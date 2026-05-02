30 év után találtak egymásra az elszakított testvérek – Szívszorító videó

Hihetetlen emberi történet következik. 30 év után egymásra találtak az elszakított testvérek. Egy nyugdíjas testvérpár tagjairól ugyanis kiderült, hogy hónapok óta ugyannak az idősek otthonának a lakói, csak ők nem tudtak róla. A 82 éves Becky Gibson és az öccse, a 75 éves Ralph Slawter évtizedek át hiába keresték egymást, végül azonban a sors úgy keverte a kártyáit, hogy újra találkozhattak egymással. Innentől pedig soha többet nem engedik el egymás kezét.

Forrás: Youtube

Az elszakított testvérek gyermekei találtak elsőként egymásra

A People járt utána annak, hogyan fordulhatott elő, hogy 30 évig nem találták meg egymást a testvérek, majd mégis ugyanabba a nyugdíjas otthonba kerültek.

Ralph és Becky az ohiói Manchesterben nőttek fel, azonban a fiútestvér felnőttként csatlakozott a hadsereghez és megjárta Vietnámot is, ahonnan Bíbor szívvel és Ezüst csillaggal kitüntetve került haza. Később pedig mint katonai orvos teljesített szolgálatot Amerika különböző pontjain. Ralph nővére hasonló szakmai érdeklődést mutatott, ugyanis ő ápolónőként helyezkedett el, miután elköltözött a szülővárosukból. A 90-es évek elején azonban megszakadt közöttük a kapcsolat és többet nem tudták elérni egymást.

Így ment ez egészen a 2020-as évekig, amikor is a gyermekeik – akik egymás unokatestvérei – véletlenül össze nem futottak egy Facebook-bejegyzés kommentmezőjében. Az ohiói idősek otthona ugyanis megosztott egy posztot, amelyet mindkét rokon kedvelt, majd rövid beszélgetésbe elegyedtek, amely során kiderült, hogy a szüleik ugyanabban az intézményben élnek.

„Feltettem a Facebookra, hogy apa a Rose Lane Intézet lakója, nemsokkal később pedig az unokatestvérem rám írt, hogy az ohiói otthonban lakik-e? Kiderült, hogy az anyukája is ott él egy másik szárnyban" – árulta el a lapnak Ralph lánya, Josie Hagy. A nő beszámolt arról is, hogy az édesapja szinte sokkos állapotba került a boldogságtól, amikor 30 év után újra találkozhatott a nővérével.

„Lementünk az előtérbe és az unokám odakísért hozzá. Azonnal megismert! Hatalmas volt az öröm és nagyon inspiráló volt az egész helyzet. Nem hittem, hogy valaha is újra láthatom őt, erre most itt vagyunk. Most már minden napunkat együtt töltjük" – fejtette ki könnyes szemmel az idős férfi.