Nem Vilmos a törvényes örökös? Bejelentette trónigényét Károly király eltitkolt fia

Mielőtt feleségül vette Diana hercegnét, vagy Kamilla királynéval fogadott volna egymásnak örök hűséget, III. Károly rengeteg nővel osztotta meg ágyát és életét. Így talán nem meglepő, hogy időről-időre feltűnik az éterben valaki, aki azt állítja magáról, hogy Károly király fia. Egy brazil férfi pár napja viszont nem csak azt állította, hogy ő az uralkodó eltitkolt fia, de egyenesen a brit trón törvényes örökösének nyilvánította magát. Vajon Vilmosnak van oka az aggodalomra?

Egy brazil férfi állítja: ő III. Károly király eltitkolt fia.

Az Egyesült királyság törvényes örököse? Egy Itapipoca nevű brazil településről származó férfi azt állítja, hogy ő III. Károly király eltitkolt fia.

A férfi elmondása szerint ő a brit trón jogos örököse.

Állítása több kérdőjelet vet fel, mint amennyit megválaszol.

III. Károly király titkos fia? Egy rejtélyes brazil férfi

Még április 18-án osztotta meg az Itapipoca Ordinaria nevű Instagram-oldal a hírt, ami az egész brit monarchiát megrengetheti: lehet, hogy nem Vilmos herceg a trón jogos örököse. Az oldal szerint ugyanis a város egyik lakosa III. Károly brit király eltitkolt fia.

Ezzel nem ő lenne az első a sorban, hisz egy ausztrál férfi, Simon Charles Corante-Day már évek óta bizonygatja, hogy ő Károly és Kamilla közös fia, ügyét még bíróság elé is vitte, DNS-tesztet követelve. Csakhogy a meg nem nevezett brazil úriember nem csak azt állítja, hogy törvényes gyerek, hanem a brit tón jogos örökösének tartja magát.

Bátor szavak ezek, és sokan joggal kételkednek állításaiban. Nézzük, mit lehet tudni!

Elfeledett brit herceg Brazíliában

A hír mémesült a brazil sajtóban, ám néhány kisebb poszton kívül semmi érdemi információt nem találni, ami alátámaszthatná a brazil férfi állításait. Egyedül az eredeti posztban szereplő férfi képe ad némi kiindulási alapot, ám ha rákeresünk, egy egészen más ügy rajzolódik ki. A képeken szereplő bajszos úriember nemhogy nem III. Károly brit király fia, de még csak nem is brazil származású.

Képkeresőbe beírva nagyon gyorsan török bűnügyi oldalakra vezetnek a találatok, amiből kiderült, hogy a férfi egy Cafer Güloğlu nevű falusi elöljáró, a Yuvadermilcirel községből.

Még 2018-ban keveredett vitába ittas állapotban egy gyógyszertárban, fegyverével megsebesítette a járás elnökét, illetve a polgármester feleségét. A két áldozat túlélte a támadást, a dulakodó elöljárót pedig előállították tettéért. Ez elegendő bizonyíték lehet ahhoz, hogy kijelentsük: Vilmos herceg trónja egyelőre nincs veszélyben.

Miért pont a török bűnöző? Valószínű, hogy a brazil mércével mérve kicsi, 131 ezer fős település egy kis figyelmet akart kicsikarni magának, ezért született meg a képtelen hír III. Károly törvénytelen fiáról. Csakhogy a képkereső és internet világában minden ilyen híresztelés hamarabb kiderül, minthogy világszenzációvá válna.

