. Dubóczki Zsolt és a csapata hajtott végre Szigetújfaluban. A sebész főorvos a Magyar Légimentők Nonprofit Kft. csapatával érkezett egy riasztás helyszínére, ahol egy szíven szúrt, kritikus állapotban lévő beteget találtak. Az idő és a körülmények nem tették lehetővé, hogy a mentőhelikopter időben kórházba szállítsa a sérültet, ezért Dr. Dubóczki Zsolt a nyílt utcán 7 perc alatt életmentő szívműtétet hajtott végre a betegen. A gyors és precíz munkának hála sikerült megmenteniük a bajbajutott férfi életét.

Dr. Dubóczki Zsolt nem teketóriázott, felnyitotta a férfi mellkasát és a nyílt utcán operálta meg a bajbajutottat
Dr. Dubóczki Zsolt arany fokozatú elismerést kapott a nem mindennapi teljesítményéért

Most az Országos Mentőszolgálat arról számolt be a hivatalos Facebook-oldalán, hogy az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa megkapta a Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatú elismerését.

„Mint ismeretes, Dr. Dubóczki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot (Solténszky Mátyás paramedikus és Vörös Tamás pilóta bajtársat) a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy harminc éves, szívtáji szúrt sérülést elszenvedett, kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata az OMSZ bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringésmegállás alakult ki, így ritka, életmentő beavatkozást hajtottak végre. Önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért Dr. Dubóczki Zsolt főorvos a „Köz Szolgálatáért érdemjel” arany fokozat elismerést vehetett át a mai napon" – olvasható a szervezet beszámolójában. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
