A Szellemekkel suttogó barna szépsége szőke lett - Még sosem volt ilyen dögös Jennifer Love Hewitt

Szinte rá sem lehet ismerni! Jennifer Love Hewitt merész váltással mézszőkére festette hosszú haját, ami teljesen új karaktert adott arcának és megjelenésének. Az eredményt egy, a Doktor Szöszi ikonikus jelenetét idéző vicces Instagram-videóban tette közszemlére.

Jennifer Love Hewitt volt már vörös és barna is.

Forrás: Disney General Entertainment Con

Jennifer Love Hewitt új frizurája Jennifer Love Hewitt sötét árnyalatú haját egy visszafogottabb, ugyanakkor elképesztően angyali hajszínre festette.

A látványos átalakulást egy Instagram-videóban mutatta meg.

A rajongók szerint a színésznő még sosem volt ennyire dögös.

Hewitt és állandó fodrásza-színspecialistája, Nikki Lee nemrégiben közös Instagram Reels-videóban mutatták meg az átalakulást. A színésznő előrehajolt, majd hirtelen felegyenesedett — ekkor láthattuk meg új hajszínét: a ragyogó mézszőkét. Lee a posztban részletesen elmagyarázta a teljes hajfestési folyamatot és a felhasznált termékeket is.

„A tökéletes hatás érdekében póthajat is felhelyeztünk, amely extra hosszúságot és volument ad a frizurának. Az eredmény szerintem csodálatos, habár én elfogult vagyok Jennel kapcsolatban: lágy hullámokkal teli, dús hajkorona aranyló, mézes tónussal ”– mesélte Lee.

„A forgatási szünetekben mindig változtatunk egy kicsit a hajamon! Szeretek átváltozni és a mostani külsőmet is nagyon kedvelem” – írta Hewitt egy szelfi mellé, amelyben megjelölte a frizurán dolgozó többi szakembert is. A színésznő valóban szereti a szezonalitáshoz és az aktuális élethelyzetekhez igazítani a külsejét: korábban bevállalt már laza, más sztárok által is kedvelt fekete bubifrizurát, sőt, egy merészebb rózsaszín árnyalatot is, amitől 10 évvel tűnt fiatalabbnak.

A rajongók azonnal reagáltak Jennifer Love Hewitt új hajstílusára

„Nyári haj, imádom!” – írta az egyik kommentelő, aki máris inspirációt merített saját, következő hajszínéhez. Egy másik rajongó pedig pontosan azt fogalmazta meg, amit mindenki gondol: „Tökéletes! Hogy lehet, hogy minden hajszín ennyire jól áll neked???!"

Mivel ez a hajszínváltás valószínűleg csak a forgatási szünet idejére szól, a színésznő jó eséllyel visszatér majd a barna vagy a vörös árnyalatokhoz. Addig viszont bőven van ideje kideríteni, tényleg szórakoztatóbb-e szőkeként az élet.

