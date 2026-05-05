Földrengés volt Horvátországban: Magyarországon is érezni lehetett

2026. május 5-én, kedd reggel 2 óra 35 perckor egy Richter-skála szerint 4,1-es erősségű földrengést mértek Kelet-Horvátországban. A rengés epicentruma a Kopácsi-rét térsége volt, a földmozgás mintegy 13 km mélységben keletkezett. A jelenséget Magyarországon is érezni lehetett.

Május 5-én, hajnalban földregést lehetett érezni Magyarországon.

Forrás: Getty Images

Földrengés ma hajnalban 2026. május 5-én, 2:35 körül földrengést mértek Kelet-Horvátországban.

Az epicentrum a Kopácsi-rét térsége volt, 13 km mélyen.

4,1-es magnitúdója volt, Magyarországon is érezni lehetett.

Májusi földrengés Horvátországban

Kedd hajnalban, Eszék közelében az európai makroszeizmikus skála szerint V. fokozatú földrengést rögzítettek a szeizmográfok– írta a Köpönyeg. A rengés epicentruma Eszék közelében, a Kopácsi-réten volt, a legközelebbi települések Vörösmart és Kiskőszeg voltak.

A rengés maga 13 km mélységben keletkezett a horvát–szerb határ közelében. Ereje miatt keddre virradóra már Szerbiában és Magyarország délnyugati megyéiben is érezni lehetett, többek között az epicentrumtól 61 km-re lévő Pécsett, illetve a 17 km-re lévő Zomborban is érezni lehetett.

A beszámolók szerint erős robajjal járt együtt a földmozgás, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint sérülésről és rongálásról eddig nem érkezett bejelentés.

Földrengés Magyarországon Tektonikai szempontból Magyarország közepesen aktív, így nem olyan ritkák a földrengések, mint hisszük. Hazánkban a legerősebb földrengés 6,3-as erejű volt, melyet Komáromban mértek. Mivel a ma hajnali földrengés epicentruma nem hazánkban volt, komolyabb pusztításról nem lehet beszámolni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: