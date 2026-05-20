Jó utat, 'Apa'!” – Így búcsúztak lányai Scherer Pétertől

Scherer Péter kedden, 64 éves korában hunyt el. A színészt az Apatigrisben 2020. április 12. és 2023. március 22. között láthattuk, a sorozat összesen három évadot és 28 epizódot ért meg. A forgatások alatt különleges kapcsolat alakult ki Pepe és a sorozatbeli lányait játszó színésznők között.
Így búcsúztak sorozatbeli lányai Scherer Pétertől
Scherer Péter halála után az Apatigrisben vele együtt játszó színésznők is személyes emlékekkel búcsúztak. Rujder Vivien egy videót osztott meg, amelyen a színész felszabadultan énekli a Jól vagyok című dalt. „A legkedvesebb emlékem rólad, egyetlen Pepi” – írta a felvételhez.
Michl Júlia, aki Labanc Szandrát, a legkisebb lányt alakította, közös forgatási fotókkal emlékezett meg Scherer Péterről. Búcsúja különösen megrendítő volt:
„Drága Pepe, köszönök neked mindent! Jó utat, 'Apa'!” - írta.
Schmidt Sára, aki az Apatigrisben a középső lányt játszotta, Instagram-történetben idézte fel Scherer Péter emlékét: közös „családi” fotókat osztott meg.
Scherer Péter a valóságban is három gyermeket nevelt feleségével, Bencze Viktóriával: egy fiuk és két lányuk született. Az életben engedékenyebb apának tartotta magát, mint amilyen Labanc Péter volt a sorozatban. Azt mondta, otthon kevesebbet vitatkozott a gyerekeivel, nem akart mindent ellenőrizni, és igyekezett nagyobb szabadságot adni nekik. Azt is elárulta, hogy utólag bánja, amiért nem született több gyermeke, kettőt szívesen vállalt volna.
