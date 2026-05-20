Jó utat, 'Apa'!” – Így búcsúztak lányai Scherer Pétertől

Scherer Péter kedden, 64 éves korában hunyt el. A színészt az Apatigrisben 2020. április 12. és 2023. március 22. között láthattuk, a sorozat összesen három évadot és 28 epizódot ért meg. A forgatások alatt különleges kapcsolat alakult ki Pepe és a sorozatbeli lányait játszó színésznők között.

Scherer Péter az Apatigrisben is nagyot alakított

Forrás: Veszprém Megyei Napló

Így búcsúztak sorozatbeli lányai Scherer Pétertől

Scherer Péter halála után az Apatigrisben vele együtt játszó színésznők is személyes emlékekkel búcsúztak. Rujder Vivien egy videót osztott meg, amelyen a színész felszabadultan énekli a Jól vagyok című dalt. „A legkedvesebb emlékem rólad, egyetlen Pepi” – írta a felvételhez.

Michl Júlia, aki Labanc Szandrát, a legkisebb lányt alakította, közös forgatási fotókkal emlékezett meg Scherer Péterről. Búcsúja különösen megrendítő volt:

„Drága Pepe, köszönök neked mindent! Jó utat, 'Apa'!” - írta.

Schmidt Sára, aki az Apatigrisben a középső lányt játszotta, Instagram-történetben idézte fel Scherer Péter emlékét: közös „családi” fotókat osztott meg.

Scherer Péter a valóságban is három gyermeket nevelt feleségével, Bencze Viktóriával: egy fiuk és két lányuk született. Az életben engedékenyebb apának tartotta magát, mint amilyen Labanc Péter volt a sorozatban. Azt mondta, otthon kevesebbet vitatkozott a gyerekeivel, nem akart mindent ellenőrizni, és igyekezett nagyobb szabadságot adni nekik. Azt is elárulta, hogy utólag bánja, amiért nem született több gyermeke, kettőt szívesen vállalt volna.

