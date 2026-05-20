Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
utazás

Hatalmas változást vezettek be a horvát határon: erre jobb, ha te is felkészülsz

utazás határátkelő horvát nyaralás
Komáromi Bence
2026.05.20.
Új határellenőrzési rendszert vezettek be a szomszédaink. Mutatjuk, mire figyelj, ha Horvátországot tűzted ki nyári úti célnak.

Horvátország az első között vezette be az Európai Uniós digitális határellenőrzési rendszert. Ez az új rendszer jelentősen megváltoztatja a határátlépés eddig ismert menetét. Megmutatjuk nektek, hogy mire ügyeljetek, ha kocsival utaztok a horvát tengerpartra.

Mutatjuk, mire ügyelj, ha Horvátországba utazol.
Mutatjuk, mire ügyelj, ha Horvátországba utazol. 
Forrás:  123rf.com

Horvátország határátkelőinél új rendszer lépett érvénybe 2026-ban

Idén minden egyes horvát határigazgatási átkelőnél bevezették az új technológiát. Az Európai Unió közös Entry/Exit System (EES) programja felváltja a korábbi papíralapú ellenőrzést és helyette egy egységes, biometrikus adatbázissal fog dolgozni. Bár már a tavalyi évben tesztelték a horvát hatóságok az új rendszert, végül idén áprilisban indult el az új fejlesztés: nincs már szükség hagyományos bélyegzőre, helyette az első belépéskor ujjlenyomatot vesznek az utazóktól. Ráadásul ezzel a módszerrel pontosan követni tudják, hogy egy-egy beutazó mennyi időt tölt a schengeni övezetben és azonnal jelzi, ha valaki határidőn túl tartózkodik az országban.

Megváltoztak a szabályok a horvát határátkelőknél
Megváltoztak a szabályok a horvát határátkelőknél
Forrás: Anadolu

Automatizált felügyelet és szigorú szabálykövetés

A technológia bevezetése mögött komoly szabályozási szándék áll: a szoftver matematikai pontossággal számolja ki a tartózkodási időt. A schengeni övezetben tartózkodókra vonatkozó 90/180 napos szabályt a határregisztrációs rendszer rendszer folyamatosan monitorozza. Amennyiben egy utazó túllépi a megengedett időkeretet, a kilépéskor a terminál azonnal jelzi a szabálysértést a határőröknek. Ez a transzparencia gátat szab az illegális túltartózkodásnak, és segít azonosítani a jogosulatlanul mozgó személyeket.

Horvátország számára kiemelt jelentőségű a változás, ugyanis hatalmas utasforgalmat bonyolít évről évre. A termináloknál elhelyezett új eszközök és a személyzet felkészítése garantálja, hogy a főszezonra érkező turisták már egy rutinszerűen működő gépezettel találkozzanak. Az utazóknak tehát nem kell tartaniuk a technológiától, csupán érdemes tudomásul venniük, hogy az okmányellenőrzés menete végérvényesen megváltozott a horvátországi utazás során – írja a Bors.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Itt az eddigi legnagyobb világjárvány-veszély – Nem a hantavírusról vagy a Covidról van szó

Sokkal veszélyesebb világjárványra figyelmeztet a WHO egykori főtudósa, mint amilyen a Covid volt. A H5N1, vagyis a madárinfluenza lehet a legnagyobb pandémiás fenyegetés jelenleg.

Ennyit ér Jack Sparrow magánszigete: luxus, amit csak kevesen engedhetnek meg maguknak

Hófehér homok, lengedező pálmafák, hűs kókuszvíz, vagy egy isteni koktél. Mi kell még a tökéletes luxushoz?

Horvátország végtelen lehetőségeket nyújt: pakold be a bőröndöd, az élmények ott várnak

A horvát tengerpartok gyönyörűek és változatosak: mindenki számára tartogatnak valamit. Mindegy, hogy csendes pihenést terveztél, vad kalandokat vagy éppen végtelen és önfeledt szórakozást, garantáltan találsz olyan helyszínt, ami minden várakozásodat felülmúlja. Neked csak a bőröndödet kell bepakolnod, az élmények és a napsütés ott várnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu