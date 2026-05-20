Így néz ki Reese Witherspoon 22 éves fia: kiköpött mása a színésznőnek - FOTÓ

Az időt nem lehet megállítani. Ez jól látszik abból is, hogy Ryan Phillippe és Reese Witherspoon fia, Deacon már le is diplomázott. Elképesztő, hogy míg korábban inkább apjára, felnőttként már édesanyjára hasonlít jobban.

Reese Witherspoon gyakorlatilag mintha klónozta volna magát.

Forrás: Getty Images

Reese Witherspoon fia anyja férfi változata Eddig azt hittük, csak lánya hasonlít szinte megszólalásig a színésznőre.

A fiatal felnőtt Deacon ugyan apja vonásait is magán viseli, de édesanyja mellett állva mintha ikrek lennének.

A 22 éves fiú diplomaosztóján készült kép járja be most az internetet.

Szinte hihetetlen, hogy mindenki Dr. Szöszije, Reese Witherspoon már 50 éves. A színésznő kétszer volt házas, és három gyermeke született. A legidősebb nepo baby azonban szinte egyáltalán nem hasonlítanak édesapjukra, a még most is elképesztően sármos Ryan Phillippe-re. A reflektorfényben inkább lánya fürdőzik, aki úgy tűnik, nemcsak édesanyja külsejét, de tehetségét is örökölte, ugyanis Ava Philippe nemrég kapta meg első filmes főszerepét.

Reese Witherspoon fia, Deacon Phillippe viszont kevesebbet szerepel a médiában. Most azonban rajta volt a családi rivaldafény, ugyanis a 22 éves fiú lediplomázott a New York-i Egyetemen. Édesanyja azt írta, „Micsoda hatalmas teljesítmény! Annyira büszke vagyok rád”, míg nővére hozzátette: „Igazi tudós vagy! A dolgozatoddal is bizonyítod! Büszke vagyok rád!”

A színésznő és első két gyermeke közti hasonlóság már egészen korán láthatóvá vált. Itt van például egy olyan fotó, amit Deacon osztott meg közösségi oldalán, amikor édesanyját felköszöntötte. Bár tény, hogy itt a fiú még apja vonásait is erősen magán viselte.

Érdekes, hogy míg Ryan Phillippe-pel közös gyerekei szinte a klónjai, addig a második férjétől született fia, a 13 éves Tennessee Toth inkább édesapjára hasonlít. Bár a színésznő tőle is elvált, mégsem búslakodik, most épp egy milliárdos üzletemberrel randizgat.

Reese Witherspoon fia már szerepelt a képernyőn, de zenészént is tevékenykedik Deacon néven. Kíváncsian várjuk, mi lesz majd a színész szülők palántájából.

Ezek is érdekelhetnek: