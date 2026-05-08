Antibiotikumot vonnak ki a forgalomból: nincs helyettesítője az akné elleni készítménynek

Két tétel forgalomból történő kivonásáról határozott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Zineryt por és oldószer külsőleges oldathoz nevű készítmény már nem lesz kapható, és helyettesítője sincsen. A döntés hátterében az áll, hogy a gyógyszer hatóanyagának tanúsítványát visszavonták.

A Zineryt külsőleges oldatot az akne, a pattanások, a mitesszerek és más bőrelváltozások kezelésére alkalmazzák, az enyhébb esetektől egészen a súlyosabb formákig. A készítménynek a hatósági tájékoztatás szerint nincs helyettesítő gyógyszere. Az NNGYK döntése két, már legyártott tételt érint, egy harmadik, forgalomba még nem került tétel sorsáról pedig csak a vizsgálati eredmények ismeretében lehet majd dönteni.

Ezért vonják ki a gyógyszert a forgalomból

A hatósági lépés előzménye, hogy egy vizsgálat után visszavonták a gyógyszer hatóanyagának, az eritromicinnek az Európai Gyógyszerkönyvi Megfelelőségi Tanúsítványát (CEP-tanúsítvány). A két érintett tételt ugyan még a tanúsítvány érvényességi ideje alatt gyártották, ettől függetlenülnem maradhattak forgalomban.

A német gyártó kérte ugyan a magyar hatóságtól, hogy a két tételt hívják vissza, mivel a Zinerytnek nincs helyettesítő készítménye, és készlethiány alakul ki rövid időn belül, az NNGYK azonban ezt visszautasította. Indoklásuk szerint „nem kizárható, hogy a visszavonást indokoló körülmények már gyártásuk időpontjában fennálltak”.

A forgalomból történő kivonás a Zineryt por és oldószer külsőleges oldathoz nevű készítmény alábbi tételeit érinti:

- gyártási szám: D38860, lejárati idő: 2027. január

- gyártási szám: D52696, lejárati idő: 2027. október

A döntés értelmében ezeket a tételeket ki kell vonni a forgalomból, míg a harmadik, még piacra nem került tételnél meg kell várni a további vizsgálatok eredményét.

