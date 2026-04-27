Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát – Az igazság sokkolóbb, mint hittük

A Florida, Bermuda és Puerto Rico által határolt tengeri térség hosszú időn át szolgált a legkülönfélébb összeesküvés-elméletek alapjául. A Bermuda-háromszög kapcsán a földönkívüli lények megjelenésétől kezdve az időkapuk létezéséig számos misztikus magyarázat született arra, miért tűnnek el itt hajók és repülőgépek, sokszor mindenféle vészjelzés nélkül. A jelenség hátterében azonban – legalábbis egy friss értelmezés szerint – jóval prózaibb okok húzódnak meg.

Forrás: 123rf.com

Az 1950-es évektől a sajtó rendszeresen kezdett cikkezni a különös eltűnésekről. A legismertebb eset kétségkívül az úgynevezett 19-es járat története volt: 1945-ben 5 amerikai haditengerészeti bombázó veszett oda egy gyakorlórepülés során, majd az utánuk indított mentőgép is eltűnt.

Karl Kruszelnicki ausztrál tudós szerint a térségben semmiféle különleges mágneses erő vagy egyéb anomália nem mutatható ki, és az eltűnések aránya sem haladja meg más, hasonlóan forgalmas tengeri útvonalak statisztikáit. Más szóval: ami a Bermuda-háromszögben történik, az a világ számos pontján ugyanúgy előfordul.

Úgy véli, a hírhedt 19-es járat tragédiáját navigációs hiba idézhette elő, amelyet a kedvezőtlen időjárási körülmények csak tovább súlyosbítottak. A személyzet nagy része tapasztalatlan volt – ez így együtt egyenes út volt a végzetes katasztrófához.

A tudós szerint a Bermuda-háromszög titkát valójában nem megfejteni kellett, hanem újraértelmezni. Úgy véli, hogy a legendát nagyrészt a média és a szenzációhajhász beszámolók fújták fel. Az eltűnések mögött többnyire kedvezőtlen időjárási viszonyok, emberi mulasztás vagy műszaki meghibásodás áll – olyan tényezők, amelyek bárhol a világon okozhatnak tragédiát.

Így a valódi kérdés talán nem az, hogy miért tűnnek el járművek a Bermuda-háromszögben, hanem az, hogy miért ragaszkodunk olyan makacsul a természetfeletti magyarázatokhoz.

„A Bermuda-háromszög legnagyobb titka talán az, hogy valójában soha nem is létezett valódi titok”– állítja a tudós.