Így érettségiztek nagyanyáink régen − Retró fotók

Mindig is egyfajta felnőtté avatási szertartás volt, ahol a diákoknak először kell tanúbizonyságot tenniük önállóságról, teherbíró képességről és arról, hogy képesek-e rendszerezni több évnyi tudást. Az 1970-es években a közös tanulás, a kézzel írt tételek és a könyvtári kutatás természetes része volt a felkészülésnek, miközben az érettségi vizsgák légkörét szigorú szabályok és ünnepélyes keretek határozták meg.
Retró fotók: így érettségiztek régen
- A 2026-os tavaszi vizsgaidőszak 2026. május 4. és július 1. között zajlik.
Felkészülés az érettségire internet és online források híján
A '70-es években a felkészülés a tankönyvekre, az órai jegyzetekre és a könyvtári kutatómunkára épült, ahol a diákok gyakran alakítottak kisebb tanulóköröket, hogy közösen értelmezzék a nehezebb összefüggéseket.
A legnagyobb kincset a generációról generációra szálló, kézzel írt, indigóval másolt vagy írógéppel sokszorosított kidolgozott tételek jelentették.
Hogyan zajlott a vizsga szüleink és nagyszüleink korában?
Az 1900-as évek elején a végső eredmény lehetett az „elégségesen érett”, a „jól érett” vagy a „jelesen érett”. A '70-es évektől már az 1-től 5-ig terjedő érdemjegyskála lett a mérvadó, ami a mai napig tartja magát. Az írásbeli érettségi vizsgák május elején zajlottak, ahol a diákoknak magyarból és matematikából kellett számot adniuk tudásukról, a szóbelikre pedig – a jelenlegihez hasonlóan – júniusban került sor, ahol a magyar és a történelem mellett a kötelező orosz nyelv, valamint egy választott reál- vagy humán tárgy szerepelt a listán.
A matematika írásbelit sokan szeretnék kitörölni az emlékezetünkből. A diákok számológépek helyett ekkor még logarlécet vagy függvénytáblázatot használtak.
A Magyar Rádió és a díszterem jelentősége az érettségin
A vizsganapok reggelén a tételeket a Magyar Rádióban olvasták be élő adásban. Az írásbeli vizsgák a tantermekben zajlottak, de a szóbeli érettségi helyszíne szinte minden iskolában a díszterem (vagy az arra kijelölt legünnepélyesebb terem) volt, és itt tartották az eredményhirdetést is.
Kevesebb tantárgy, kevesebb tétel
A '70-es években a vizsga kevesebb tantárgyból állt és a tételek köre is szűkebb volt. A sikeres érettségi önmagában nem nyitotta meg az egyetemek kapuit, hiszen a diákoknak később egy különálló, gyakran jóval nehezebb felvételin is helyt kellett állniuk. Ezzel szemben 2026-ban a kétszintű rendszer lehetővé teszi a korai specializációt és az érettségi pontok közvetlen beszámítását a felvételibe.
Szigorú dress code
A diákok számára kötelező volt az ünneplő: fiúknak sötét öltöny fehér inggel, lányoknak sötét szoknya fehér blúzzal. Ez remekül mutatja, hogy az egyéni divatnak szinte semmilyen tere nem volt az érettségin, hiszen a rend és fegyelem jegyében a megjelenést központilag és társadalmi konszenzus alapján szabályozták.
Fel sem merült, hogy valaki miniszoknyában vagy kirívó ékszerekkel jelenjen meg a vizsgabizottság előtt, mert az azonnali fegyelmi vétséget vagy a vizsgából való kizárást vont volna maga után.
Ma már a szoknya hossza jelenti a legkisebb gondot
A mobiltelefon vagy bármilyen okoseszköz jelenléte a vizsgán a mai szabályozás szerint az egyik legsúlyosabb szabályszegésnek minősül, ami azonnali és drasztikus következményekkel jár. A felügyelő tanárnak kötelessége felfüggeszteni a vizsgát, és jegyzőkönyvet felvenni az esetről.
Kedves Érettségizők! Szívből kívánunk sikeres érettségi vizsgát és sok szerencsét! Utóirat: ez csak a kezdet, lesz még keményebb dolog is az életben.
