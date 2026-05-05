„Egyetlen kérdés miatt omlott össze minden, amit biztosnak hittem” – A fiatal nő megdöbbentő felismerése

Mivel panaszait környezete lesöpörték az asztalról, fáradtságnak, vizsgaidőszakra jellemző stressznek betudva, Julia összeszorított foggal folytatta tanulmányait. „Miért nem szeretem azt, amit csinálok, ha egyszer ez az álmom? Ezt mantrázva végül újra lendületbe jöttem, a javuló jegyeimet barátaim és családom is pozitívan értékelte. Kívülről minden rendben volt, ám én mégis ürességet éreztem.

Egy szemeszter csúszással sikerült eljutnia addig, hogy rezidens legyen, ám mindeközben nem csak barátaitól és családjától, de önmagától is elszigetelődött. Amikor rezidensnek állt, egy kiüresedett váz volt, aki csak a családi, társadalmi elvárásoknak élt. Utolérte a magasan funkcionáló depresszió csapdája.

Hálásnak kellett volna lennem azért, mert volt egy remek szakmám, közben mégsem voltam boldog. Ettől csak bűntudatom lett, ami miatt még mélyebbre süllyedtem az önmarcangolásban.

„Esténként álmatlanul forgolódtam, nem kívántam az ételt, pánikrohamaim lettek. A mentális problémák már a rezidensi teljesítményemre is kihatottak, így tudtam, hogy valami nagyon nem oké. Az egyetemen volt ingyenes pszichológiai szaktanácsadás, így mit veszíthetek alapon bejelentkeztem egy alkalomra. Ott hangzott el a kérdés, ami felfedte a belső konfliktus okát.”

Egyetlen kérdés, ami kihúzta alólam a talajt

Julia kezdetben némileg bizonytalan volt a szakemberrel szemben, ám hamar megeredt a nyelve. Jól esett neki, hogy valaki ítélkezés nélkül meghallgatta. Aztán elhangzott az a kérdés, ami fenekestül felforgatta világlását.

Mit gondolsz, ha egy éven belül meghalnál, büszke lennél arra, amit elértél?

A lányt teljesen ledöbbentette a kérdés nyers mivolta, hirtelen köpni-nyelni nem tudott: „Olyan volt, mintha az idő megállt volna, a Föld abbahagyta volna a forgását új dimenziókapu nyílt volna meg. Más körülmények között lazán rávágtam volna, hogy »igen«, de akkor csak egy erőltetett »talánra« futotta.

Otthon ültem megsemmisülve, és kattogott az agyam: nem a saját életemet éltem. Hamar rájöttem, hogy az orvosit nem saját elhatározásból, hanem megfelelési kényszerből, családi nyomásra kezdtem el. Ahogy haladtunk előre a terápiával, szépen lassan kikristályosodott, hogy ha boldog és önazonos ember akarok lenni, akkor bizony változtatnom kell.

Mielőtt kiiratkozott volna a képzésről, közölte szüleivel döntését, akik eleinte ugyan sokkot éltek át, de végül kénytelenek voltak beletörődni lányuk döntésébe. Azonban Julia számára az igazi kihívás csak most jött el: újra fel kellett építenie magát.