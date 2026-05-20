Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
Világsztár

Így néz ki Reese Witherspoon 22 éves fia: kiköpött mása a színésznőnek - FOTÓ

Világsztár Reese Witherspoon sztárgyerek gyerek
Egy diplomaosztó elég volt ahhoz hogy a világ Deaconre figyeljen. Reese Witherspoon fia elképesztően hasonlít a színésznőre. Olyan, mintha kétpetéjű ikrek lennének.

Az időt nem lehet megállítani. Ez jól látszik abból is, hogy Ryan Phillippe és Reese Witherspoon fia, Deacon már le is diplomázott. Elképesztő, hogy míg korábban inkább apjára, felnőttként már édesanyjára hasonlít jobban.

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon gyakorlatilag mintha klónozta volna magát.
Forrás: Getty Images

Reese Witherspoon fia anyja férfi változata

  • Eddig azt hittük, csak lánya hasonlít szinte megszólalásig a színésznőre.
  • A fiatal felnőtt Deacon ugyan apja vonásait is magán viseli, de édesanyja mellett állva mintha ikrek lennének.
  • A 22 éves fiú diplomaosztóján készült kép járja be most az internetet.

Szinte hihetetlen, hogy mindenki Dr. Szöszije, Reese Witherspoon már 50 éves. A színésznő kétszer volt házas, és három gyermeke született. A legidősebb nepo baby azonban szinte egyáltalán nem hasonlítanak édesapjukra, a még most is elképesztően sármos Ryan Phillippe-re. A reflektorfényben inkább lánya fürdőzik, aki úgy tűnik, nemcsak édesanyja külsejét, de tehetségét is örökölte, ugyanis Ava Philippe nemrég kapta meg első filmes főszerepét.

Reese Witherspoon fia, Deacon Phillippe viszont kevesebbet szerepel a médiában. Most azonban rajta volt a családi rivaldafény, ugyanis a 22 éves fiú lediplomázott a New York-i Egyetemen. Édesanyja azt írta, „Micsoda hatalmas teljesítmény! Annyira büszke vagyok rád”, míg nővére hozzátette: „Igazi tudós vagy! A dolgozatoddal is bizonyítod! Büszke vagyok rád!” 

A színésznő és első két gyermeke közti hasonlóság már egészen korán láthatóvá vált. Itt van például egy olyan fotó, amit Deacon osztott meg közösségi oldalán, amikor édesanyját felköszöntötte. Bár tény, hogy itt a fiú még apja vonásait is erősen magán viselte.

Érdekes, hogy míg Ryan Phillippe-pel közös gyerekei szinte a klónjai, addig a második férjétől született fia, a 13 éves Tennessee Toth inkább édesapjára hasonlít. Bár a színésznő tőle is elvált, mégsem búslakodik, most épp egy milliárdos üzletemberrel randizgat.

Reese Witherspoon fia már szerepelt a képernyőn, de zenészént is tevékenykedik Deacon néven. Kíváncsian várjuk, mi lesz majd a színész szülők palántájából.

Ezek is érdekelhetnek:

Megkapta első főszerepét a hollywoodi nepo baby — Reese Witherspoon lánya romantikus vígjátékkal kezdi filmes karrierjét

A 25 éves Ava Phillippe úgy tűnik, anyja nyomdokaiba lép. A hollywoodi nepo baby, akinek az apja Ryan Phillippe, az anyja pedig Reese Witherspoon, már kapott kisebb szerepeket, de igazi főszerepet először játszik majd. A jó hírről, hogy őt választották a Laura Dean Keeps Breaking Up With Me című film címszerepére, hétfőn kapta meg a színésznő.

Sármos és elképesztően izmos Hollywood legkölyökképűbb ötvenese: Ryan Phillippe-től még mindig elolvadunk

A Motorheads sorozatban vállalt szerepéig az utóbbi időben keveset hallottunk róla. Sajnos: ugyanis Ryan Phillippe-et bármikor szívesen elnézegetjük.

Nepo babyk, akik kiérdemelték a sikert – Ők tényleg tehetségesek

Hollywoodot behálózták az olyan hírességek, akiknek sikere a családi háttérből fakad.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu