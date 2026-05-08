A történelem második legnagyobb cunamija pusztított – Az Eiffel-toronynál is magasabbak voltak a hullámok

A globális felmelegedés hatására olyan időjárási anomáliák alakultak ki, hogy az ember szinte hozzászokott a természeti katasztrófákhoz. Tavaly augusztusban azonban kicsin múlott, hogy ne végezzék tömegek hullámsírba. Ugyanis az egyik legkedveltebb alaszkai turistacélpontot a valaha mért második legnagyobb cunami tarolta le, a vízfal mellett még az Eiffel-torony is eltörpült volna.
Alaszkai cunami 2025-ben
- 2025. augusztus 10-én 481 m magas hullám tarolta le az alaszkai Tracy Arm fjordot.
- Ez a valaha mért második legnagyobb cunami a szemtanúk beszámolói és a mérések alapján.
- Egy visszahúzódó gleccser miatt földcsuszamlás okozta az áradást.
- A fjord kedvelt turistacélpont, de halálos áldozatról nem ékeztek hírek.
Letarolt hegyoldal: a legnagyobb cunami ezüstéremmel
Egy csapat kajakos 2025-ben a turisták által kedvelt, festői Tracy Arm fjord partján táborozott, amikor augusztus 10-én, 5:45 körül arra lettek figyelmesek, hogy víz folyik el a sátrak mellett, egy kenut és a felszerelés nagy részét magával ragadva. Másik szemtanú egy part felé közeledő két méteres hullámról számolt be, míg egy, a fjord torkolata közelében horgonyzó óceánjáró utasai vad áramlatokról és tajtékzó vizet láttak.
Nem is tudták, hogy a halállal néztek farkasszemet, ugyanis a valaha mért második legnagyobb cunamija száguldott el mellettük. Csodával határos, hogy az árhullám nem követelt emberéleteket, valószínű, hogyha pár órával később következik be, rengeteg halálos áldozat vámszedője lett volna, mivel ez az egyik legsűrűbben látogatott természeti látnivaló az északi államban.
Az UCL Egyetem kutatói a szemtanúk beszámolói, illetve a szeizmométerek és műholdak adatait felhasználva sokkoló felfedezést tettek, ugyanis a nagy cunami fal elérte a 481 m-es magasságot.
Ezzel második helyet vívott ki a legnagyobb cunamik listáján, az eddigi csúcstartó, a szintén Alaszkában mért Lituya-öböl 524 méteres árhulláma után, mely 1958-ban történt. A Tracy Arm fjord cunami emberéletet ugyan nem követelt, de a környező élővilágot teljesen letarolta, eddig hat hajózási társaság módosította eddig az útvonalát.
Mi okozta az alaszkai megacunamit?
A gigászi cunami 2025-ben intő példa lehet az emberiség számára, mivel közvetve a klímaváltozás következménye. Ugyanis a kutatók mérései megállapították, hogy a hegyet tartó gleccser pár héten belül mintegy 500 méterrel visszahúzódott a szokatlanul meleg klíma miatt. Emiatt földcsuszamlás alakult ki: annyi szikla és kőtörmelék hullott a fjord vizébe, ami bőven elég lenne 24 gízai nagy piramis felépítéséhez.
Különös részlet, hogy míg a legtöbb megacumani esetében napokkal, hetekkel sőt mi több, hónapokkal, évekkel korábban mutatkoznak előjelek, addig a Tray Arm fjord esetében ilyenről nem lehetett beszámolni.
Legfeljebb kisebb rengések jelezték, hogy a sziklafal megrepedt, de nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. Szerencsére ebben az esetben sikerült elkerülni a haláleseteket, ám a jövőre való tekintettel riasztó rendszerek telepítését javasolják a veszélyeztetett körzetekben. „Talán néhány órával vagy nappal előre értesíthetnek minket egy potenciálisan katasztrofális eseményről.” Ezt már a Calgary Egyetem professzora, Dr. Dan Shugar tette hozzá.
„Sok szeizmikus megfigyelőállomás valós időben szolgáltat adatokat, így némi optimizmusra ad okot, hogy az így szerzett információkat egy riadóztató rendszerré tudjuk alakítani.”
A globális felmelegedés miatt sajnos a közeljövőben egyre több megacunami alakulhat ki, minden előjel nélkül. Különösen veszélyeztetett a Földközi-tenger környéke, azon belül is a Francia Riviéra, ahol 100%, hogy áradások alakulnak ki a következő harminc évben.
Alaszkai megacunami 2025-ben
A Tracy Arms fjordban 2025 augusztusában 481 m magas hullámot mértek, ami a valaha mért második legnagyobb cunami. Mivel a korai órákban következett be, nem szedett halálos áldozatot. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek a természeti katasztrófák.
