Rossz hír érkezett az Emily Párizsban rajongóinak: erre a bejelentésre senki nem számított

A Netflix és Lily Collins bejelentette, az Emily Párizsban a 6. évad után már nem folytatódik. Most azonban még gőzerővel forgatnak, a stábot Mykonoson kapták lencsevégre.

Forog a sorozat, de az Emily Párizsban stábja már a búcsúra készül. És most már a nézők is, ugyanis az alkotók közölték, a 6. évad lesz az utolsó.

„A 6. évadban minden benne lesz, amit a sorozatban annyira szerettek, és ez lesz az utolsó fejezet Emily életre szóló kalandjában. Az egész stáb és a színészgárda teljes szívével azon dolgozik, hogy ez egy fantasztikus búcsúévad legyen, amelynek forgatását éppen most kezdtük el. Alig várom a előttünk álló varázslatos pillanatokat, és hogy a legsikkesebb módon ünnepelhessük veletek az utolsó évadot. Hihetetlenül hálásak vagyunk, és szeretünk titeket” – jelentette be Lily Collins.

„Életem egyik legnagyobb élménye volt Emily Párizsban című film elkészítése ezzel a rendkívüli szereplőgárdával és stábbal” – idézi Darren Start, a sorozat alkotóját a The Sun.

A produkció korábban többek között Párizsban, Rómában és a francia Riviérán is forgatott, most pedig Görögország és Monaco is felkerült az Emily Párizsban ikonikus helyszíneinek listájára.

