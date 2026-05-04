Így érettségiztek nagyanyáink régen − Retró fotók

Fortepan/ Urbán Tamás
retro régi képek vizsga érettségi
Jónás Ágnes
2026.05.04.
Az egyik legfontosabb mérföldkő, mert ez az első olyan tétre menő vizsgahelyzet, amely alapjaiban határozza meg egy fiatal felnőtt továbbtanulási esélyeit és karrierútját. Bár az eszközök és a követelmények sokat változtak, az érettségi vizsga szimbolikus ereje mit sem kopott az évtizedek során. Nézd meg, milyen volt a vizsgaidőszak régen!

Mindig is egyfajta felnőtté avatási szertartás volt, ahol a diákoknak először kell tanúbizonyságot tenniük önállóságról, teherbíró képességről és arról, hogy képesek-e rendszerezni több évnyi tudást. Az 1970-es években a közös tanulás, a kézzel írt tételek és a könyvtári kutatás természetes része volt a felkészülésnek, miközben az érettségi vizsgák légkörét szigorú szabályok és ünnepélyes keretek határozták meg.

Műszaki Egyetem, előadóterem. Összevont matematika írásbeli érettségi és felvételi vizsga 1973. május 12-én
1970-es érettségi vizsga.
Forrás: Fortepan/ Kenderessy Tibor

Retró fotók: így érettségiztek régen

  • Az érettségire való felkészülés közösségi élmény volt, egyszerre jelentett tudáspróbát és társadalmi beavatást.
  • A 2026-os tavaszi vizsgaidőszak 2026. május 4. és július 1. között zajlik.
  • Mutatjuk, milyen volt az érettségi vizsga nagyszüleink és szüleink idejében.

Felkészülés az érettségire internet és online források híján 

A '70-es években a felkészülés a tankönyvekre, az órai jegyzetekre és a könyvtári kutatómunkára épült, ahol a diákok gyakran alakítottak kisebb tanulóköröket, hogy közösen értelmezzék a nehezebb összefüggéseket. 

A legnagyobb kincset a generációról generációra szálló, kézzel írt, indigóval másolt vagy írógéppel sokszorosított kidolgozott tételek jelentették. 

Hogyan zajlott a vizsga szüleink és nagyszüleink korában?

Az 1900-as évek elején a végső eredmény lehetett az „elégségesen érett”, a „jól érett” vagy a „jelesen érett”. A '70-es évektől már az 1-től 5-ig terjedő érdemjegyskála lett a mérvadó, ami a mai napig tartja magát. Az írásbeli érettségi vizsgák május elején zajlottak, ahol a diákoknak magyarból és matematikából kellett számot adniuk tudásukról, a szóbelikre pedig – a jelenlegihez hasonlóan – júniusban került sor, ahol a magyar és a történelem mellett a kötelező orosz nyelv, valamint egy választott reál- vagy humán tárgy szerepelt a listán. 

A matematika írásbelit sokan szeretnék kitörölni az emlékezetünkből. A diákok számológépek helyett ekkor még logarlécet vagy függvénytáblázatot használtak.

A Magyar Rádió és a díszterem jelentősége az érettségin

A vizsganapok reggelén a tételeket a Magyar Rádióban olvasták be élő adásban. Az írásbeli vizsgák a tantermekben zajlottak, de a szóbeli érettségi helyszíne szinte minden iskolában a díszterem (vagy az arra kijelölt legünnepélyesebb terem) volt, és itt tartották az eredményhirdetést is.

Kevesebb tantárgy, kevesebb tétel

A '70-es években a vizsga kevesebb tantárgyból állt és a tételek köre is szűkebb volt. A sikeres érettségi önmagában nem nyitotta meg az egyetemek kapuit, hiszen a diákoknak később egy különálló, gyakran jóval nehezebb felvételin is helyt kellett állniuk. Ezzel szemben 2026-ban a kétszintű rendszer lehetővé teszi a korai specializációt és az érettségi pontok közvetlen beszámítását a felvételibe. 

Érettségi nagyteremben
Forrás: Universal Images Group Editorial

Szigorú dress code

A diákok számára kötelező volt az ünneplő: fiúknak sötét öltöny fehér inggel, lányoknak sötét szoknya fehér blúzzal. Ez remekül mutatja, hogy az egyéni divatnak szinte semmilyen tere nem volt az érettségin, hiszen a rend és fegyelem jegyében a megjelenést központilag és társadalmi konszenzus alapján szabályozták. 

Fel sem merült, hogy valaki miniszoknyában vagy kirívó ékszerekkel jelenjen meg a vizsgabizottság előtt, mert az azonnali fegyelmi vétséget vagy a vizsgából való kizárást vont volna maga után. 

Ma már a szoknya hossza jelenti a legkisebb gondot

A mobiltelefon vagy bármilyen okoseszköz jelenléte a vizsgán a mai szabályozás szerint az egyik legsúlyosabb szabályszegésnek minősül, ami azonnali és drasztikus következményekkel jár. A felügyelő tanárnak kötelessége felfüggeszteni a vizsgát, és jegyzőkönyvet felvenni az esetről.

Kedves Érettségizők! Szívből kívánunk sikeres érettségi vizsgát és sok szerencsét! Utóirat: ez csak a kezdet, lesz még keményebb dolog is az életben. 

Nézd meg galériánkban, hogyan érettségiztek régen!

Érettségi vizsga, ahogy régen bonyolították.
Fortepan/ Bán Tamás

