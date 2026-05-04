Így érettségiztek nagyanyáink régen − Retró fotók

Mindig is egyfajta felnőtté avatási szertartás volt, ahol a diákoknak először kell tanúbizonyságot tenniük önállóságról, teherbíró képességről és arról, hogy képesek-e rendszerezni több évnyi tudást. Az 1970-es években a közös tanulás, a kézzel írt tételek és a könyvtári kutatás természetes része volt a felkészülésnek, miközben az érettségi vizsgák légkörét szigorú szabályok és ünnepélyes keretek határozták meg.

1970-es érettségi vizsga.

Forrás: Fortepan/ Kenderessy Tibor

Retró fotók: így érettségiztek régen Az érettségire való felkészülés közösségi élmény volt, egyszerre jelentett tudáspróbát és társadalmi beavatást.

A 2026-os tavaszi vizsgaidőszak 2026. május 4. és július 1. között zajlik.

Mutatjuk, milyen volt az érettségi vizsga nagyszüleink és szüleink idejében.

Felkészülés az érettségire internet és online források híján

A '70-es években a felkészülés a tankönyvekre, az órai jegyzetekre és a könyvtári kutatómunkára épült, ahol a diákok gyakran alakítottak kisebb tanulóköröket, hogy közösen értelmezzék a nehezebb összefüggéseket.

A legnagyobb kincset a generációról generációra szálló, kézzel írt, indigóval másolt vagy írógéppel sokszorosított kidolgozott tételek jelentették.

Hogyan zajlott a vizsga szüleink és nagyszüleink korában?

Az 1900-as évek elején a végső eredmény lehetett az „elégségesen érett”, a „jól érett” vagy a „jelesen érett”. A '70-es évektől már az 1-től 5-ig terjedő érdemjegyskála lett a mérvadó, ami a mai napig tartja magát. Az írásbeli érettségi vizsgák május elején zajlottak, ahol a diákoknak magyarból és matematikából kellett számot adniuk tudásukról, a szóbelikre pedig – a jelenlegihez hasonlóan – júniusban került sor, ahol a magyar és a történelem mellett a kötelező orosz nyelv, valamint egy választott reál- vagy humán tárgy szerepelt a listán.

A matematika írásbelit sokan szeretnék kitörölni az emlékezetünkből. A diákok számológépek helyett ekkor még logarlécet vagy függvénytáblázatot használtak.

A Magyar Rádió és a díszterem jelentősége az érettségin

A vizsganapok reggelén a tételeket a Magyar Rádióban olvasták be élő adásban. Az írásbeli vizsgák a tantermekben zajlottak, de a szóbeli érettségi helyszíne szinte minden iskolában a díszterem (vagy az arra kijelölt legünnepélyesebb terem) volt, és itt tartották az eredményhirdetést is.