Hatalmas változást vezettek be a horvát határon: erre jobb, ha te is felkészülsz

Horvátország az első között vezette be az Európai Uniós digitális határellenőrzési rendszert. Ez az új rendszer jelentősen megváltoztatja a határátlépés eddig ismert menetét. Megmutatjuk nektek, hogy mire ügyeljetek, ha kocsival utaztok a horvát tengerpartra.

Horvátország határátkelőinél új rendszer lépett érvénybe 2026-ban

Idén minden egyes horvát határigazgatási átkelőnél bevezették az új technológiát. Az Európai Unió közös Entry/Exit System (EES) programja felváltja a korábbi papíralapú ellenőrzést és helyette egy egységes, biometrikus adatbázissal fog dolgozni. Bár már a tavalyi évben tesztelték a horvát hatóságok az új rendszert, végül idén áprilisban indult el az új fejlesztés: nincs már szükség hagyományos bélyegzőre, helyette az első belépéskor ujjlenyomatot vesznek az utazóktól. Ráadásul ezzel a módszerrel pontosan követni tudják, hogy egy-egy beutazó mennyi időt tölt a schengeni övezetben és azonnal jelzi, ha valaki határidőn túl tartózkodik az országban.

Megváltoztak a szabályok a horvát határátkelőknél

Automatizált felügyelet és szigorú szabálykövetés

A technológia bevezetése mögött komoly szabályozási szándék áll: a szoftver matematikai pontossággal számolja ki a tartózkodási időt. A schengeni övezetben tartózkodókra vonatkozó 90/180 napos szabályt a határregisztrációs rendszer rendszer folyamatosan monitorozza. Amennyiben egy utazó túllépi a megengedett időkeretet, a kilépéskor a terminál azonnal jelzi a szabálysértést a határőröknek. Ez a transzparencia gátat szab az illegális túltartózkodásnak, és segít azonosítani a jogosulatlanul mozgó személyeket.

Horvátország számára kiemelt jelentőségű a változás, ugyanis hatalmas utasforgalmat bonyolít évről évre. A termináloknál elhelyezett új eszközök és a személyzet felkészítése garantálja, hogy a főszezonra érkező turisták már egy rutinszerűen működő gépezettel találkozzanak. Az utazóknak tehát nem kell tartaniuk a technológiától, csupán érdemes tudomásul venniük, hogy az okmányellenőrzés menete végérvényesen megváltozott a horvátországi utazás során – írja a Bors.