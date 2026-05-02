Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorsszerű fordulat

30 év után találtak egymásra az elszakított testvérek – Szívszorító videó

sorsszerű fordulat családegyesítés egymásra találás
Komáromi Bence
2026.05.02.
Ha bizonyítékot keresel arra, hogy létezik a sors, akkor ne keress tovább. Az elszakított testvérek újratalálkozása ugyanis tipikus példája annak, amikor egy felsőbb erő vezeti az emberek útját.

Hihetetlen emberi történet következik. 30 év után egymásra találtak az elszakított testvérek. Egy nyugdíjas testvérpár tagjairól ugyanis kiderült, hogy hónapok óta ugyannak az idősek otthonának a lakói, csak ők nem tudtak róla. A 82 éves Becky Gibson és az öccse, a 75 éves Ralph Slawter évtizedek át hiába keresték egymást, végül azonban a sors úgy keverte a kártyáit, hogy újra találkozhattak egymással. Innentől pedig soha többet nem engedik el egymás kezét.

30 év után újra egymásra találtak az elszakított testvérek
30 év után újra egymásra találtak az elszakított testvérek 
Forrás: Youtube

Az elszakított testvérek gyermekei találtak elsőként egymásra

A People járt utána annak, hogyan fordulhatott elő, hogy 30 évig nem találták meg egymást a testvérek, majd mégis ugyanabba a nyugdíjas otthonba kerültek.

Ralph és Becky az ohiói Manchesterben nőttek fel, azonban a fiútestvér felnőttként csatlakozott a hadsereghez és megjárta Vietnámot is, ahonnan Bíbor szívvel és Ezüst csillaggal kitüntetve került haza. Később pedig mint katonai orvos teljesített szolgálatot Amerika különböző pontjain. Ralph nővére hasonló szakmai érdeklődést mutatott, ugyanis ő  ápolónőként helyezkedett el, miután elköltözött a szülővárosukból. A 90-es évek elején azonban megszakadt közöttük a kapcsolat és többet nem tudták elérni egymást.

Így ment ez egészen a 2020-as évekig, amikor is a gyermekeik – akik egymás unokatestvérei – véletlenül össze nem futottak egy Facebook-bejegyzés kommentmezőjében. Az ohiói idősek otthona ugyanis megosztott egy posztot, amelyet mindkét rokon kedvelt, majd rövid beszélgetésbe elegyedtek, amely során kiderült, hogy a szüleik ugyanabban az intézményben élnek.

„Feltettem a Facebookra, hogy apa a Rose Lane Intézet lakója, nemsokkal később pedig az unokatestvérem rám írt, hogy az ohiói otthonban lakik-e? Kiderült, hogy az anyukája is ott él egy másik szárnyban" – árulta el a lapnak Ralph lánya, Josie Hagy. A nő beszámolt arról is, hogy az édesapja szinte sokkos állapotba került a boldogságtól, amikor 30 év után újra találkozhatott a nővérével.

„Lementünk az előtérbe és az unokám odakísért hozzá. Azonnal megismert! Hatalmas volt az öröm és nagyon inspiráló volt az egész helyzet. Nem hittem, hogy valaha is újra láthatom őt, erre most itt vagyunk. Most már minden napunkat együtt töltjük" – fejtette ki könnyes szemmel az idős férfi.

A családegyesítés további részleteit, valamint a testvérpár tagjairól készült felvételeket itt tudod megtekinteni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Családegyesítés: kibékült egymással Eric Roberts, Julia Roberts és Emma Roberts

Hiába van három világhírű színész is a famíliában, a Roberts család élete tele volt konfliktusokkal.

Megtörtént az áttörés: Harry herceg hatalmas lépést tett a családegyesítés felé

Közeledik a nagy találkozó időpontja: egyre nagyobb az esély rá, hogy Károly király újra láthassa az unokáit. Ráadásul Harry herceg jogi harca is rendeződni látszik Angliában.

Négyévesen rabolták el, 30 év után talált haza édesanyjához a férfi - Videó

Kisfiú volt, amikor elszakították a családjától a férfit, aki a tévében, vonásairól ismerte fel édesanyját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu