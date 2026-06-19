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Selena Gomez férje félig kopasz lett: Benny Blanco sokkolta új külsejével a rajongókat

új frizura Selena Gomez Benny Blanco
Laci Patricia
2026.06.19.
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Selena Gomez férje döbbenetes átalakuláson esett át. Benny Blanco félig kopaszra nyírta a haját, így már csak a feje egyik oldalát díszítik a védjegyévé vált göndör fürtjei.

Selena Gomez férje, Benny Blanco az extravagáns stílus híve, most a frizurájával sokkolta a világot, ugyanis félig megvált a bongyor hajától. A rajongók teljesen lesokkolódtak a zenei producer és dalszövegíró külsején.

Benny Blanco és Selena Gomez Hollywood egyik sztárpárja.
Benny Blanco és Selena Gomez Hollywood egyik sztárpárja.
Forrás: Doug Peters / Northfoto
  • Selena Gomez férje, Benny Blanco új frizurával sokkolta a rajongókat.
  • A védjegyévé vált bongyor hajától csak félig vált meg.
  • A zenei producer a Complex YouTube-csatornán debütált új külsejével.

Benny Blanco új frizurája

A 38 éves Blanco a Complex YouTube-csatorna legújabb epizódjában szerepelt, méghozzá nem is akármilyen külsővel: ahogy az alábbi képernyőfotón is látszik, félig kopasz fejjel ült le a kamerák elé.

Benny Blanco félig kopaszon
Ilyen lett Benny Blanco új frizurája.
Forrás: YouTube/Complex

A rajongók teljesen kiakadtak a sztár új külsején

A szokatlan külső láttán azonnal megszaporodtak a kommentek a videó alatt, a rajongók egy része maximálisan abban hitt, hogy Blanco biztosan elveszíthetett valamilyen fogadást, és csak ezért vált meg félig a göndör hajától: „Mégis milyen fogadást veszített el Benny?”, „Úristen, mégis mi történt Bennyvel?” – fogalmazták a kommentelők.

Mások Selena Gomezt sajnálták, amiért a férje ennyire merész húzásra szánta rá magát. Többen pedig azzal poénkodtak, hogy Blanco most pont úgy néz ki, mint Skrillex a 2010-es évek elején. Ebben a hónapban nemcsak Blanco, hanem felesége is frizuraváltáson esett át, Gomez egy új hajszínt próbált ki.

A teljes videót itt tudod megnézni:

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