A Szellemekkel suttogó barna szépsége szőke lett - Még sosem volt ilyen dögös Jennifer Love Hewitt

Jónás Ágnes
2026.05.20.
Ismét bebizonyította, hogy nem fél a látványos átalakulásoktól. Jennifer Love Hewitt ezúttal új fizurára váltott. A rajongók szerint még sosem nézett ki ennyire angyalian. Nézd meg a videót, amelyből megtudhatod, milyen titkos pluszt kapott még a színésznő haja a hullámos, dús hatás érdekében.

Szinte rá sem lehet ismerni! Jennifer Love Hewitt merész váltással mézszőkére festette hosszú haját, ami teljesen új karaktert adott arcának és megjelenésének. Az eredményt egy, a Doktor Szöszi ikonikus jelenetét idéző vicces Instagram-videóban tette közszemlére.

Jennifer Love Hewitt volt már vörös és barna is.
  • Jennifer Love Hewitt sötét árnyalatú haját egy visszafogottabb, ugyanakkor elképesztően angyali hajszínre festette.
  • A látványos átalakulást egy Instagram-videóban mutatta meg.
  • A rajongók szerint a színésznő még sosem volt ennyire dögös.

Hewitt és állandó fodrásza-színspecialistája, Nikki Lee nemrégiben közös Instagram Reels-videóban mutatták meg az átalakulást. A színésznő előrehajolt, majd hirtelen felegyenesedett — ekkor láthattuk meg új hajszínét: a ragyogó mézszőkét. Lee a posztban részletesen elmagyarázta a teljes hajfestési folyamatot és a felhasznált termékeket is.

„A tökéletes hatás érdekében póthajat is felhelyeztünk, amely extra hosszúságot és volument ad a frizurának. Az eredmény szerintem csodálatos, habár én elfogult vagyok Jennel kapcsolatban: lágy hullámokkal teli, dús hajkorona aranyló, mézes tónussal ”– mesélte Lee.

A forgatási szünetekben mindig változtatunk egy kicsit a hajamon! Szeretek átváltozni és a mostani külsőmet is nagyon kedvelem” – írta Hewitt egy szelfi mellé, amelyben megjelölte a frizurán dolgozó többi szakembert is. A színésznő valóban szereti a szezonalitáshoz és az aktuális élethelyzetekhez igazítani a külsejét: korábban bevállalt már laza, más sztárok által is kedvelt fekete bubifrizurát, sőt, egy merészebb rózsaszín árnyalatot is, amitől 10 évvel tűnt fiatalabbnak.

A rajongók azonnal reagáltak Jennifer Love Hewitt új hajstílusára

Nyári haj, imádom!” – írta az egyik kommentelő, aki máris inspirációt merített saját, következő hajszínéhez. Egy másik rajongó pedig pontosan azt fogalmazta meg, amit mindenki gondol: „Tökéletes! Hogy lehet, hogy minden hajszín ennyire jól áll neked???!"

Mivel ez a hajszínváltás valószínűleg csak a forgatási szünet idejére szól, a színésznő jó eséllyel visszatér majd a barna vagy a vörös árnyalatokhoz. Addig viszont bőven van ideje kideríteni, tényleg szórakoztatóbb-e szőkeként az élet. 

