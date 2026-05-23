Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 23., szombat Dezső

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
UFO

A Harvard professzora figyelmeztet: ez történik, ha jönnek az idegenek

földönkívüliek látogatása
Shutterstock -
UFO földönkívüli lény földönkívüli
Egy űrkutató szerint az idegenek érkezése amellett, hogy tudományos szenzáció lenne, globális gazdasági káoszt is okozna. Meglepő dolgot árult el a harvardi professzor a földönkívüliekről.

Abraham „Avi” Loeb, a Harvard professzora szerint végzetes következményei lesznek annak, ha meglátogatnak minket a földönkívüliek. Vagy inkább ideje azt mondani, hogy „amikor” meglátogatnak minket?

Abraham „Avi” Loeb a földönkívüliek látogatásáról
Abraham „Avi” Loeb a földönkívüliek látogatásáról és annak következményeiről mesélt.
Forrás: Getty Images

Jönnek a földönkívüliek

  • Ha idegenek látogatnának a bolygónkra, az nagy hatással lenne az egész emberiségre.
  • A tőzsde valószínűleg beomlana, a vallások és a világi gondolkodás pedig alapjaiban rendülne meg.
  • Ez a látogatás viszont a tudománynak hasznos lenne.
  • A harvardi professzor szerint nem E.T.-szerű biológiai lények jönnének, hanem technológiai eszközök.

Az ufók hatása a gazdaságra

Egyre több hír érkezik a földönkívüliekkel kapcsolatban. Titkos UFO-akták szivárogtak ki, melyek szerint az űrhajósok furcsa dolgot észleltek a Holdon, az internet valósággal felrobbant attól, hogy a Pentagon megnyitotta az UFO-aktáinak egy részét, sőt, új konspirációs teória szerint a földönkívüliek állhatnak a rejtélyes eltűnések mögött. A harvardi professzor szerint természetesen a tudomány szempontjából felettébb érdekes lenne az idegenek látogatása, ám a világgazdaság már jobban bánná ezt a találkozót. A professzor szerint a bizonytalanság miatt akár össze is omolhatna a tőzsde, sőt, a nemzetek meggondolatlansága végzetes katasztrófába is torkollhat.

Ha valamelyik nemzet meggondolatlanul, katonai erővel reagálna a látogatókra, annak katasztrofális következményei lehetnének mindannyiunk számára.

Így képzeli el a látogatókat

Loeb szerint valószínűleg nem egy E.T.-szerű biológia lénnyel találkoznánk, hanem egy mesterséges intelligencia által irányított technológiai eszközzel. Természetesen azt is hozzátette, hogy jó alaposan meg kellene figyelni ezt a „vendéget”, hogy megtudjuk, nem jelent-e veszélyt.

Mi történne, ha idegenek látogatnának meg minket?

A professzor – mint a Harvard Egyetem elismert elméleti és asztrofizikusa – egyébként örülne egy veszélytelen találkozásnak, elvégre szerinte a földönkívüliek okosabbak és fejlettebbek lehetnek nálunk, vagyis sokat tanulhatnánk tőlük. Ugyanakkor az érkezésük nemcsak a világgazdaságot rendítené meg, hanem a vallásokat és a világi gondolkodást is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nem voltak egyedül a Holdon? Titkos UFO-akták szerint az űrhajósok furcsa dolgokat láttak

A Pentagon új aktái felkavarták a világot, az űrhajósok észlelései és beszámolói újra a középpontba kerültek. Az UFO-kérdés ismét lázban tart mindenkit.

A Pentagon kiadta az ufóaktákat... És amit Európa fölött találtak, attól leesik az állad

A Pentagon végre kinyitotta az ufófiókot és Európa neve újra meg újra felbukkan az aktákban. Véletlen lenne?

Az ufók tehetnek a rejtélyes halálesetekről? Gyanús körülmények között hunytak el a szemtanúk

Volt, aki azt állította, hogy egy titkos kormányzati szuperkatonai program alanya volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu