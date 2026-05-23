A Harvard professzora figyelmeztet: ez történik, ha jönnek az idegenek

Abraham „Avi” Loeb, a Harvard professzora szerint végzetes következményei lesznek annak, ha meglátogatnak minket a földönkívüliek. Vagy inkább ideje azt mondani, hogy „amikor” meglátogatnak minket?

Jönnek a földönkívüliek Ha idegenek látogatnának a bolygónkra, az nagy hatással lenne az egész emberiségre.

A tőzsde valószínűleg beomlana, a vallások és a világi gondolkodás pedig alapjaiban rendülne meg.

Ez a látogatás viszont a tudománynak hasznos lenne.

A harvardi professzor szerint nem E.T.-szerű biológiai lények jönnének, hanem technológiai eszközök.

Egyre több hír érkezik a földönkívüliekkel kapcsolatban. Titkos UFO-akták szivárogtak ki, melyek szerint az űrhajósok furcsa dolgot észleltek a Holdon, az internet valósággal felrobbant attól, hogy a Pentagon megnyitotta az UFO-aktáinak egy részét, sőt, új konspirációs teória szerint a földönkívüliek állhatnak a rejtélyes eltűnések mögött. A harvardi professzor szerint természetesen a tudomány szempontjából felettébb érdekes lenne az idegenek látogatása, ám a világgazdaság már jobban bánná ezt a találkozót. A professzor szerint a bizonytalanság miatt akár össze is omolhatna a tőzsde, sőt, a nemzetek meggondolatlansága végzetes katasztrófába is torkollhat.

Ha valamelyik nemzet meggondolatlanul, katonai erővel reagálna a látogatókra, annak katasztrofális következményei lehetnének mindannyiunk számára.

Loeb szerint valószínűleg nem egy E.T.-szerű biológia lénnyel találkoznánk, hanem egy mesterséges intelligencia által irányított technológiai eszközzel. Természetesen azt is hozzátette, hogy jó alaposan meg kellene figyelni ezt a „vendéget”, hogy megtudjuk, nem jelent-e veszélyt.

A professzor – mint a Harvard Egyetem elismert elméleti és asztrofizikusa – egyébként örülne egy veszélytelen találkozásnak, elvégre szerinte a földönkívüliek okosabbak és fejlettebbek lehetnek nálunk, vagyis sokat tanulhatnánk tőlük. Ugyanakkor az érkezésük nemcsak a világgazdaságot rendítené meg, hanem a vallásokat és a világi gondolkodást is.