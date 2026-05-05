Már májusban megjelenhet a szuper El Niño, amely magával hozhatja az eddigi legforróbb nyarat

Komáromi Bence
2026.05.05.
Perzselő hőségre kell számítanunk idén nyáron. Amennyiben beigazolódik a szakértők jóslata, akkor a hamarosan elkezdődő szuper El Niño az eddigi legforróbb nyarat hozhatja magával.

Mi az az El Niño? Ez egy természetes éghajlati jelenség, amely általában a Csendes-óceán trópusi térségében alakul ki 2-7 évente és a vízfelszín jelentős felmelegedését okozza. Ez a folyamat azonban drasztikus időjárási viszontagságokat okozhat globális szinten. Van ahol aszályt, máshol áradásokat és hurrikánokat eredményezhet, ami pedig a legijesztőbb, hogy jelentős hőmérséklet-emelkedést is hozhat magával. A szakértő szerint idén akár rekordmeleget is okozhat.

A szuper El Niño rekordmeleget hozhat magával idén nyáron
A szakértők megnyomták a vészcsengőt: hamarosan megérkezhet a szuper El Niño

A klímakutatók már évek óta figyelmeztetik az emberiséget arra, hogy valami nincsen rendben az óceánokkal. Évről évre megtapasztalhatjuk, hogy egyre melegebbek a nyarak és egyre szélsőségesebb az időjárás világszerte. Azonban ami most következik, arra még korábban soha nem volt példa. A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint idén év elején a La Niña ( az El Niño hideg fázisa) kordában tartotta a hőmérsékletet, azonban ennek hamarosan vége és valami olyan válthatja fel, amelyre nem biztos, hogy fel vagyunk készülve.

A szuper El Niño részletei

  • Korábban 2026 őszére várták a kutatók a megérkezését, azonban a legfrissebb kutatások szerint sokkal hamarabb kezdődhet el a természeti jelenség.
  • A szakértők szerint az El Niñot nem az éghajlatváltozás okozza, azonban amikor egybeesik a két esemény, az szélsőséges időjárást eredményezhet.
  • Az Unilad klímakutatói szerint 25% az esély rá, hogy idén szuper El Niño alakuljon ki. Ez azt jelenti, hogy az átlagos 2 fok helyett 4 fokkal növekedhet az óceánok felszínének hőmérséklete. Egyes mérések szerint már most 3 fok körüli az eltérés.

Ez a folyamat néhány héten belül drasztikusabbá válhat és a lap tájékoztatása szerint 2026 lehet az eddigi legforróbb év. Itt azonban még nincs vége a rossz híreknek, ugyanis vélhetőleg a 2027-es év még ennél is melegebb lehet az El Niño hatására.

